Доктор медицинских наук Шестаков: «У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов»

Теги сборная России допинг женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков высказался о дисквалификации Валиевой за допинг.

По данным финского СМИ, в пробе Валиевой, помимо запрещенного триметазидина и разрешенных L-карнитина и гипоксена, был найден разрешенный препарат с анаболическим эффектом. 

«Препаратов с анаболическим эффектом тысячи, их очень много, поэтому точно угадать невозможно. Спорт всегда имеет темную сторону, поэтому анаболики в 15 лет — очень вероятно. Случайное попадание полностью исключается.

Камила сдавала несколько проб, и случайно такие сильные препараты не попадают. Об этом не могли не знать ее тренер и врачи — нужно знать дозировку.

У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов. Это очень опасно для организма.

Сейчас информация про анаболики выглядит ужасной. Явно, что девочка не сама принимала эти вещества — ее вела какая-то умная рука.

Валиевой сломали не столько карьеру, сколько жизнь своим халатным отношением к здоровью девочки. А ситуацию просто замяли, очень жаль за всех нас. Обидно за врачей, тренеров и родителей.

Ответственность должен взять на себя тренерский штаб Валиевой и ее врачи. Это ужасное преступление с точки зрения медицины», — сказал Шестаков. 

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218 комментариев
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Ответ Утренняя Аврора
Он в шоке. Пусть посмотрит анализы других спортсменов. Большого спорта. И снимет розовые очки.
Как удобно: чуть что, так большой спорт, а как забанили за допинг, так обидели ребёнка!
+123
-29
+94
Вспоминается фраза Бунши из "Иван Васильевич меняет профессию" про доктора Шветского: меня терзают смутные сомнения: сначала гребцы, потом Валиева... и вряд ли это было бы без ведома тренера. Ситуация напоминает тренера ходоков Чегина и его "чемпионов".
+104
-27
+77
Вот про букет препаратов никто и не хочет слышать. Поэтому Русада против публикации мотивировочной части.
+80
-14
+66
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается фраза Бунши из "Иван Васильевич меняет профессию" про доктора Шветского: меня терзают смутные сомнения: сначала гребцы, потом Валиева... и вряд ли это было бы без ведома тренера. Ситуация напоминает тренера ходоков Чегина и его "чемпионов".
Не то что без ведома… вспомнить как тот же Шветский Дашу выносил с катка, и как потом всплыло, что травма-то была не внезапная, как Алёна на ЧР должна была со сломаной рукой выступать, зловонные раны на ногах Загитовой и так далее. Так что, да: «у посла медальон, у Шпака магнитофон»…
+59
-8
+51
Он в шоке. Пусть посмотрит анализы других спортсменов. Большого спорта. И снимет розовые очки.
+87
-44
+43
Если русские принимают разрешенные добавки, то они гробят здоровье спортсменов, если американцы то это для поддержания здоровья)
+72
-29
+43
Ну, справедливости ради, профессиональный спорт - это не про здоровье. Особенно, сложнокоординационные дисциплины.
Что художка, что ФК - вливают все для максимально быстрого результата.
+45
-4
+41
Тот самый док, который много наговорил заочно про Костомарова.
Называющий сильными препаратами гипоксен и L-карнитин вызывает сомнения в его компетенции и образовании.
+50
-10
+40
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается фраза Бунши из "Иван Васильевич меняет профессию" про доктора Шветского: меня терзают смутные сомнения: сначала гребцы, потом Валиева... и вряд ли это было бы без ведома тренера. Ситуация напоминает тренера ходоков Чегина и его "чемпионов".
Гребцы, Столбова, Боброва, Валиева - и везде фигурирует фамилия одного и того же "доктора". При этом его не турнули после истории со Столбовой(работал в ЦСКА), сделали врачом сборной - нормально так.
+38
-6
+32
Откуда их всех выкапывают, этих докторов? Гипоксен и эль-карнитин - это адаптогены, из даже маленьким маловесным детям назначают) Кстати эта информация уже была два года назад, что нашли эти вещества у неё, А многооборотные прыжки для организма не вредны, хочется спросить у доктора)))
+34
-6
+28
Без препаратов космическая не вывозит программы
+39
-16
+23
Что были анаболики, хоть и разрешённые, это и так ясно, только стоит посмотреть на её ноги, там такие мышцы, что даже Трусова, прирожденная атлетка отдыхает. Щербакова брала за счёт веса, валиева перекаченная
+37
-15
+22
если препарат разрешен, то какие к нему претензии?
это, батенька, СВД, а он весь сидит на препаратах,
без препаратов - это к любителям...
можно подумать, что профессиональные спортсмены из других стран поддерживают себя исключительно морковным соком и капустным листом.
все принимают разрешенные препараты, иначе в современном спорте высших достижений "не выживешь".
есть большие претензии к врачам, которые вели Камилу и втюхали ей тмз, вместо того, чтобы найти нужную комбинацию из разрешенных препаратов,
но придираться к тому, что разрешено -это уже лишнее.
в других странах по 20 лет работали "парикмахерские" доктора Шмидта по переливанию крови - и то, такого резонанса не было...
+25
-4
+21
Еще один решатель судеб и определятель виновных. Откуда столько комментаторов-экспертов?! Где они до этого были. Вон вада опубликовала доклад, что детей пичкают и ловят, чего-то все молчат. А тут раскудахтались. Никто прям никогда не знал, что чтобы заниматься спортом высоких достижений нужно еще поддерживающую терапию и т.д
Я ни в коем случае не одобряю, но вот эти псевдонаивные вскукарккивания уже смешно читать. Каждый пытается быть оригинальным в своих охах-вздохах
+31
-12
+19
Ответ Amneris
Ну, справедливости ради, профессиональный спорт - это не про здоровье. Особенно, сложнокоординационные дисциплины. Что художка, что ФК - вливают все для максимально быстрого результата.
только некоторые упорно спорят, зачем в фигурном катании допинг.
+22
-3
+19
Ответ Marina Syrovova
Без препаратов космическая не вывозит программы
без препаратов ни один профессиональный спортсмен не выйдет на лед или на ковер, или на ринг.Это известно даже детям, но почему-то не докторам наук.
+34
-15
+19
Ответ ДИОНИС
То есть три разрешённых препарата - это для него якобы шок. А как же другие спортсмены, например фигуристки Академии? Не хочет ли этот "специалист" и там разобраться, а также с медкартами спортсменов других видов спорта. В общем, это похоже на заказ от Яны.
Вы реально верите, что жизнь Яны вертится вокруг ФК?? Да плевать ей на Тутберидзе, та сама себя закопала, просто Янка не отказала себе в удовольствии уколоть ее
+23
-8
+15
Ответ Jessi
Резкое увеличение веса наверняка связано с гормональным сбоем от такого вот «коктейля». Вчера только пересматривала «Девочку на шаре» с ЮЧМ, там Камила тоненькая-тоненькая, какими даже нынешние худышки-фигуристки никогда не были. Невозможно, чтобы здоровая девушка, занимающаяся спортом так сильно набирала от сезона к сезону
Невозможно чтобы ребенок рос, где это видано!
+23
-8
+15
Ответ <vella>
если препарат разрешен, то какие к нему претензии? это, батенька, СВД, а он весь сидит на препаратах, без препаратов - это к любителям... можно подумать, что профессиональные спортсмены из других стран поддерживают себя исключительно морковным соком и капустным листом. все принимают разрешенные препараты, иначе в современном спорте высших достижений "не выживешь". есть большие претензии к врачам, которые вели Камилу и втюхали ей тмз, вместо того, чтобы найти нужную комбинацию из разрешенных препаратов, но придираться к тому, что разрешено -это уже лишнее. в других странах по 20 лет работали "парикмахерские" доктора Шмидта по переливанию крови - и то, такого резонанса не было...
Именно. Я так вообще считаю, что кодекс ВАДА в этом смысле дошёл до абсурда, запрещая профессиональным спортсменам препараты для восстановления. Куда как понятнее списки запрещённых препаратов североамериканских коммерческих лиг, НХЛ той же. Пресловутый мельдоний там не запрещён. По той простой причине, что это препарат для восстановления, не приносящий доказанный вред здоровью, только пользу. А НХЛ надо чтобы условный Овечкин играл по 80-100 матчей в сезон, забивал в них 50 голов и делал это лет до 40. И если для этого нужна фармподдержка, значит так тому и быть. Равно как, если условный Бэкстрем простудился и ему для быстрого восстановления и нормального дыхания нужны капли в нос с псевдоэфедрином, опять же, так тому и быть. И дисквалификаций больше чем на полсезона там практически не увидишь. Хотя тут эти полсезона очень серьёзное наказание, т.к. предполагают невыплату зарплаты, а это может выражаться в таких суммах, какие Валиева за всю карьеру не заработает, даже если гонорары за шоу посчитать.
+15
-1
+14
Ответ Agura
Комментарий скрыт
наверное еще и Байден написял в пробирку?
+20
-6
+14
Есть мнение, что онажеребенок - это восьмое чудо света, с талантом которого не сравнятся ни Месси, ни Джордан, ни Джокович, никакие другие гении спорта.
Ну я что-то такое читал точно🤔

Зачем же тогда ей столько препаратов в 15 лет?😂
+28
-15
+13
Ответ Marya Y
Гребцы, Столбова, Боброва, Валиева - и везде фигурирует фамилия одного и того же "доктора". При этом его не турнули после истории со Столбовой(работал в ЦСКА), сделали врачом сборной - нормально так.
1) У Бобровой перед ЧМ-16 ещё прошлогодний мельдоний не выветрился. Так что она потом ещё спокойно 2 сезона выступала.
2) Столбову на ОИ-18 не пригласили из-за пропущенных допинг-контролей. Шветский-то тут каким боком?
+14
-2
+12
Больше, больше страшных и ужасных заголовков, больше врачей, больше осуждений! Это, видимо, девиз данного ресурса. А это точно врач? Он имеет отношение к спорту? Тот же L-карнитин вообще все спортсмены принимают, и не только спортсмены, но и те, кто прлсто в зал ходит.
+14
-3
+11
Ответ Viks
Вот про букет препаратов никто и не хочет слышать. Поэтому Русада против публикации мотивировочной части.
Конечно, именно это и стало причиной максимального наказания, что не случайность, а системный приём кучи препаратов, схожего действия, только неужели, имея доктора под боком, не могли заменить и тмз разрешенным препаратом
+16
-6
+10
Доктору медицинских наук страшно от того, что профессиональный спортсмен принимает разрешённые препараты? Он точно доктор, а не пациент лечебницы?
+18
-8
+10
Врач не в теме, так как он не спортивный врач. Помню когда я обычному врачу начал перечислять анаболические стероиды, он только хлопал глазами и спрашивал - А что это такое?! Потом он мне сказал "Если и дальше будешь колоть протеин, то не сможешь иметь детей". Это все что нужно знать про врачей которые не относятся к спорту. Все что употребляет Камила, это обычный "рацион" всех спортсменов мира. ВСЕ спортсмены употребляют спортивное питание, препараты которых нет в списке запрещенных... Тот кто будет утверждать обратное, это дилетант, далекий от спорта.
+15
-5
+10
Чем больше пишут СМИ, тем меньше хочется читать. Пусть опубликуют резолютивную часть решения САS, чтобы можно было понять жёсткость вердикта и что в итоге давали Камиле принимать. А уж кто и для чего это нам надо выяснять.
+10
-1
+9
Ответ Agura
Комментарий скрыт
Почему тогда Камила и ТШ не настаивали, чтобы вторую пробирку проверили?
+14
-5
+9
А доктору не сказали, что запрещенным был не анаболик. А доктор уже расстарался всех испужать и сам испужался. К разрешенным препаратам в пробе Камилы вопросов даже у ВАДА нет.
+10
-1
+9
Казалось бы "букет", а как мужики почему то выглядят спортсменки других стран
+12
-4
+8
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