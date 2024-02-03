⚡️ Чемпионат четырех континентов. Кагияма с 307 баллами победил, Сато – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й, Шайдоров – 6-й

Теги результаты сборная Канады чемпионат четырех континентов сборная США сборная Японии сборная Казахстана сборная Южной Кореи мужское катание Цзинь Боян Сота Ямамото Роман Садовский Чха Чжун Хван Эндрю Торгашев Юма Кагияма Максим Наумов сборная Мексики Донован Каррильо Уэсли Чу Михаил Шайдоров Фигурное катание

Японец Юма Кагияма одержал победу на чемпионате четырех континентов в Шанхае.

Чемпионат четырех континентов

Шанхай, Китай

Мужчины

Итоговое положение

1. Юма Кагияма (Япония) – 307,58

2. Шун Сато (Япония) – 274,59

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 272,95

4. Сота Ямамото (Япония) – 263,43

5. Боян Цзинь (Китай) – 256,89

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 244,80

7. Уэсли Чу (Канада) – 240,38

8. Эндрю Торгашев (США) – 237,20

9. Юдонг Чен (Китай) – 218,66

10. Роман Садовский (Канада) – 217,83

11. Томоки Хиваташи (США) – 217,74

12. Максим Наумов (США) – 215,00

13. Джухон Лим (Южная Корея) – 211,40

14. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 204,14

15. Донован Каррильо (Мексика) – 202,47

16. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 195,88

Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 200,76

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 177,65

3. Шун Сато (Япония) – 175,39

4. Сота Ямамото (Япония) – 168,99

5. Боян Цзинь (Китай) – 167,48

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 163,04

7. Уэсли Чу (Канада) – 156,88

8. Эндрю Торгашев (США) – 156,05

9. Максим Наумов (США) – 147,39

10. Роман Садовский (Канада) – 145,39

11. Томоки Хиваташи (США) – 142,35

12. Джухон Лим (Южная Корея) – 141,13

13. Юдонг Чен (Китай) – 139,92

14. Донован Каррильо (Мексика) – 134,81

15. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 131,71

16. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 131,37

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151 комментарий
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почему континента четыре, а третьих разминки только три? Это непорядок
+20
0
+20
Джун такой красавчик на фоне японцев))
+21
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+19
Заслуженный игрушкопад 👍 жаль, с сальхова слетел, но этот первый лутц "по-Бояновски" хорош
+19
0
+19
Какая шикарная программа у Джуна . Очень круто. Музыка, пластика огонь!
+17
0
+17
Юму с победой, Джуни с медалью )
Жаль, что Джуни чуть запорол в технике, в презентации хорош до невозможности )
ЧМ в МО обещает быть горячим ))
+17
0
+17
Наконец-то Джун пришел в себя! Надеюсь, окончательно и бесповоротно! И будет только улучшаться.
+17
-1
+16
ну наконец-то у Бояши почти всё получилось! лутц шикарный!
+16
0
+16
Лутц у Бояна вернулся)
+15
0
+15
Вот это настоящий 4 лутц!
+15
0
+15
Не, всё-таки Джун - отдельный Бойз Бэнд фигурного катания). Невозможно прекрасный идол... И пофиг, что он там подзапорол)
Если честно, я первые года три его карьеры вообще бы не поверила, что он так прыгать будет.
+16
-1
+15
Молодец Бояша! Боролся до последнего. И 4L снова заиграл ))
Родные стены помогают.
+14
0
+14
Трейси совершенно не меняется и не стареет - десять лет назад была такой же. Очень приятная женщина!
+14
0
+14
За внезапно воскресшего Бояна и Джуна-БойзБэнд!)
+15
-2
+13
Красивое интересное катание у Джуна.
+13
0
+13
Ох, какое счастье, когда такую музыку берут классные фигурист. Я на последних секундах Юмы не дышала.
Ну и как заодно суй с ханем не вспомнить, какая программа была!
+13
-1
+12
А как это Сота так Бояна оббежал?
+12
0
+12
А как же луц Бояна?) комментаторы уже все забыли?)
+10
0
+10
Всё-таки так радостно за Бояна, за то что его труд и усердие были не напрасно. Большой молодец!
+10
0
+10
Бояша собрал три квада, когда такое было) Хорошо, что перезапустил карьеру
+10
0
+10
Одна интрига осталась, какое место Джуна в этом японском фуллхаусе
+10
0
+10
как красиво развеваются волосы Шайдорова в прыжке... Особенно в лутце)
+10
0
+10
Донован мой любимец, очень обаятельный, а вращения просто шик!
+10
0
+10
Зажёг Донован! Жалко, что компы ему какие-то совсем маленькие поставили ((((
+9
0
+9
Донован хорош! Светится! Все улыбаются!) Такой хореографичный, отлично смотрится! Удачи ему на ЧМ!
+9
0
+9
Какое интересное и необычное вращение показал Донован. Такая "гнучасть" есть мало у кого из мужчин.
+9
0
+9
Вот так мексиканец! Он просто создан для "Бесаме мучо".
+9
0
+9
Какой же ожидается ЧМ. Потираю ручки…
+10
-1
+9
Любят Бояна! Когда бы мы ещё увидели игрушкопад!
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Михаил удивил сегодня приятно. Очень достойно смотрелся, молодец!
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0
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Бояше чисто откатать ПП и всё прыгнуть.
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