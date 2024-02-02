«Моя математика говорит, что Канада должна выиграть бронзу». Американская журналистка Бреннан о пересчете баллов за командник ОИ-2022

Журналистка из США считает, что фигуристы Канады должны получить бронзу ОИ-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Сборная России лишилась 20 очков после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг и переместилась с первого на третье место. При этом баллы других команд не изменились, и Канада осталась четвертой.

По мнению журналистки USA Today Кристин Бреннан, аннулированный результат Валиевой означал, что ее соперницы должны были получить дополнительные очки. В этом случае Канада завершила бы турнир с 55 баллами, а Россия – с 54 (по итогам пересчета ISU россияне набрали 54 против 53 у канадцев).

«Моя математика говорит о том, что Канада должна выиграть бронзу» – написала в своей соцсети Бреннан, посетившая подкаст The Skating Lesson.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?