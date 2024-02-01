Бобслеистка Сергеева о деле Валиевой: «Прямо под копирку, как у меня на Олимпиаде-2018. Я уверена, что ноги у этой истории растут оттуда же, что и у моей»
Бобслеистка Сергеева сравнила свое допинг-дело с ситуацией Камилы Валиевой.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года после того, как у нее нашли триметазидин. Это же вещество было в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – CAS также признавал ее виновной в нарушении.
Но в итоге Сергеевой удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно: примесь триметазидина содержалась в добавке, которую она получила от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). CAS оправдал бобслеистку.
– Мне, конечно, очень жаль, что у нее (Валиевой) случилась такая ситуация. Прямо под копирку, как у меня на прошлой Олимпиаде. Но у нас же в этом плане ничего не сделали. Все мои труды прошли мимо, а ФМБА по‑прежнему выдает этот препарат, и я почему‑то уверена, что ноги (у этой истории) растут оттуда же, что и у моей.
– Вы думали, что после вашей истории сделают какие‑то выводы?
– Хотелось бы, но все это замолчали. Мне повезло, что удалось доказать (невиновность). Но когда мы летели на Олимпиаду в Китай, наш доктор предложил мне аспирин этого же производителя. Этого же! По‑прежнему это выдают в сборной, по‑прежнему ничего не изменилось и не поменялось. Мне очень жаль, что еще один человек пострадал, потому что у нас ничего не сделали.
– После этой истории что‑то изменится?
– Конечно, хотелось бы, чтобы изменилось, но в данной ситуации я не знаю всех подробностей, но раз Камиле дали четыре года, значит, ей не удалось доказать. Чтобы поменялось, наверное, надо это освещать, – сказала Сергеева.
Там сначала пытались все валить на нее,но после того как она на личные деньги провела экспертизу биодобавки и в ней нашлись следы ТМЗ,все равно суд отклонил иск к ФМБА и производителю.
Это вам не западные русофобы.
Судя по той информации, которая есть сейчас, ни Валиеву, ни тренеров никто в курс дела особо и не вводил и уж тем более не предлагал поучаствовать.
ФМБА в свое время добилось монополии в медицинском обеспечении сборных, включая конечно и фарму. Как и Сергеева, Камила наверно карнитин, гипоксен и витамины тоже получала оттуда. И наверно ФМБА все также закупается в той же фармфирме, где был загрязнен препарат Сергеевой.
А у нас спортивный менеджмент нулевой, как говорят наши олимпийцы - могикане напрямую , причём каждые ОИ.
Сергеева сумела доказать и отстоять себя, но система и здесь выводы не сделала , получается просто не кому заниматься этими вопросами .
Ведь обнаружен допинг у несовершеннолетней и за эти два года , нужно было все тщательно расследовать и взвесить , предыдущий судебный опыт использовать.
А у нас все как всегда , защита описанная во всех новостях двух предыдущих суток , ну просто никакая . А это означает, это и было нужно. Частное дело фигуристки, так и осталось частным и все спортчинуши спокойно сидят на своих местах
Вот практически исчерпывающий ответ на все вопросы.
Спортсмены сборной России получали загрязненные допингом пищевые добавки. Об этом стало известно журналисту Сергею Лисину, публикация доступна в Telegram-канале «Голый спорт».
В 2020 году атлетам было выдано более 4 тысяч банок с БАДами, закупленных Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). В ноябре того же года ФМБА выпустило заявление о необходимости до особого распоряжения полностью остановить выдачу и применение спортсменами сборных препарата ZMA-pro конкретной серии. Это произошло после того, как конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу. В ходе расследования было выявлено, что к этому привело употребление БАДа, в который попало запрещенное вещество (лигандрол).
Лисин отметил, что данные БАДы выдавали в том числе фигуристам групп Этери Тутберидзе, Нины Мозер и Евгения Плющенко. Всего в ходе расследования было выявлено два положительных допинг-теста, связанных с приемом препарата.
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Скорее всего, чиновники ФМБА откатывают минспорту. поэтому дело замяли. Той же Егоровой пришлось самой судиться.
По данным проведенной до этого прокуратурой экспертизы, препарат мог быть заражен триметазидином в ходе нарушения правил производства вещества на заводе в Китае.
В суде делегат фармкомпании предположил, что на самом деле Сергеева осознанно употребила триметазидин, а после претензий со стороны допинг-офицеров решила избежать дисквалификации, переложив вину на «Озон» и ФМБА.
Представитель фирмы выдвинул версию, из которой следует, что полученный австрийской лабораторией БАД, который принимала Сергеева, был умышленно «испачкан» бобслеисткой.
Вопрос крайне серьёзный, будет ли продолжено разбирательство внутри страны, вот что сейчас важно.