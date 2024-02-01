Бобслеистка Сергеева о деле Валиевой: «Прямо под копирку, как у меня на Олимпиаде-2018. Я уверена, что ноги у этой истории растут оттуда же, что и у моей»

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Бобслеистка Сергеева сравнила свое допинг-дело с ситуацией Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года после того, как у нее нашли триметазидин. Это же вещество было в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – CAS также признавал ее виновной в нарушении.

Но в итоге Сергеевой удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно: примесь триметазидина содержалась в добавке, которую она получила от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). CAS оправдал бобслеистку.

– Мне, конечно, очень жаль, что у нее (Валиевой) случилась такая ситуация. Прямо под копирку, как у меня на прошлой Олимпиаде. Но у нас же в этом плане ничего не сделали. Все мои труды прошли мимо, а ФМБА по‑прежнему выдает этот препарат, и я почему‑то уверена, что ноги (у этой истории) растут оттуда же, что и у моей.

– Вы думали, что после вашей истории сделают какие‑то выводы?

– Хотелось бы, но все это замолчали. Мне повезло, что удалось доказать (невиновность). Но когда мы летели на Олимпиаду в Китай, наш доктор предложил мне аспирин этого же производителя. Этого же! По‑прежнему это выдают в сборной, по‑прежнему ничего не изменилось и не поменялось. Мне очень жаль, что еще один человек пострадал, потому что у нас ничего не сделали.

– После этой истории что‑то изменится?

– Конечно, хотелось бы, чтобы изменилось, но в данной ситуации я не знаю всех подробностей, но раз Камиле дали четыре года, значит, ей не удалось доказать. Чтобы поменялось, наверное, надо это освещать, – сказала Сергеева.

107 комментариев
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А ведь и вправду, почему то версия про ФМБА ушла с повестки?
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Ну что, очень похоже на правду. Почему в эту сторону вообще не копали?
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Вот об этом как раз и сказала Тутберидзе: никто, судя по всему, не делал экспертизы и не пытался выяснить происхождение препарата. А её затравили.
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Вот, наконец-то правдивая версия. Я давно говорю, что ноги растут из ФМБА. Всё фармсопровождение сборников осуществляет.эта контора. Если спортсмену назначают препарат, они не в аптеке его покупают, а получают от ФМБА. Ведь у Камилы были обнаружены ещё два препарата, легальных. Наверняка, это была комбинированная пилюля и тмз мог туда попасть. Но, как я понимаю, никто госконторе предъявлять не собирается. Это ведь чьи-то, простите, пятые точки должны пострадать
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+33
Охренеть конечно. Выходит все чиновники и ответственные лица защищали себя и организации на которые работают или которыми управляют, а к расследованию дела о допинге Камилы отнеслись максимально халатно и пренебрежительно, даже не пытаясь докопаться до правды, поручили его дилетантам юристам, и распилили ещё на этом круглую сумму денег.
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+32
Все под копирку! И Шветский у них, кстати, числился врачем! Один в один!
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+25
Ответ Sat397
Ну что, очень похоже на правду. Почему в эту сторону вообще не копали?
А в какую то сторону вообще копали? Версии придумывали, а не расследованием занимались.
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+25
Ответ Sat397
Ну что, очень похоже на правду. Почему в эту сторону вообще не копали?
Давно уже про это пишу. Мне кажется это вообще самая логичная версия.
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+22
Что за юристы были у Валиевой, что ничего не смогли доказать. Вот наглядная история, почему бы не зацепиться.
+22
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Очень здравый комментарий! Загрязненная добавка - это самая логичная версия. Но у нас народ жестокий, думать не хотят. Лишь бы распнуть кого-нибудь и обвинить не разобравшись
+23
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+21
да неужели у нас наконец начали в открытую говорить ,что в фарме бардак.Бизнес и ничего личного.Ладно если мел безобидный,а не вот так. в это вот прям верится на 1000000
+20
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+20
Ну вот две версии. Примесь в биологической добавке или десерт. Во что поверит Кас? Ответ очевиден.
+21
-1
+20
Самая жесть с делом Сергеевой,это ее суд в России против ФМБА и производителя биодобавки.
Там сначала пытались все валить на нее,но после того как она на личные деньги провела экспертизу биодобавки и в ней нашлись следы ТМЗ,все равно суд отклонил иск к ФМБА и производителю.
Это вам не западные русофобы.
+17
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+17
Ответ Мороженко
Почему Тутберидзе сама ничего не сделала?
А вы уверены, что она имела такую возможность? Что юрист согласовывал с ней все свои действия, что вообще хоть что-то говорили о том, как протекает расследование?
Судя по той информации, которая есть сейчас, ни Валиеву, ни тренеров никто в курс дела особо и не вводил и уж тем более не предлагал поучаствовать.
+22
-6
+16
Если расследовать, то могла репутация ФМБА пострадать, что какие то бады есть загрязненные. Проще придумать пироженое что одна Валиева виновата.
+16
0
+16
Вот почему этот опыт не изучили? Все дела с тмз надо было брать и изучать, а не пирожки печь.
+16
0
+16
Видимо про это надо было рассказать на прямой линии/эфире с президентом чтобы хотя бы начало меняться.
ФМБА в свое время добилось монополии в медицинском обеспечении сборных, включая конечно и фарму. Как и Сергеева, Камила наверно карнитин, гипоксен и витамины тоже получала оттуда. И наверно ФМБА все также закупается в той же фармфирме, где был загрязнен препарат Сергеевой.
+13
0
+13
Москвина и Галямов только и сказали верные слова в этой истории. Надо срочно нам сделать выводы на будущее .
А у нас спортивный менеджмент нулевой, как говорят наши олимпийцы - могикане напрямую , причём каждые ОИ.
Сергеева сумела доказать и отстоять себя, но система и здесь выводы не сделала , получается просто не кому заниматься этими вопросами .
Ведь обнаружен допинг у несовершеннолетней и за эти два года , нужно было все тщательно расследовать и взвесить , предыдущий судебный опыт использовать.
А у нас все как всегда , защита описанная во всех новостях двух предыдущих суток , ну просто никакая . А это означает, это и было нужно. Частное дело фигуристки, так и осталось частным и все спортчинуши спокойно сидят на своих местах
+13
0
+13
Ого.
Вот практически исчерпывающий ответ на все вопросы.
+12
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+12
Ответ Джаспер
Может потому, что второй раз не прокатило бы, т.к. ФМБА после первого случая обязаны были сделать выводы.
Их же ловили уже после 2018 года с загрязненными добавками.
Спортсмены сборной России получали загрязненные допингом пищевые добавки. Об этом стало известно журналисту Сергею Лисину, публикация доступна в Telegram-канале «Голый спорт».

В 2020 году атлетам было выдано более 4 тысяч банок с БАДами, закупленных Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). В ноябре того же года ФМБА выпустило заявление о необходимости до особого распоряжения полностью остановить выдачу и применение спортсменами сборных препарата ZMA-pro конкретной серии. Это произошло после того, как конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу. В ходе расследования было выявлено, что к этому привело употребление БАДа, в который попало запрещенное вещество (лигандрол).

Лисин отметил, что данные БАДы выдавали в том числе фигуристам групп Этери Тутберидзе, Нины Мозер и Евгения Плющенко. Всего в ходе расследования было выявлено два положительных допинг-теста, связанных с приемом препарата.
..
Скорее всего, чиновники ФМБА откатывают минспорту. поэтому дело замяли. Той же Егоровой пришлось самой судиться.
+11
0
+11
Ответ Sat397
Ну что, очень похоже на правду. Почему в эту сторону вообще не копали?
Видимо, потому, что это позорище для ФМБА.
+11
0
+11
А вот это совершенно правдивая версия,которая вполне бы могла сработать и на Камиле. Но..не захотели..
+11
0
+11
Ответ Sat397
Охренеть конечно. Выходит все чиновники и ответственные лица защищали себя и организации на которые работают или которыми управляют, а к расследованию дела о допинге Камилы отнеслись максимально халатно и пренебрежительно, даже не пытаясь докопаться до правды, поручили его дилетантам юристам, и распилили ещё на этом круглую сумму денег.
Что значит выходит? А кто то думал иначе? У них же главное усидеть и отмазаться от всего, у чиновников этих
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+10
Ну вот и ответ чё так вяло Камилу защищали. ФМБА явно не надо было очередного скандала. А Камила явно не пошла бы против системы, вот и появился дедушка.
+10
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Ответ Vilaribo
да неужели у нас наконец начали в открытую говорить ,что в фарме бардак.Бизнес и ничего личного.Ладно если мел безобидный,а не вот так. в это вот прям верится на 1000000
Сергеева не только говорила, но и судилась с ФМБА и фармой. Они отмазались тем, что не имеют возможности/оборудования проверять как у допинг-лабораторий. Но ФМБА уж могло бы организовать централизованную проверку того, чем они обеспечивают сборные. Коли уж у них на это монополия.
+10
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Ответ fewral
Вот почему этот опыт не изучили? Все дела с тмз надо было брать и изучать, а не пирожки печь.
Да, а кто ж рискнёт предъявить ФМБА? Сергеева не Валиева, она не чемпионка. Её дело резонанса в ответственных кругах не вызвало. Заяви об этом Камила, просто отмолчаться не получилось бы. Наши чинуши не любят за свои косяки отвечать. Пример Мутко. Молчи и ещё на повышение пойдёшь
+11
-1
+10
Ответ Lennuci
В то, что в тут тоже добавки не проверили, верится с трудом.
Проверить добавки не так просто. Насколько я помню в деле Сергеевой биодобавки были загрязнены потому, что до этого на этой же линии производили ТМЗ. А потом, не обеспечив надлежащую стерилизацию оборудования, стали производить добавки. Т.е., если просто взять аналогичные добавки и их исследовать, то скорее всего экспертиза ничего не покажет. Нужна именно эта партия.
+9
0
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Ответ Eduard Rastryopin
Самая жесть с делом Сергеевой,это ее суд в России против ФМБА и производителя биодобавки. Там сначала пытались все валить на нее,но после того как она на личные деньги провела экспертизу биодобавки и в ней нашлись следы ТМЗ,все равно суд отклонил иск к ФМБА и производителю. Это вам не западные русофобы.
Сергеева требовала 17 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.

По данным проведенной до этого прокуратурой экспертизы, препарат мог быть заражен триметазидином в ходе нарушения правил производства вещества на заводе в Китае.

В суде делегат фармкомпании предположил, что на самом деле Сергеева осознанно употребила триметазидин, а после претензий со стороны допинг-офицеров решила избежать дисквалификации, переложив вину на «Озон» и ФМБА.

Представитель фирмы выдвинул версию, из которой следует, что полученный австрийской лабораторией БАД, который принимала Сергеева, был умышленно «испачкан» бобслеисткой.
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Ответ Michael1969
Потому что сразу появился дедушка, а он в ФМБА не работает. РУСАДА допустило Валиеву к индивидуальному турниру на основании такого объяснения, отказаться от него уже было нельзя. Это как в российской юриспруденции - то, что признано в решении какого-либо суда, считается имевшим место, и для других судов по тому же делу считается доказанным, возникает так называемая преюдиция. Это широко используется, когда доказательства хлипкие или вообще никакие: на одного из фигурантов дела оказывается особенное давление, он или она соглашается признать вину и рассмотреть дело в особом порядке. Остальные вину не признают, но суд выносит решение о том, что, скажем, взятка или хищение имели место. Остальные желают защищаться, говоря, что ничего такого не было - а вот решение суда, который "установил факты". Поэтому РУСАДА, вынося решение о допуске на основании объяснений Валиевой ещё во время Олимпиады, возвело дедушку-"допингиста-кулинара" в статус признанного факта.
Да и пусть бы оставался дедушка, но в ходе расследований могли обнаружиться и новые факты, главный посыл случайное попадание ведь не изменился бы. По дедушке доказательств собрать не смогли, а по обнаружившимся в ходе расследования фактам возможно нашли бы что-то реальное, на что действительно можно опереться, по аналогии с делом Сергеевой, хуже наверное не было бы, поменяли же стакан дедушки на пирожное от дедушки ( хотя пользование общей посудой гораздо достойнее выглядело, при наличии назначений, рецептов и чеков из аптеки так вообще вполне убедительно могло получиться). Разумеется эта спешка с целью добиться допуска к личным соревнованиям очень навредила ходу и исходу дела, при этом польза от участия для Камилы в личных соревнованиях скорее сомнительная, просто жуткое испытание в эмоциональном плане для совсем ещё подростка.
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Ответ Yumi
Стоп, дедушка Валиевой (как оказалось, почти левый человек - отец бывшего сожителя матери) ей тоже готовил пирожные с лекарством для сердца? Надо поймать этого деда, пока другим спортсменам не сделал десертов!
От такого юмора уже все устали, ей-богу...Понятно, что команда юристов, якобы защищавших Камилу, дилетанты и непрофессионалы, это отдельная история. А может быть и задача была такая поставлена - обвинить во всем только Камилу, а остальных вывести из-под удара.

Вопрос крайне серьёзный, будет ли продолжено разбирательство внутри страны, вот что сейчас важно.
+10
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+7
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