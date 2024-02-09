«Тутберидзе – слишком противоречивый в своих комментариях человек. Активные попытки остаться в стороне – очень некрасивый момент». Вайцеховская о деле Валиевой

Теги сборная России допинг Владимир Познер CAS женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Елена Вайцеховская заявила о противоречивости Этери Тутберидзе.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Спортсменка тренируется у Тутберидзе.

«Этери Георгиевна – слишком противоречивый в своих комментариях человек. Ведь уже поднято ее интервью Познеру, где она говорит, что все контролирует. Что ищут заменитель тому же мельдонию, что, собственно говоря, принял к рассмотрению и CAS.

И сейчас говорить, что я не лезу в подготовку – по меньшей мере безнравственно. Потому что, я считаю, если тренер работает с детьми, то он обязан знать, что и по какой причине принимает тот, кто у него тренируется.

Потому что это напрямую связано с тем, как рассчитывать нагрузку, как готовить человека. И для меня это такой очень некрасивый момент всей этой истории – настолько активные попытки тренера самоустраниться, вообще остаться в стороне. Тренер обязан это знать», – сказала журналист Вайцеховская.

Упс, в суде против Валиевой использовали давнее интервью Тутберидзе. А что она говорила?

Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение

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50 комментариев
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медицинское сопровождение топ-спортсменов ведёт
федеральное медико-биологическое агентство,
и попрыгунья головой об воду - не может этого не знать,
как не может не знать и того факта,
что не тренер даёт рекомендации докторам обеспечения,
что и как давать спортсменам и как их лечить,
а доктора - тренерскому штабу(!) о допустимых нагрузках...
совсем счурвилась изергиль)
+36
-20
+16
Ответ Адриана
Тутберидзе не говорила про контроль у Познера, речь шла о другом, ну разве это имеет значение для Вайцеховской, конечно же нет.
Однако же, она со знанием дела там рассказывала про мельдоний, про поддержку организма и про поиски замены этому самому мельдонию. А сейчас, оказывается, она знать не знает, что там принимают ее спортсмены. Такого не бывает. Спортивный врач и тренер всегда работают в связке.
+19
-9
+10
Она не говорила в интервью Познеру, что все контролирует, а про скандал с мельдонием только ленивый был не в курсе, тем более их и федерация, и фмба еще в сентябре предупреждали.
+15
-7
+8
активные попытки тренера самоустраниться, вообще остаться в стороне." --- Бизнес. Ничего личного.
+16
-9
+7
Не представляю, например в футболе или другом виде спорта, спортсмен покалечился, ну спортсмена уносят , а далее врач лечит, оказывает первую помощь, но там тренер не всовывается, типа сделай тот или иной укол или лечение, потому что он не понимает в этом , да и не его обязанность. По глупости всё обязанности повесили на Тутберидзе, а её обязанность лишь растить чемпионов.
+16
-11
+5
Ответ Владимир Георгия
Войц слишком противоречивый человек, ищет то чего нет.
За что заплатили, то и пишет!
+9
-5
+4
Вайцеховской не приходит в голову, что если причиной попадания запрещённого лекарства в пробу Камилы является случайность или злой умысел недоброжелателей, то:
1. доказать это невозможно в принципе.
2. в этом случае единственной адекватной реакцией Этери будет отсутствие комментариев (очень нелепо названное "активными попытками тренера самоустраниться")?
+16
-12
+4
Войц слишком противоречивый человек, ищет то чего нет.
+12
-8
+4
CAS не принял к рассмотрению интервью с Познером, везде уже написали об этом, Вайц опять нагло набрасывает. Это был якобы аргумент ВАДА, который CAS отбросил
+10
-7
+3
Ответ arisstopane
медицинское сопровождение топ-спортсменов ведёт федеральное медико-биологическое агентство, и попрыгунья головой об воду - не может этого не знать, как не может не знать и того факта, что не тренер даёт рекомендации докторам обеспечения, что и как давать спортсменам и как их лечить, а доктора - тренерскому штабу(!) о допустимых нагрузках... совсем счурвилась изергиль)
точности ради, в её время не было ЦСМ ФМБА с его монополией на медобеспечение всех сборных. И этой монополии ФМБА именно добивалось и добилось.
В её времена у сборных по видам спорта были отдельные медштабы и они подчинялись главным тренерам и гостренерам Спорткомитета, где тоже был куратор медицины.
Нынешние врачи не подчиняются тренерам, они сотрудники ЦСМ ФМБА,
В социалистическом СССР не было монополии, в нынешней Росси монополия есть. И сейчас к тому же еще и главный тренер сборной и старшие тренеры по видам, как ТАТ в МО, не отвечают за подготовку и вообще за спортсменов, хотя и получают за это зарплпту. Значит должен отвечать ТШ как минимум в случае несовершеннолетних.
Если тренер от этого отстраняется, то он не должен тренировать несовершеннолетних.
+5
-2
+3
ну всё правильно. химчистках белого пальто дорого стоит. лучше не мараться))
+5
-2
+3
А что противоречивого? Закон Родченкова вроде бы не отменен. У нее дочь в Штатах и недвижка. ЭГ скоро забудет, что за девочка такая у нее тренировалась - группа большая, всех не упомнишь )).
+5
-2
+3
Это Вайц слишком категорична, субъективна и необъективна в своих суждениях, вынырнув из воды...
+13
-10
+3
Любой тренер знает о здоровье подопечного , по другому и быть не может .Как же тогда тренировать.
Но может не знать до точности препараты которые прописывает врач , например от простуды и прочих недомоганиях . 60 препаратов прописанных Ками вполне реально и не знать и потом спортсмен советуется с врачом по поводу препарата сжигания жира и может не отвлекать тренера .
А вот если существует, какая- то серьёзная болезнь , то естественно врач и тренер работают коллегиально, как по другому может быть. Ведь такие большие нагрузки на организм несовершеннолетней .
+5
-3
+2
Ответ RusVector
А что там с Грасслем? почему 3 теста пропущено? Кто контролировал?
Грассль и должен был сам контролировать. Контролирует сам спортсмен.
+2
0
+2
Вайцеховская - слишком одиозная в своих комментариях по любому вопросу, связанному с Тутберидзе. Активные попытки по любому поводу пнуть (явно по заказу, понятно кого) персону, более успешную, знаменитую и, к тому же, более молодую и привлекательную - очень некрасивый момент)))
+2
0
+2
А что там с Грасслем? почему 3 теста пропущено? Кто контролировал?
+8
-6
+2
В том интервью даже не идет речь о том, что кто-то из группы использовал мельдоний. И ни с каким знанием дела она не говорила, всю информацию опять же они получали от фмба. Тренер должен получать информацию об общем состоянии спортсмена, чтобы корректировать его нагрузки, для этого не обязательно знать и тем более контролировать список назначенных препаратов, это не в компетенции тренера.
"Я не знаю, почему спортсмены в дальнейшем попались на мельдонии, потому что нам от ФМБА от сентября месяца было сказано, что с 1 января этот препарат будет введен в список допинга. И нам сказали дату, когда в последний раз, ЕСЛИ мы пользовались им, можно будет им прокапаться. Сколько это выходит. И почему оказалось, что какие-то федерации, группы продолжали им капаться? Почему до них информация не дошла, я не знаю."
+5
-4
+1
Шёл одиннадцатый год погони Елены Вайцеховской за Э. Тутберидзе. Зачем гналась? Просто, чтоб лишний раз напомнить, как Тутберидзе ей неинтересна и безразлична. Пилите, шура, пилите.
+13
-12
+1
этери предъявляет за "некрасивое поведение"
вайц(!),
с десяток лет
самозабвенно распространяющая сплетни про личную,
и не побоюсь этого слова - интимную жызнь этери...
дна нет!
+6
-5
+1
Вайцеховская, смените пластинку! Все мы знаем, что вам Этери как кость в горле)) ах да, вам больше не о чем писать, интервью вам дают только перестарки-маразматики, тк никто в здравом уме не станет))) на турниры не зовут, деньги не платят)))
+1
0
+1
Вайцеховская очень противоречивый человек! Активная попытка залезть туда, в чем ты не разбираешся и что тебя не касается - очень некрасивый момент.
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Ответ Амонра
Я поняла, наконец: Вайцеховская утром просыпается с мыслями о Т. и засыпает с этими же мыслями😅
И не может заснуть, если колкостей не получилось написать
+6
-5
+1
Ой, что так поздно Вайц проснулась, все уже высказались. Последняя оказалась и всё с теми же претензиями, смешно.
+3
-2
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Зависимость без конца и края. Может ЕВ тоже попытаться самоустраниться от фигуры ЭТ? А интервью ЭТ Владимиру Познеру, выпуск от 01.04.2019 притянуто за уши в качестве доказательства. Было бы интересно почитать текст ЕВ о "новом аналитическом методе" стокгольмской антидопинговой лаборатории.
+4
-3
+1
У нас с допингом за последние годы наверное сотни случаев и случаев с настоящим допингом, эретропоэтином, анаболиками, далее не буду перечислять препараты и что хоть один тренер заявил, что я во всем виноват? Почему же Тутберидзе в случае с практически не допингом, а так же в случае очень неоднозначным и полным тумана, должна признать свою вину, будучи не причастной на прямую. Понятно , что руководитель любой организации в которой произошло ЧП отвечает за все что происходит на его предприятии, но отвечает морально и больше сам перед собой, делая при этом выводы , чтобы подобное больше не повторилось. Сейчас требовать какого-то покаяния от Тутберидзе просто бред. У нас и так раздули это дело до невероятных размеров, в основном журналисты, все ищут виноватых, вместо того , чтобы побыстрее все сгладить, после всех проблем после Сочи. От того, что мы сейчас сами себя высечем , легче не будет , а будет только хуже. Вообще тема допинга очень деликатная, тем более в таком, далеко не понятном, темном деле, что в данном случае лучше всего молчание, чтобы не навредить всем, кто имеет отношение к данному инциденту и всему нашему спорту. Тутберидзе здесь поступает очень правильно, как впрочем всегда, она не дает никаких комментариев и было бы лучше чтобы заткнулись и все журналисты в том числе и Вайцеховская , кто этого не понимает, тот просто либо дурак, либо вредитель своей стране.
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"Тренер обязан это знать".- Не обязан. Ни один тренер в мире, ни российский, не говоря уже о зарубежных не может, а следовательно не должен контролировать спортсмена 24/7. Вайцеховская популистка? Теперь мы это должны знать.
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Сначала подумал: зачем Вайцеховскую вытащили из забвения? А потом вспомнил, что у нее же юбилей: 10 лет войны с Тутберидзе
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Удивлен, думал, что, после случившегося , все повесит на ЭТ, но кажется это только разминка,
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Ответ arisstopane
медицинское сопровождение топ-спортсменов ведёт федеральное медико-биологическое агентство, и попрыгунья головой об воду - не может этого не знать, как не может не знать и того факта, что не тренер даёт рекомендации докторам обеспечения, что и как давать спортсменам и как их лечить, а доктора - тренерскому штабу(!) о допустимых нагрузках... совсем счурвилась изергиль)
Ага, точно

Не Тутберидзе отвечает за нагрузки...
Не Тутберидзе решает, какие препараты будет принимать подопечная (и, как следствие, как она будет реагировать на нагрузки)...
Не Тутберидзе определяет, к каким стартам должны вывести спортсменку на пик формы...

Тутберидзе воообще в сторонке стоит. Ой, да что вы всë о каких-то мелочах? Вы посмотрите, какое у неë ослепительное пальто!

Кто тут ещё прыгунья головой об воду...
+3
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