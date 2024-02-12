Андрей Мозалев: «Я всегда побаивался взгляда Тутберидзе, но она очень хороший человек»
Фигурист Андрей Мозалев рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе.
– Когда вы шли в новую команду, вы понимали, что на Камиле Валиевой висело допинг-дело, не было опасений по этому поводу?
– Нет. Меня это все равно никак не касается.
– Была мысль найти тренера в Петербурге?
– Была мысль пойти только к Этери Георгиевне почему-то.
– Откуда появилась уверенность, что нужно идти именно в этот штаб?
– Почему должна быть всегда какая-то уверенность? Все это риск, я на него пошел. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
– Какими для вас показались Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз в первые встречи?
– Приняли меня хорошо, все рады видеть меня, вроде как.
– Фигуристы часто говорят, что в первое время боятся Этери Георгиевну, вы с этим столкнулись?
– Я всегда побаивался взгляда Этери Георгиевны, но на самом деле она очень хороший человек, веселый и с хорошим чувством юмора.
– Преимущественно с кем ведется работа на льду?
– Нет такого, и Этери Георгиевна, и Даниил Маркович, и Сергей Викторович участвуют в подготовке, – отметил Мозалев.
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