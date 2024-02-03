Юрист Андреа Пинна: «Подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Валиевой. Мы должны изучить мотивировочное решение CAS»

Юрист Андреа Пинна подтвердил, что его фирма защищала Камилу Валиеву в CAS.

Юридическая компания Pinna Legal расположена в Париже.

«Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. Мы пока не можем комментировать ситуацию.

Команда юристов должна изучить мотивировочное решение CAS, прежде чем прокомментировать и принять решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», – сказал Пинна.

Он отметил, что мотивировочное решение CAS по делу Валиевой содержит более 130 страниц.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе, которую она сдала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, был обнаружен триметазидин.