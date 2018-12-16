Плющенко опубликовал свой контрольный прокат перед Сочи-2014. По его результатам он получил право выступить на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал запись своего контрольного проката, который состоялся перед Играми-2014 в Сочи.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел.

Моя произвольная олимпийская программа Best of Plushenko.

Спасибо Федерации Фигурного катания России за предоставленный материал. Приятного просмотра», – написал Плющенко.

На Олимпиаде-2014 у мужской сборной России была только одна квота.

Победу на предолимпийском чемпионате России одержал Максим Ковтун, но решение о том, кто выступит в Сочи, ФФКР принимала по результатам закрытых прокатов.

В итоге право принять участие в Играх досталось Евгению Плющенко.

Олимпиада, которая разрушила имидж Плющенко: как и почему он снялся за минуту до проката (есть 6 версий!)