«Моя математика говорит, что Канада должна выиграть бронзу». Американская журналистка Бреннан о пересчете баллов за командник ОИ-2022
Журналистка из США считает, что фигуристы Канады должны получить бронзу ОИ-2022.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Сборная России лишилась 20 очков после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг и переместилась с первого на третье место. При этом баллы других команд не изменились, и Канада осталась четвертой.
По мнению журналистки USA Today Кристин Бреннан, аннулированный результат Валиевой означал, что ее соперницы должны были получить дополнительные очки. В этом случае Канада завершила бы турнир с 55 баллами, а Россия – с 54 (по итогам пересчета ISU россияне набрали 54 против 53 у канадцев).
«Моя математика говорит о том, что Канада должна выиграть бронзу» – написала в своей соцсети Бреннан, посетившая подкаст The Skating Lesson.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
1. Защищённое лицо может получить максимальное наказание в 2 года.
2. КАС в своём решении заявил, что в действиях Валиевой не было намеренного жульничества, и Камила является честной и заслуживающей доверие. Но при этом суд дал Валиевой дисквал... 4 года!
И как такое возможно?
2. Создать всемирную федерацию фигурного катания.
3. 3. В 2024 году провести открытый чемпионат России по фигурному катанию.
4. В 2025 году провести чемпионат мира по фигурному катанию.
Осенью 2017 года судебная панель Освальда признала виновными 43 спортсменов из 46. Им всем дали пожизненную дисквалификацию, хотя до этого проблем с допингом ни у кого не было. Наших спортсменов защищали швейцарские адвокаты.
Далее эти же швейцарские адвокаты подали от имени наших спортсменов иски в КАС. Рассматривались дела 39 спортсменов из 43. В итоге КАС полностью оправдал 28 россиян, а остальные 11 спортсменов вместо пожизненной дисквалификации получили всего по два года.
Вопрос: как одни и те же дела с одними и теми же доказательствами, которые вели одни и те же швейцарские адвокаты, получили абсолютно противоположные решения? Может, всё дело в составе судей в судебных панелях и их индивидуальные отношения к российским спортсменам?
Вот все данные:
https://www.sovsport.ru/olympic_games/articles/1028676-cas-udovletvoril-apelljacii-28-rossijan-pozhiznenno-diskvalificirovannyh-mok?ysclid=ls4a7853ox583383539
https://www.livesport.ru/others/2010/07/16/cas/?ysclid=ls49n3sf6c120397621
Западная демократия - не во сне, а наяву!
В зависимости от доказательств применяется наказание, но где сказано,что статус защищённого лица снимается?
Как говорится, голь на выдумки хитра, это я про хваленую защиту права человека на западе.