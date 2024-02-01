Бобслеистка Сергеева о деле Валиевой: «Прямо под копирку, как у меня на Олимпиаде-2018. Я уверена, что ноги у этой истории растут оттуда же, что и у моей»

Бобслеистка Сергеева сравнила свое допинг-дело с ситуацией Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года после того, как у нее нашли триметазидин. Это же вещество было в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – CAS также признавал ее виновной в нарушении.

Но в итоге Сергеевой удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно: примесь триметазидина содержалась в добавке, которую она получила от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). CAS оправдал бобслеистку.

– Мне, конечно, очень жаль, что у нее (Валиевой) случилась такая ситуация. Прямо под копирку, как у меня на прошлой Олимпиаде. Но у нас же в этом плане ничего не сделали. Все мои труды прошли мимо, а ФМБА по‑прежнему выдает этот препарат, и я почему‑то уверена, что ноги (у этой истории) растут оттуда же, что и у моей.

– Вы думали, что после вашей истории сделают какие‑то выводы?

– Хотелось бы, но все это замолчали. Мне повезло, что удалось доказать (невиновность). Но когда мы летели на Олимпиаду в Китай, наш доктор предложил мне аспирин этого же производителя. Этого же! По‑прежнему это выдают в сборной, по‑прежнему ничего не изменилось и не поменялось. Мне очень жаль, что еще один человек пострадал, потому что у нас ничего не сделали.

– После этой истории что‑то изменится?

– Конечно, хотелось бы, чтобы изменилось, но в данной ситуации я не знаю всех подробностей, но раз Камиле дали четыре года, значит, ей не удалось доказать. Чтобы поменялось, наверное, надо это освещать, – сказала Сергеева.