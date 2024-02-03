⚡️ Чемпионат четырех континентов. Кагияма с 307 баллами победил, Сато – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й, Шайдоров – 6-й
Японец Юма Кагияма одержал победу на чемпионате четырех континентов в Шанхае.
Чемпионат четырех континентов
Шанхай, Китай
Мужчины
Итоговое положение
1. Юма Кагияма (Япония) – 307,58
2. Шун Сато (Япония) – 274,59
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 272,95
4. Сота Ямамото (Япония) – 263,43
5. Боян Цзинь (Китай) – 256,89
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 244,80
7. Уэсли Чу (Канада) – 240,38
8. Эндрю Торгашев (США) – 237,20
9. Юдонг Чен (Китай) – 218,66
10. Роман Садовский (Канада) – 217,83
11. Томоки Хиваташи (США) – 217,74
12. Максим Наумов (США) – 215,00
13. Джухон Лим (Южная Корея) – 211,40
14. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 204,14
15. Донован Каррильо (Мексика) – 202,47
16. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 195,88
Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 200,76
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 177,65
3. Шун Сато (Япония) – 175,39
4. Сота Ямамото (Япония) – 168,99
5. Боян Цзинь (Китай) – 167,48
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 163,04
7. Уэсли Чу (Канада) – 156,88
8. Эндрю Торгашев (США) – 156,05
9. Максим Наумов (США) – 147,39
10. Роман Садовский (Канада) – 145,39
11. Томоки Хиваташи (США) – 142,35
12. Джухон Лим (Южная Корея) – 141,13
13. Юдонг Чен (Китай) – 139,92
14. Донован Каррильо (Мексика) – 134,81
15. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 131,71
16. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 131,37
Жаль, что Джуни чуть запорол в технике, в презентации хорош до невозможности )
ЧМ в МО обещает быть горячим ))
Если честно, я первые года три его карьеры вообще бы не поверила, что он так прыгать будет.
Родные стены помогают.
Ну и как заодно суй с ханем не вспомнить, какая программа была!