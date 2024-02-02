Доктор медицинских наук Шестаков: «У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов»

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков высказался о дисквалификации Валиевой за допинг.

По данным финского СМИ, в пробе Валиевой, помимо запрещенного триметазидина и разрешенных L-карнитина и гипоксена, был найден разрешенный препарат с анаболическим эффектом.

«Препаратов с анаболическим эффектом тысячи, их очень много, поэтому точно угадать невозможно. Спорт всегда имеет темную сторону, поэтому анаболики в 15 лет — очень вероятно. Случайное попадание полностью исключается.

сдавала несколько проб, и случайно такие сильные препараты не попадают. Об этом не могли не знать ее тренер и врачи — нужно знать дозировку.

У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов. Это очень опасно для организма.

Сейчас информация про анаболики выглядит ужасной. Явно, что девочка не сама принимала эти вещества — ее вела какая-то умная рука.

Валиевой сломали не столько карьеру, сколько жизнь своим халатным отношением к здоровью девочки. А ситуацию просто замяли, очень жаль за всех нас. Обидно за врачей, тренеров и родителей.

Ответственность должен взять на себя тренерский штаб Валиевой и ее врачи. Это ужасное преступление с точки зрения медицины», — сказал Шестаков.