Юрист Андреа Пинна: «Подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Валиевой. Мы должны изучить мотивировочное решение CAS»

Теги сборная России допинг CAS Швейцарский федеральный трибунал женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Юрист Андреа Пинна подтвердил, что его фирма защищала Камилу Валиеву в CAS.

Юридическая компания Pinna Legal расположена в Париже.

«Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. Мы пока не можем комментировать ситуацию.

Команда юристов должна изучить мотивировочное решение CAS, прежде чем прокомментировать и принять решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», – сказал Пинна. 

Он отметил, что мотивировочное решение CAS  по делу Валиевой содержит более 130 страниц.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе, которую она сдала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, был обнаружен триметазидин.

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10 комментариев
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давайте его уже в студию, тут и то больше компетентых людей
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Андреа Пинна - фактически индивидуал, много работавший по арбитражным имущественным спорам России во Франции, никакой фирмы там нет. и причем тут спортивное право? допустим его выбрали, чтобы повлиять на французского арбитра - он повлиял, и что? французский арбитр оказался в меньшинстве
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А казачок-то, получается, засланый, этот Анрюша Пинин! Денежки получает от кого-то из России, обслуживается русскими эээ... сотрудницами... Орден ещё не дали?
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непонятный юрист без опыта спортивных споров из вражеской страны.Серьезно?
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опыт наберете на таких делах,рекламу себе уже сделали, финансово очень не обидели, все ок.
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Что ж так хреново представляет,то? Позорищще.
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Хм, а это точно "Он"? Я почему-то думал, что Андреа - это "Она"))
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Дело затянется еще на пару лет! Как раз до олимпиады 2026! И на ней скорее всего и награждение проведут!
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