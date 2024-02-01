Роман Ротенберг: «Можем сделать выступление Валиевой на «СКА-Арене». Уверен, на нее соберутся полные трибуны, эту спортсменку очень любят»

Теги сборная России женское катание Роман Ротенберг Камила Валиева СКА-Арена Фигурное катание

Камила Валиева может выступить на петербургской «СКА-Арене» 11 февраля.

Об этом заявил главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг.

Ранее фигуристка посетила игру Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Торпедо» (3:2). 

– «Торпедо» пригласило на свой матч Камилу Валиеву. А у вас в планах есть желание поддержать фигуристку?

– Мы всегда поддерживаем Камилу, приглашаем ее на наши матчи. Так, с 11 февраля наша команда будет выступать на «СКА Арене». И мы это уже обсуждали – можем на «СКА-Арене» сделать выступление Камилы.

Я уверен, что на Валиеву соберутся полные трибуны, ведь в России эту спортсменку очень любят. И я сам лично Камиле не звонил, но посылаю ей лучи поддержки, – сказал Ротенберг. 

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И сразу получит +4 года к дискве
А ФФККР лишиться статуса соответствия
Во первых СКА Арена строилась при поддержке правительства Санкт-Петербурга
Во вторых матч КХЛ это официальное мероприятие
Камила может посетить его только как зритель

Напомню что ОЧ в прыжках в высоту Андрей Сильнов получил + год к дискве за то что поучаствовал в церемонии награждения

Всяко выступление в перерыве оф матча это нарушение

Любой фотки от одного из 23 тысяч зрителей будет достаточно для продления дисквала
+51
-3
+48
Так это же государственный каток?
Значит нельзя ей выступать там...
+30
-2
+28
А некто не хочет посочуствовать и пригласить Марка Мишек .Никиту ,Вику .Они не достойны ?
+29
-3
+26
Ответ Daria Lyubeznova
Так это же государственный каток? Значит нельзя ей выступать там...
А Ротенберг разве вникал, что вообще запрещено Валиевой?
+20
0
+20
Просто жесть. Нет бы показать, что пытаемся разобраться в деле и выступаем против допинга, а мы девочку с запрещенкой в ранг национальной героини возводим.

Причем все это самой же Камиле и вредит, какая-то медвежья услуга получается. Хотят, чтобы ей еще и увеличили дисквалификацию?
+21
-4
+17
Ответ Xxx_Fss
И сразу получит +4 года к дискве А ФФККР лишиться статуса соответствия Во первых СКА Арена строилась при поддержке правительства Санкт-Петербурга Во вторых матч КХЛ это официальное мероприятие Камила может посетить его только как зритель Напомню что ОЧ в прыжках в высоту Андрей Сильнов получил + год к дискве за то что поучаствовал в церемонии награждения Всяко выступление в перерыве оф матча это нарушение Любой фотки от одного из 23 тысяч зрителей будет достаточно для продления дисквала
Видимо, всем пофиг) сгорел сарай, гори и хата
+16
-1
+15
Жаль, если из-за этого другие спортсмены пострадают... Федру могут забанить
+17
-2
+15
Ответ Wini Chemin
"Главный журналист среди спортивных юристов и главный спортивный юрист среди журналистов С.Лисин приводит ещё одну версию, (https://t.me/fyiwdwytm/8194) как запрещённый препарат мог попасть в организм Валиевой - через употребление легального препарата "Гипоксен", вполне себе официально выдаваемого ФМБА спортсменам сборных России. И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь. Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники. Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли". ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+ Интересно, почему журналисты эти версии не освещают в своих статьях, а только продолжают шеймить Тутберидзе
она должна была указать этот препарат, в публикациях двухлетней давности лишь два препарата было.
Лисин, кстати, и сам дисквалифицированный допингист

О, пропустил, его даже за повторный допинг дисквалифицировали опять и уже на 8 лет
https://sportrbc.ru/news/62baaa419a79477bc1858543
+12
-2
+10
WADA и CAS тоже соберутся и даже оценят - дисквалом еще на 4 года.

Напишите, что ль, кто-нибудь в пресс-службу этих...хм...спортсменов, а то баннеры с Камилой будем лет 50 еще наблюдать.
+11
-1
+10
Ответ pavrinas
Просто жесть. Нет бы показать, что пытаемся разобраться в деле и выступаем против допинга, а мы девочку с запрещенкой в ранг национальной героини возводим. Причем все это самой же Камиле и вредит, какая-то медвежья услуга получается. Хотят, чтобы ей еще и увеличили дисквалификацию?
Это просто наглядный показатель правовой грамотности в спорте: такие же товарищи накормили девочку ТМЗ.
Они не со зла это все делают, просто читают через строчку что антидопинговые правила, что решения суда.

Н - ноу криминалити.
+9
0
+9
Чудик хоть немного правила знает? Какое выступление на государственной СКА Арене? Дуб?
+10
-2
+8
Удивительно, Тренер и не знает правил . Ведь дисквалифицированный спортсмен не может выступать на таких аренах.
+9
-1
+8
раз пошла такая пьянка - режь последний огурец
+9
-2
+7
Ответ Igorsm
причем тут официальные соревнования и ледовое шоу? поправьте если не прав.
Ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности, связанной со спортом (за исключением специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программ), санкционированных или организованных какой-либо подписавшейся стороной, либо организацией, являющейся ее членом, или входящим в ее состав клубом, или другой организацией, являющейся членом организации, входящей в состав подписавшейся стороны; в спортивных соревнованиях, санкционированных или организованных профессиональной лигой или любым международным или национальным организатором спортивного мероприятия; или в любой спортивной деятельности в спорте высших достижений или на национальном уровне, которая финансируется органом государственной власти и органами местного самоуправления
+7
0
+7
Ответ Xxx_Fss
Ну йозе Марино давно пофиг и хоккею в целом,у них Федотов дисквалифицированный за двойной контракт международной федерацией хоккея,играет в лёгкую Но тут правда история другая Всё-таки Камила дисквалифицирована за допинг ВАДА А там чисто разборки между федерациями
Хоккею может и всё равно, а если Валиева нарушит запрет, то и ей добавят срок и на ФФКР скажется, что не следят за соблюдением условий дисквалификации.
+7
-1
+6
Ответ Daria Lyubeznova
Так это же государственный каток? Значит нельзя ей выступать там...
негосударственный, но все равно и СКА и КХЛ субъекты - подписанты кодекса
+6
0
+6
"Главный журналист среди спортивных юристов и главный спортивный юрист среди журналистов С.Лисин приводит ещё одну версию, (https://t.me/fyiwdwytm/8194) как запрещённый препарат мог попасть в организм Валиевой - через употребление легального препарата "Гипоксен", вполне себе официально выдаваемого ФМБА спортсменам сборных России.

И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь.

Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники.

Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли".

ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+

Интересно, почему журналисты эти версии не освещают в своих статьях, а только продолжают шеймить Тутберидзе
+15
-9
+6
Ответ Daria Lyubeznova
Так это же государственный каток? Значит нельзя ей выступать там...
Да, пока нельзя, ей же срок еще больше увеличат. Зачем он так подставляет спортсменку? Пусть в роли зрителя пока побудет, а выступать можно на негосударственных катках. Потом уже после окончания бана может спокойно где угодно кататься.
+5
0
+5
Чтобы Камила вместо 2 лет сидела 6 в дисквале?) ВАДА точно оценит такие приколы, они от адвокатов ещё не отошли, а тут такое
+6
-1
+5
Папа может, папа может всё, что угодно,
Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить.
Папа может, папа может быть кем угодно,
Только КАСом, только ВАДАй папа не может быть)
+6
-1
+5
к деду своему за пирожным будет заходить перед выступлением?😂😂😂теперь как дзюбу тянуть ее будут за хвост! облажался но патриот? вытащим! хоть через рекламу обкатаем, но вытащим!😂😂😂
+6
-2
+4
И российское фигурное катание будет закрыто лет на 10, наверное, после таких перформансов.
+8
-4
+4
Ответ Xxx_Fss
Можно обставить выступление Камилы типо церемонией открытия и что-то в таком духе,но все равно это часть спортивного мероприятия
Максимум что можно сделать, купить билеты на посмотреть, даже официальная автограф сессия на матче может обернуться дополнительными четырьмя годами.
+4
0
+4
чтобы не подставить сборную нужно соблюсти все правила-чтобы каток был полностью частный, чтобы мероприятие было коммерческим, чтобы рядом никого из сборной на льду не было...если Ротенберг готов это организовать-милости просим.
+6
-2
+4
Ответ Настя 999
Видимо, всем пофиг) сгорел сарай, гори и хата
Ну йозе Марино давно пофиг и хоккею в целом,у них Федотов дисквалифицированный за двойной контракт международной федерацией хоккея,играет в лёгкую
Но тут правда история другая
Всё-таки Камила дисквалифицирована за допинг ВАДА
А там чисто разборки между федерациями
+3
0
+3
Надеюсь, Камиле хватит мозгов не вестись на подобные предложения.
+4
-1
+3
Начните публиковать спортивные новости. Лутфуллин прыгнул бомбический 4 сальхов ойлер 4 сальхов.
+5
-2
+3
Мне кажется её надо сразу министром спорта сделать, Финляндии
+5
-2
+3
Ответ БезызбежноНаКрасный
ещё баннеры в поддержку развесили)
Юных спортсменов мотивируют по полной идти такой же дорожкой.
+3
0
+3
Ответ pavrinas
Просто жесть. Нет бы показать, что пытаемся разобраться в деле и выступаем против допинга, а мы девочку с запрещенкой в ранг национальной героини возводим. Причем все это самой же Камиле и вредит, какая-то медвежья услуга получается. Хотят, чтобы ей еще и увеличили дисквалификацию?
ещё баннеры в поддержку развесили)
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий