Роднина о снятии Плющенко с личного турнира Сочи-2014: «Эта история – не самая красивая страница»

Теги Евгений Плющенко Сочи-2014 сборная России Ирина Роднина мужское катание Максим Ковтун Фигурное катание

Ирина Роднина назвала «не самой красивой страницей» снятие Плющенко в Сочи-2014.

– Многие ожидали медаль в мужском одиночном катании от Плющенко, но он снялся с соревнований.

– У меня были определенные сомнения по поводу Плющенко, потому что спортсмен – в возрасте, сможет ли выдержать такой большой турнир с личным и командным выступлениями...

Эта история – не самая красивая страница. С одной стороны, Плющенко вместе с командой получил золотую медаль, с другой стороны, явно не были рассчитаны его силы и возможности в личных соревнованиях.

– Было бы логичнее тогда взять Ковтуна, который прошел отбор на Олимпиаду?

– Не знаю, что логичнее. Решение принимает федерация, она учитывает, кто в каком состоянии. Я же не работаю тренером и не могу сказать, в каком состоянии тогда был Ковтун, можно ли было рассчитывать на него.

Не знаю, как в этой ситуации вел себя Женя, какие гарантии давал или не давал его тренер, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Олимпиада, которая разрушила имидж Плющенко: как и почему он снялся за минуту до проката (есть 6 версий!)

Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката

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22 комментария
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Не знаю, кто в здравом уме ожидал медаль в МО. Плющенко был нужен исключительно для командника. Роднина, я думаю, всё прекрасно знала. К чему это сейчас от неё?
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Ответ Howard Norfolk
Если был бы четкий регламент формирования команды, не было бы постоянных недовольств её составом. И да, ФК это индивидуальный вид спорта, не футбол и не баскетбол.
командник - турнир федры, показывающий сбалансированное развитие всех направлений фк... так что они спокойно из своего виденья, без всякого регламента, могут назначать на него спортсменов...
+6
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Если уж куда более стабильный Миша накосячил на следующих ОИ в команднике,то Ковтуна было брать не логичнее. Страшно было его брать. Привёз бы Ковтун с Мира две квоты, то заслужил бы поездку. А Плющенко второе золото и поездку заслужил своей многолетней стабильностью и шикарной карьерой. Что там было красиво-некрасиво и чем там было недовольно ИСУ- плевать. Всё их отношение к русским фигуристам прекрасно видно сейчас. Тогда было не намного лучше. А уж в чём причина снятия..не захотел проигрывать Ханю, не потянул четыре программы, травма...без разницы. Хотя судя по его заморочкам даже с шоу Первого канала, Жене важно именно выйгрывать и скорее первый вариант. Имеет право.
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Ответ Георгий Большаков
Кто помнит, по каким критериям отбор шёл?
стабильность... от этого командника все "бежали", кто на медали в личке претендовал... это сейчас командник - гарантированная медаль... а тогда о бронзе, как об успехе, рассуждали....
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И куда потом пропал Ковтун? Кто после ОИ о нем слышал?
Была одна квота - взяли опытного
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Очень своевременная мысль. Актуально!
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Ответ Александр
стабильность... от этого командника все "бежали", кто на медали в личке претендовал... это сейчас командник - гарантированная медаль... а тогда о бронзе, как об успехе, рассуждали....
Бежали только Траньков с Волосожар, которые сразу сказали, что катать будут только КП. Золото в личке им было важнее. Сотникову вообще не взяли в командник, хотя она очень хотела. В танцах Ильиных Кацалапов ПТ катали уже гарантированными ОЧ в команде.
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Ответ Инна1945
Если уж куда более стабильный Миша накосячил на следующих ОИ в команднике,то Ковтуна было брать не логичнее. Страшно было его брать. Привёз бы Ковтун с Мира две квоты, то заслужил бы поездку. А Плющенко второе золото и поездку заслужил своей многолетней стабильностью и шикарной карьерой. Что там было красиво-некрасиво и чем там было недовольно ИСУ- плевать. Всё их отношение к русским фигуристам прекрасно видно сейчас. Тогда было не намного лучше. А уж в чём причина снятия..не захотел проигрывать Ханю, не потянул четыре программы, травма...без разницы. Хотя судя по его заморочкам даже с шоу Первого канала, Жене важно именно выйгрывать и скорее первый вариант. Имеет право.
ВыЙгрывать , проЙгрывать ... Кто вас в школе учил ...
+4
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+3
Согласна с Родниной: некрасиво.
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Более того,именно из-за этой истории многие Плющенко стали ненавидеть.Но вопросы нужно задавать не Плющенко,а руководству,которое пошло у него на поводу.
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Если был бы четкий регламент формирования команды, не было бы постоянных недовольств её составом. И да, ФК это индивидуальный вид спорта, не футбол и не баскетбол.
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В команднике Плющ занял 2 место в КП и 1 вПП.Хоть командное золото сохранили ,с Ковтуном такого нельзя было гарантировать.Личка это личка,там Плющ сам за себя отвечал,а вот команду подводить нельзя было
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"Место единственного фигуриста-одиночника в составе российской команды по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи мог занять спортсмен, показавший высокие результаты в предолимпийском сезоне. Здесь нужно отметить, что на чемпионате России в 2013 году Евгений Плющенко впервые за 15 лет уступил первенство молодому фигуристу — 18-летнему Максиму Ковтуну и занял только второе место.
Однако, несмотря на это, тренерский совет сборной России рекомендовал федерации фигурного катания отправить на Олимпиаду не Ковтуна, а Евгения Плющенко, как более опытного спортсмена.

В январе 2014 года Плющенко выступил перед специальной комиссией исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). После чего исполком ФФККР подал заявку на участие фигуриста в индивидуальных и командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Запасными спортсменами были выбраны Максим Ковтун и Сергей Воронов."
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Устроили из командного турнира кормушку и лазейку для получения титулов блатными.
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Ещё один скелет выпал из шкафа.
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Решение всегда принимает федерация и в 2014-ом, и в 2022-ом по принципу: жираф большой - ему видней
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Ответ Snuppi
Бежали только Траньков с Волосожар, которые сразу сказали, что катать будут только КП. Золото в личке им было важнее. Сотникову вообще не взяли в командник, хотя она очень хотела. В танцах Ильиных Кацалапов ПТ катали уже гарантированными ОЧ в команде.
Траньков еще сказал, что будет катать только, если Плющенко там будет.
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Ответ Игорь Ерин
ВыЙгрывать , проЙгрывать ... Кто вас в школе учил ...
Даже не представляю, как можно написать то, что невозможно произнести
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Кто помнит, по каким критериям отбор шёл?
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