Роднина о снятии Плющенко с личного турнира Сочи-2014: «Эта история – не самая красивая страница»

Ирина Роднина назвала «не самой красивой страницей» снятие Плющенко в Сочи-2014.

– Многие ожидали медаль в мужском одиночном катании от Плющенко, но он снялся с соревнований.

– У меня были определенные сомнения по поводу Плющенко, потому что спортсмен – в возрасте, сможет ли выдержать такой большой турнир с личным и командным выступлениями...

Эта история – не самая красивая страница. С одной стороны, Плющенко вместе с командой получил золотую медаль, с другой стороны, явно не были рассчитаны его силы и возможности в личных соревнованиях.

– Было бы логичнее тогда взять Ковтуна, который прошел отбор на Олимпиаду?

– Не знаю, что логичнее. Решение принимает федерация, она учитывает, кто в каком состоянии. Я же не работаю тренером и не могу сказать, в каком состоянии тогда был , можно ли было рассчитывать на него.

Не знаю, как в этой ситуации вел себя Женя, какие гарантии давал или не давал его тренер, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Олимпиада, которая разрушила имидж Плющенко: как и почему он снялся за минуту до проката (есть 6 версий!)

Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката