«Тутберидзе – слишком противоречивый в своих комментариях человек. Активные попытки остаться в стороне – очень некрасивый момент». Вайцеховская о деле Валиевой
Елена Вайцеховская заявила о противоречивости Этери Тутберидзе.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Спортсменка тренируется у Тутберидзе.
«Этери Георгиевна – слишком противоречивый в своих комментариях человек. Ведь уже поднято ее интервью Познеру, где она говорит, что все контролирует. Что ищут заменитель тому же мельдонию, что, собственно говоря, принял к рассмотрению и CAS.
И сейчас говорить, что я не лезу в подготовку – по меньшей мере безнравственно. Потому что, я считаю, если тренер работает с детьми, то он обязан знать, что и по какой причине принимает тот, кто у него тренируется.
Потому что это напрямую связано с тем, как рассчитывать нагрузку, как готовить человека. И для меня это такой очень некрасивый момент всей этой истории – настолько активные попытки тренера самоустраниться, вообще остаться в стороне. Тренер обязан это знать», – сказала журналист Вайцеховская.
Упс, в суде против Валиевой использовали давнее интервью Тутберидзе. А что она говорила?
Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение
федеральное медико-биологическое агентство,
и попрыгунья головой об воду - не может этого не знать,
как не может не знать и того факта,
что не тренер даёт рекомендации докторам обеспечения,
что и как давать спортсменам и как их лечить,
а доктора - тренерскому штабу(!) о допустимых нагрузках...
совсем счурвилась изергиль)
1. доказать это невозможно в принципе.
2. в этом случае единственной адекватной реакцией Этери будет отсутствие комментариев (очень нелепо названное "активными попытками тренера самоустраниться")?
В её времена у сборных по видам спорта были отдельные медштабы и они подчинялись главным тренерам и гостренерам Спорткомитета, где тоже был куратор медицины.
Нынешние врачи не подчиняются тренерам, они сотрудники ЦСМ ФМБА,
В социалистическом СССР не было монополии, в нынешней Росси монополия есть. И сейчас к тому же еще и главный тренер сборной и старшие тренеры по видам, как ТАТ в МО, не отвечают за подготовку и вообще за спортсменов, хотя и получают за это зарплпту. Значит должен отвечать ТШ как минимум в случае несовершеннолетних.
Если тренер от этого отстраняется, то он не должен тренировать несовершеннолетних.
Но может не знать до точности препараты которые прописывает врач , например от простуды и прочих недомоганиях . 60 препаратов прописанных Ками вполне реально и не знать и потом спортсмен советуется с врачом по поводу препарата сжигания жира и может не отвлекать тренера .
А вот если существует, какая- то серьёзная болезнь , то естественно врач и тренер работают коллегиально, как по другому может быть. Ведь такие большие нагрузки на организм несовершеннолетней .
"Я не знаю, почему спортсмены в дальнейшем попались на мельдонии, потому что нам от ФМБА от сентября месяца было сказано, что с 1 января этот препарат будет введен в список допинга. И нам сказали дату, когда в последний раз, ЕСЛИ мы пользовались им, можно будет им прокапаться. Сколько это выходит. И почему оказалось, что какие-то федерации, группы продолжали им капаться? Почему до них информация не дошла, я не знаю."
вайц(!),
с десяток лет
самозабвенно распространяющая сплетни про личную,
и не побоюсь этого слова - интимную жызнь этери...
дна нет!
Не Тутберидзе отвечает за нагрузки...
Не Тутберидзе решает, какие препараты будет принимать подопечная (и, как следствие, как она будет реагировать на нагрузки)...
Не Тутберидзе определяет, к каким стартам должны вывести спортсменку на пик формы...
Тутберидзе воообще в сторонке стоит. Ой, да что вы всë о каких-то мелочах? Вы посмотрите, какое у неë ослепительное пальто!
Кто тут ещё прыгунья головой об воду...