Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации, посетив хоккейный матч ЦСКА – «Торпедо»

Камила Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации.

Фигуристка посетила хоккейный матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Торпедо» (3:2). Встреча проходила 31 января в Москве.

Фан-клуб Валиевой опубликовал ее фото с тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной