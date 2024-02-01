Тарасова о команднике ОИ-2022: «Смогут ли канадцы отсудить бронзу? Если у нас будут такие защитники, как у Валиевой, нас могут вообще на последнее место поставить»
Тарасова высказалась о том, что ISU присудил России бронзу за командный турнир.
Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.
Федерация фигурного катания Канады, чья команда стала четвертой на том турнире, заявила о возможной апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить России бронзу.
«Спортсмены заняты соревнованиями, тренировками, зачем им ехать за медалями.
Смогут ли канадцы отсудить бронзу? Если у нас будут такие защитники, которые были у Камилы Валиевой, нас могут вообще на последнее место поставить.
Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь.
Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники.
Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли".
ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+
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«Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь.
Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться»
Кроме того - нас уже с 2016 г. с особым извращением "сношают" по антидопингу - неужели за это время в стране так и не появилось квалифицированных специалистов по международному спортивному праву, специализирующихся на данной тематике? То, что мы допускаем ошибки - это полбелды, хуже то, что мы на них не учимся от слова совсем.