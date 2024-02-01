Роман Ротенберг: «Можем сделать выступление Валиевой на «СКА-Арене». Уверен, на нее соберутся полные трибуны, эту спортсменку очень любят»
Камила Валиева может выступить на петербургской «СКА-Арене» 11 февраля.
Об этом заявил главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг.
Ранее фигуристка посетила игру Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Торпедо» (3:2).
– «Торпедо» пригласило на свой матч Камилу Валиеву. А у вас в планах есть желание поддержать фигуристку?
– Мы всегда поддерживаем Камилу, приглашаем ее на наши матчи. Так, с 11 февраля наша команда будет выступать на «СКА Арене». И мы это уже обсуждали – можем на «СКА-Арене» сделать выступление Камилы.
Я уверен, что на Валиеву соберутся полные трибуны, ведь в России эту спортсменку очень любят. И я сам лично Камиле не звонил, но посылаю ей лучи поддержки, – сказал Ротенберг.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
А ФФККР лишиться статуса соответствия
Во первых СКА Арена строилась при поддержке правительства Санкт-Петербурга
Во вторых матч КХЛ это официальное мероприятие
Камила может посетить его только как зритель
Напомню что ОЧ в прыжках в высоту Андрей Сильнов получил + год к дискве за то что поучаствовал в церемонии награждения
Всяко выступление в перерыве оф матча это нарушение
Любой фотки от одного из 23 тысяч зрителей будет достаточно для продления дисквала
Значит нельзя ей выступать там...
Причем все это самой же Камиле и вредит, какая-то медвежья услуга получается. Хотят, чтобы ей еще и увеличили дисквалификацию?
Лисин, кстати, и сам дисквалифицированный допингист
О, пропустил, его даже за повторный допинг дисквалифицировали опять и уже на 8 лет
https://sportrbc.ru/news/62baaa419a79477bc1858543
Напишите, что ль, кто-нибудь в пресс-службу этих...хм...спортсменов, а то баннеры с Камилой будем лет 50 еще наблюдать.
Они не со зла это все делают, просто читают через строчку что антидопинговые правила, что решения суда.
Н - ноу криминалити.
И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь.
Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники.
Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли".
ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+
Интересно, почему журналисты эти версии не освещают в своих статьях, а только продолжают шеймить Тутберидзе
Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить.
Папа может, папа может быть кем угодно,
Только КАСом, только ВАДАй папа не может быть)
Но тут правда история другая
Всё-таки Камила дисквалифицирована за допинг ВАДА
А там чисто разборки между федерациями