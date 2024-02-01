Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации, посетив хоккейный матч ЦСКА – «Торпедо»
Камила Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации.
Фигуристка посетила хоккейный матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Торпедо» (3:2). Встреча проходила 31 января в Москве.
Фан-клуб Валиевой опубликовал ее фото с тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.
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Хочется пожелать огромного терпения и Камиле, и её тренерам. Судя по всему, в ближайшие месяцы покоя им точно не будет.
Камила как бы с него ростом и фактурой пошире выглядит
а прекрасные программы, которыми любовался весь мир, как и огромная любовь зрителей-останутся.
пускай живет и радуется
А хоккей вживую - это всегда прекрасно!
Это, как бы, логично.