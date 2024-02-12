Андрей Мозалев: «Я всегда побаивался взгляда Тутберидзе, но она очень хороший человек»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

– Когда вы шли в новую команду, вы понимали, что на висело допинг-дело, не было опасений по этому поводу?

– Нет. Меня это все равно никак не касается.

– Была мысль найти тренера в Петербурге?

– Была мысль пойти только к Этери Георгиевне почему-то.

– Откуда появилась уверенность, что нужно идти именно в этот штаб?

– Почему должна быть всегда какая-то уверенность? Все это риск, я на него пошел. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

– Какими для вас показались , и в первые встречи?

– Приняли меня хорошо, все рады видеть меня, вроде как.

– Фигуристы часто говорят, что в первое время боятся Этери Георгиевну, вы с этим столкнулись?

– Я всегда побаивался взгляда Этери Георгиевны, но на самом деле она очень хороший человек, веселый и с хорошим чувством юмора.

– Преимущественно с кем ведется работа на льду?

– Нет такого, и Этери Георгиевна, и Даниил Маркович, и Сергей Викторович участвуют в подготовке, – отметил .

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером