«Моя математика говорит, что Канада должна выиграть бронзу». Американская журналистка Бреннан о пересчете баллов за командник ОИ-2022

Теги сборная России допинг ISU Олимпийская сборная России CAS сборная Канады Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Журналистка из США считает, что фигуристы Канады должны получить бронзу ОИ-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Сборная России лишилась 20 очков после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг и переместилась с первого на третье место. При этом баллы других команд не изменились, и Канада осталась четвертой.

По мнению журналистки USA Today Кристин Бреннан, аннулированный результат Валиевой означал, что ее соперницы должны были получить дополнительные очки. В этом случае Канада завершила бы турнир с 55 баллами, а Россия – с 54 (по итогам пересчета ISU россияне набрали 54 против 53 у канадцев).

«Моя математика говорит о том, что Канада должна выиграть бронзу» – написала в своей соцсети Бреннан, посетившая подкаст The Skating Lesson.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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40 комментариев
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Правилами проведения командного турнира не предусмотрена процедура пересмотра мест, вообще. Об этом говорили, начиная с 2014г. Однако, ИСУ не озаботилась и не разработала дополнения в Правила. Если журналист считает , что Канада - правовое государство, надо успокоиться и сказать: что делать. Закон есть закон, остаёмся без медалей, а российским спортсменам надо вернуть заслуженное " золото".
+34
-3
+31
А вот и другая математика для Кристин Бреннан:
1. Защищённое лицо может получить максимальное наказание в 2 года.
2. КАС в своём решении заявил, что в действиях Валиевой не было намеренного жульничества, и Камила является честной и заслуживающей доверие. Но при этом суд дал Валиевой дисквал... 4 года!
И как такое возможно?
+35
-5
+30
Честно говоря, уже как-то без разницы... Для Кондратюка, наверное, разница есть. А в целом настроение такое, что такие медали не вызывают положительных эмоций
+13
-1
+12
Но если бы у России никто не вышел на турнир, то ей бы дали 1 балл, а не 0. Поэтому всё верно. Даже если у остальных в таблице баллы поднимаются, то у России тоже есть баллы - 6 (потому что за произвольную минимум 6) и 1
+15
-5
+10
Ответ Agura
Правилами проведения командного турнира не предусмотрена процедура пересмотра мест, вообще. Об этом говорили, начиная с 2014г. Однако, ИСУ не озаботилась и не разработала дополнения в Правила. Если журналист считает , что Канада - правовое государство, надо успокоиться и сказать: что делать. Закон есть закон, остаёмся без медалей, а российским спортсменам надо вернуть заслуженное " золото".
"ЭТАДРУГОЕ"
+10
-2
+8
Ответ wzkvp22s8b
Но если бы у России никто не вышел на турнир, то ей бы дали 1 балл, а не 0. Поэтому всё верно. Даже если у остальных в таблице баллы поднимаются, то у России тоже есть баллы - 6 (потому что за произвольную минимум 6) и 1
В произвольную же не все попадали. Как быть с этим?
+8
-1
+7
Даешь каждому канадцу к 2025 году свой гендер и свою математику!
+9
-3
+6
Ответ wzkvp22s8b
Но если бы у России никто не вышел на турнир, то ей бы дали 1 балл, а не 0. Поэтому всё верно. Даже если у остальных в таблице баллы поднимаются, то у России тоже есть баллы - 6 (потому что за произвольную минимум 6) и 1
Нет, это неправда. В Пекине несколько фигуристов не стартовали в команде из-за ковида. Их страны в тех видах получили 0
+5
0
+5
У тети особая математика, не будем спорить😀
+9
-4
+5
1. Наших наградить олимпийским золотом и именовать олимпийскими чемпионами.
2. Создать всемирную федерацию фигурного катания.
3. 3. В 2024 году провести открытый чемпионат России по фигурному катанию.
4. В 2025 году провести чемпионат мира по фигурному катанию.
+5
-1
+4
Ответ Agura
Правилами проведения командного турнира не предусмотрена процедура пересмотра мест, вообще. Об этом говорили, начиная с 2014г. Однако, ИСУ не озаботилась и не разработала дополнения в Правила. Если журналист считает , что Канада - правовое государство, надо успокоиться и сказать: что делать. Закон есть закон, остаёмся без медалей, а российским спортсменам надо вернуть заслуженное " золото".
А как и образом золото у вас осталось заслуженным за Россией, если баллы Валиевой вычли?
+7
-3
+4
Ответ Philipp Panov
Уже в нескольких статьях написали, как и почему было такое решение. И 4 года четко аргументированы. Вы не читаете материалы по теме?
Не ну аргументировать то можно что угодно. Даже что земля плоская в 5-6 книгах написано. Есть чёткие правила и они должны быть едины для всех. Без аргументации, на автомате.
+4
-1
+3
Ответ Александр Крольков
1. Наших наградить олимпийским золотом и именовать олимпийскими чемпионами. 2. Создать всемирную федерацию фигурного катания. 3. 3. В 2024 году провести открытый чемпионат России по фигурному катанию. 4. В 2025 году провести чемпионат мира по фигурному катанию.
4. В Нью-Васюках
+5
-2
+3
Ответ wzkvp22s8b
Но если бы у России никто не вышел на турнир, то ей бы дали 1 балл, а не 0. Поэтому всё верно. Даже если у остальных в таблице баллы поднимаются, то у России тоже есть баллы - 6 (потому что за произвольную минимум 6) и 1
это не совсем так, на той же ОИ22 было 2 прецеденты. Немцы и украинцы не вышли на пары и МО и получили 0 пунктов соответственно
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0
+3
Ответ Philipp Panov
Уже в нескольких статьях написали, как и почему было такое решение. И 4 года четко аргументированы. Вы не читаете материалы по теме?
Тогда у меня для вас ещё немного интересной математики.
Осенью 2017 года судебная панель Освальда признала виновными 43 спортсменов из 46. Им всем дали пожизненную дисквалификацию, хотя до этого проблем с допингом ни у кого не было. Наших спортсменов защищали швейцарские адвокаты.
Далее эти же швейцарские адвокаты подали от имени наших спортсменов иски в КАС. Рассматривались дела 39 спортсменов из 43. В итоге КАС полностью оправдал 28 россиян, а остальные 11 спортсменов вместо пожизненной дисквалификации получили всего по два года.
Вопрос: как одни и те же дела с одними и теми же доказательствами, которые вели одни и те же швейцарские адвокаты, получили абсолютно противоположные решения? Может, всё дело в составе судей в судебных панелях и их индивидуальные отношения к российским спортсменам?
Вот все данные:
https://www.sovsport.ru/olympic_games/articles/1028676-cas-udovletvoril-apelljacii-28-rossijan-pozhiznenno-diskvalificirovannyh-mok?ysclid=ls4a7853ox583383539
+3
0
+3
Американцам сделали приятное, канадцам - тоже надо. Удовлетворите уже всех.
+5
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Ответ ДИОНИС
А вот и другая математика для Кристин Бреннан: 1. Защищённое лицо может получить максимальное наказание в 2 года. 2. КАС в своём решении заявил, что в действиях Валиевой не было намеренного жульничества, и Камила является честной и заслуживающей доверие. Но при этом суд дал Валиевой дисквал... 4 года! И как такое возможно?
Задача была поставлена и успешно выполнена.
+2
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+2
Выиграть или получить?
+3
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Ответ vombat15
так то, в любом виде спорта, за дисквалификацию очки не начисляются, места распределяются исключая дисквалификацию. посмотрите на лёгкую или тяжёлую атлетику, биатлон и прочее.
Да ладно! А как же тогда после аннулирования результатов дисквалифицированной Мэрион Джонс её подруги по эстафетам на ОИ-2000 сохранили себе золотые и бронзовые медали?
https://www.livesport.ru/others/2010/07/16/cas/?ysclid=ls49n3sf6c120397621
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С какого перепугу баллы отнятые от нас должны отойти канадцам? Они на них накатали? и если плюсовать баллы, то почему именно им? Странная у нее математика.
+3
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Математика, наука точная, главное, кто считает.
+1
0
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Ответ Philipp Panov
А как и образом золото у вас осталось заслуженным за Россией, если баллы Валиевой вычли?
В правилах не указано, в каких случаях и за что баллы можно вычитать. Это спешно придуманное ноу-хау .
+2
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Ответ Philipp Panov
А как и образом золото у вас осталось заслуженным за Россией, если баллы Валиевой вычли?
Русским по белому написал человек, что нет механизма пересмотра мест
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Ответ Philipp Panov
Уже в нескольких статьях написали, как и почему было такое решение. И 4 года четко аргументированы. Вы не читаете материалы по теме?
А эти статьи сейчас с тобой в одной комнате?))
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Ответ Philipp Panov
Уже в нескольких статьях написали, как и почему было такое решение. И 4 года четко аргументированы. Вы не читаете материалы по теме?
Аргументы в пользу такого решения высосаны из пальца. Если бы эти судьи являлись сторонниками закона, а государства, которые они представляют, были правовыми не нас словах, а на деле, то они бы вынесли наказание сроком два года. Но они прислуживали своим хозяевам.
Западная демократия - не во сне, а наяву!
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Ответ Мороженко
Она перестала быть защищённым лицом из-за версии с пироженкой, не смогли доказать невиновность, даже рецепт не предоставили.
Статус защищённого лица предоставляется в зависимости от ВОЗРАСТА спортсмена на момент выявления допинга.
В зависимости от доказательств применяется наказание, но где сказано,что статус защищённого лица снимается?
Как говорится, голь на выдумки хитра, это я про хваленую защиту права человека на западе.
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Ответ Anariel
С какого перепугу баллы отнятые от нас должны отойти канадцам? Они на них накатали? и если плюсовать баллы, то почему именно им? Странная у нее математика.
Ну по идее, если уж и перераспределять места, занятые спортсменками в короткой и произвольной и соответственно баллы за них, то всем нужно по одному баллу за каждую программу докинуть. Просто это, видимо, не предусмотрено. И на первые два места не влияет. А вот канадцам это критично.
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Ответ Karamazoff
Даешь каждому канадцу к 2025 году свой гендер и свою математику!
Она американка, и наверное это заразно, как в том анекдоте про аборигена страны 4. -..... Господи выколи мне 1 глаз....
0
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Ответ wzkvp22s8b
Но если бы у России никто не вышел на турнир, то ей бы дали 1 балл, а не 0. Поэтому всё верно. Даже если у остальных в таблице баллы поднимаются, то у России тоже есть баллы - 6 (потому что за произвольную минимум 6) и 1
так то, в любом виде спорта, за дисквалификацию очки не начисляются, места распределяются исключая дисквалификацию. посмотрите на лёгкую или тяжёлую атлетику, биатлон и прочее.
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Ответ Orange carrot
У тети особая математика, не будем спорить😀
Я бы даже сказал, "обнулённая".
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