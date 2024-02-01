Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации, посетив хоккейный матч ЦСКА – «Торпедо»

Теги ЦСКА Торпедо фото сборная России Игорь Ларионов КХЛ фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации.

Фигуристка посетила хоккейный матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Торпедо» (3:2). Встреча проходила 31 января в Москве.

Фан-клуб Валиевой опубликовал ее фото с тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

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52 комментария
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Улыбайся всем назло!
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Принесла дедулины кексы для игроков, чтобы быстрее бегали...
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Ну всё, начнётся теперь: впервые посетила матч, впервые сходила в магазин за хлебом. Как будто если её дисквалифицировали, она теперь должна лечь и умереть.
Хочется пожелать огромного терпения и Камиле, и её тренерам. Судя по всему, в ближайшие месяцы покоя им точно не будет.
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Желаю всем юзерам спортса выглядеть так же, как Ларионов в его годы. Да, в общем, в любые годы!
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Пригласили и пошла. Конечно, не надо замыкаться в себе. Как зритель ей же можно на каток.
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Ответ exitor
Улыбайся всем назло!
Тут по-моему улыбка натянутая .
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Ответ exitor
Улыбайся всем назло!
Назло кому? УСАДе и ВАДА? я думаю им фиолетово. А Камила лишилась всех своих наград за карьеру значимых, вряд ли эта улыбка искренняя, подозреваю там депрессию
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Докладывайте о каждом шаге Камилы куда она ходит. Это очень важно.
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Зря они тощего дядьку в очках рядом поставили

Камила как бы с него ростом и фактурой пошире выглядит
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Правильно делает, что ходит на хоккей. Не сидеть же безвылазно, что было, то было, жизнь на этом не кончается.
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Ответ Eva2426
Завидно? Думали сидит и рыдает ? Камила и ТШТ настоящие лидеры и просто лучшие!
Действительно чего рыдать, лишила всю команду золотых медалей и не переживает.
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Ответ Vikki_07
Вот именно, все так причитают, как будто для нее это был гром среди ясного неба. Все всё знали давно.
Да что вы. Плачет полстраны четвертый день. Во всех соцсетях тысячи признаются в этом, серьезно. Величайшая трагедия. Других же проблем в стране нет. Какой только смысл в этом оплакивании, непонятно.
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Вот и начинается жизнь Камилы вне спорта.
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Ответ Luisa Vi
Да господи, она и все причастные решение уж месяц точно знают
Вот именно, все так причитают, как будто для нее это был гром среди ясного неба. Все всё знали давно.
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Жизнь продолжается.
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все пройдет, пройдет и это.
а прекрасные программы, которыми любовался весь мир, как и огромная любовь зрителей-останутся.
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ну и слава богу
пускай живет и радуется
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Глаза потухшие у Камилы
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Ответ ДИОНИС
Пришла в себя после решения КАС. Это хорошо!
Да господи, она и все причастные решение уж месяц точно знают
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Пришла в себя после решения КАС. Это хорошо!
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Ну и правильно, чего страдать то - жизнь продолжается, а в неполные 18, можно сказать, она только начинается. Фарш, как говорится, невозможно провернуть назад, и сейчас нужно по максимуму пользоваться теми возможностями, что открываются, и впоследствии откроются.
А хоккей вживую - это всегда прекрасно!
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Ответ Eva2426
Конечно, сидят и график составляют куда ей пойти.
Конечно сидят или думаете она ама составляет график куда пойти. Так просто не ходят на такие мероприятия и не фотографируются
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Ответ Luisa Vi
Да господи, она и все причастные решение уж месяц точно знают
Глупости не пишите! Если бы все знали, то ВАДА и западные журналисты тут же бы растрезвонили решение по Валиевой на весь мир. Не будут судьи КАС персонально звонить Камиле, чтобы только ей заранее по секрету сообщить своё решение втайне от других.
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Ответ Александр Шульгин
Очень и очень зря что те же люди из ее окружения кто загнал ее в допинговый скандал продолжают ее пиарить и посылать на такие мероприятия когда ещё даже неделя не прошла. Просто не умное поведение.
Конечно, сидят и график составляют куда ей пойти.
+5
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Ответ Агент Картер
Правильно. Сидеть дома и плакать точно не выход. Жизнь продолжается со спортом или без. Тем более в 17 лет
Правильно сейчас взять перерыв хотя бы пару недель и начать готовится к ЕГЭ. А там дальше видно будет, а не через день на публику выходить пиарят ее также видимо кто и в суде защищал также профессионалы которые баннеры развешивают сейчас.
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Ответ Ебздрогыч
Желаю всем юзерам спортса выглядеть так же, как Ларионов в его годы. Да, в общем, в любые годы!
👍👍👍
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+2
Очень и очень зря что те же люди из ее окружения кто загнал ее в допинговый скандал продолжают ее пиарить и посылать на такие мероприятия когда ещё даже неделя не прошла. Просто не умное поведение.
+13
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+2
Ответ Ебздрогыч
Желаю всем юзерам спортса выглядеть так же, как Ларионов в его годы. Да, в общем, в любые годы!
Вот что значит генетика, счастливый брак с красивой фигуристкой и ежедневные пары бокалов хорошего сухого вина собственного производства!
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Тут по-моему улыбка натянутая .
Улыбка всегда будет натянутой, если её делать специально🤔
Это, как бы, логично.
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Ответ Мадина Уйгурова
Назло кому? УСАДе и ВАДА? я думаю им фиолетово. А Камила лишилась всех своих наград за карьеру значимых, вряд ли эта улыбка искренняя, подозреваю там депрессию
Наверное, и 2 года выступала кому-то назло, а сейчас её лишили всех этих медалей.
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