Доктор медицинских наук Шестаков: «У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов»
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков высказался о дисквалификации Валиевой за допинг.
По данным финского СМИ, в пробе Валиевой, помимо запрещенного триметазидина и разрешенных L-карнитина и гипоксена, был найден разрешенный препарат с анаболическим эффектом.
«Препаратов с анаболическим эффектом тысячи, их очень много, поэтому точно угадать невозможно. Спорт всегда имеет темную сторону, поэтому анаболики в 15 лет — очень вероятно. Случайное попадание полностью исключается.
Камила сдавала несколько проб, и случайно такие сильные препараты не попадают. Об этом не могли не знать ее тренер и врачи — нужно знать дозировку.
У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов. Это очень опасно для организма.
Сейчас информация про анаболики выглядит ужасной. Явно, что девочка не сама принимала эти вещества — ее вела какая-то умная рука.
Валиевой сломали не столько карьеру, сколько жизнь своим халатным отношением к здоровью девочки. А ситуацию просто замяли, очень жаль за всех нас. Обидно за врачей, тренеров и родителей.
Ответственность должен взять на себя тренерский штаб Валиевой и ее врачи. Это ужасное преступление с точки зрения медицины», — сказал Шестаков.
Что художка, что ФК - вливают все для максимально быстрого результата.
Называющий сильными препаратами гипоксен и L-карнитин вызывает сомнения в его компетенции и образовании.
это, батенька, СВД, а он весь сидит на препаратах,
без препаратов - это к любителям...
можно подумать, что профессиональные спортсмены из других стран поддерживают себя исключительно морковным соком и капустным листом.
все принимают разрешенные препараты, иначе в современном спорте высших достижений "не выживешь".
есть большие претензии к врачам, которые вели Камилу и втюхали ей тмз, вместо того, чтобы найти нужную комбинацию из разрешенных препаратов,
но придираться к тому, что разрешено -это уже лишнее.
в других странах по 20 лет работали "парикмахерские" доктора Шмидта по переливанию крови - и то, такого резонанса не было...
Я ни в коем случае не одобряю, но вот эти псевдонаивные вскукарккивания уже смешно читать. Каждый пытается быть оригинальным в своих охах-вздохах
Ну я что-то такое читал точно🤔
Зачем же тогда ей столько препаратов в 15 лет?😂
2) Столбову на ОИ-18 не пригласили из-за пропущенных допинг-контролей. Шветский-то тут каким боком?