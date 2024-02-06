Роднина о снятии Плющенко с личного турнира Сочи-2014: «Эта история – не самая красивая страница»
Ирина Роднина назвала «не самой красивой страницей» снятие Плющенко в Сочи-2014.
– Многие ожидали медаль в мужском одиночном катании от Плющенко, но он снялся с соревнований.
– У меня были определенные сомнения по поводу Плющенко, потому что спортсмен – в возрасте, сможет ли выдержать такой большой турнир с личным и командным выступлениями...
Эта история – не самая красивая страница. С одной стороны, Плющенко вместе с командой получил золотую медаль, с другой стороны, явно не были рассчитаны его силы и возможности в личных соревнованиях.
– Было бы логичнее тогда взять Ковтуна, который прошел отбор на Олимпиаду?
– Не знаю, что логичнее. Решение принимает федерация, она учитывает, кто в каком состоянии. Я же не работаю тренером и не могу сказать, в каком состоянии тогда был Ковтун, можно ли было рассчитывать на него.
Не знаю, как в этой ситуации вел себя Женя, какие гарантии давал или не давал его тренер, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Олимпиада, которая разрушила имидж Плющенко: как и почему он снялся за минуту до проката (есть 6 версий!)
Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката
Была одна квота - взяли опытного
Однако, несмотря на это, тренерский совет сборной России рекомендовал федерации фигурного катания отправить на Олимпиаду не Ковтуна, а Евгения Плющенко, как более опытного спортсмена.
В январе 2014 года Плющенко выступил перед специальной комиссией исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). После чего исполком ФФККР подал заявку на участие фигуриста в индивидуальных и командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Запасными спортсменами были выбраны Максим Ковтун и Сергей Воронов."