Роман Ротенберг: «Можем сделать выступление Валиевой на «СКА-Арене». Уверен, на нее соберутся полные трибуны, эту спортсменку очень любят»

Камила Валиева может выступить на петербургской «СКА-Арене» 11 февраля.

Об этом заявил главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг.

Ранее фигуристка посетила игру Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Торпедо» (3:2).

– «Торпедо» пригласило на свой матч . А у вас в планах есть желание поддержать фигуристку?

– Мы всегда поддерживаем Камилу, приглашаем ее на наши матчи. Так, с 11 февраля наша команда будет выступать на «СКА Арене». И мы это уже обсуждали – можем на «СКА-Арене» сделать выступление Камилы.

Я уверен, что на Валиеву соберутся полные трибуны, ведь в России эту спортсменку очень любят. И я сам лично Камиле не звонил, но посылаю ей лучи поддержки, – сказал Ротенберг.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?