«Тутберидзе – слишком противоречивый в своих комментариях человек. Активные попытки остаться в стороне – очень некрасивый момент». Вайцеховская о деле Валиевой

Елена Вайцеховская заявила о противоречивости Этери Тутберидзе.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Спортсменка тренируется у Тутберидзе.

«Этери Георгиевна – слишком противоречивый в своих комментариях человек. Ведь уже поднято ее интервью Познеру, где она говорит, что все контролирует. Что ищут заменитель тому же мельдонию, что, собственно говоря, принял к рассмотрению и CAS.

И сейчас говорить, что я не лезу в подготовку – по меньшей мере безнравственно. Потому что, я считаю, если тренер работает с детьми, то он обязан знать, что и по какой причине принимает тот, кто у него тренируется.

Потому что это напрямую связано с тем, как рассчитывать нагрузку, как готовить человека. И для меня это такой очень некрасивый момент всей этой истории – настолько активные попытки тренера самоустраниться, вообще остаться в стороне. Тренер обязан это знать», – сказала журналист Вайцеховская.

Упс, в суде против Валиевой использовали давнее интервью Тутберидзе. А что она говорила?

Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение