Тарасова о команднике ОИ-2022: «Смогут ли канадцы отсудить бронзу? Если у нас будут такие защитники, как у Валиевой, нас могут вообще на последнее место поставить»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

Тарасова высказалась о том, что ISU присудил России бронзу за командный турнир.

Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Федерация фигурного катания Канады, чья команда стала четвертой на том турнире, заявила о возможной апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить России бронзу.

«Спортсмены заняты соревнованиями, тренировками, зачем им ехать за медалями.

Смогут ли канадцы отсудить бронзу? Если у нас будут такие защитники, которые были у Камилы Валиевой, нас могут вообще на последнее место поставить.

Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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92 комментария
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"Главный журналист среди спортивных юристов и главный спортивный юрист среди журналистов С.Лисин приводит ещё одну версию, (https://t.me/fyiwdwytm/8194) как запрещённый препарат мог попасть в организм Валиевой - через употребление легального препарата "Гипоксен", вполне себе официально выдаваемого ФМБА спортсменам сборных России.

И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь.

Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники.

Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли".

ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+

Интересно, почему журналисты эти версии не освещают в своих статьях, а только продолжают шеймить Тутберидзе
+49
-9
+40
«Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью». Зато Тарасова молчать не стала, сразу обвинила во всем тренеров, но ни разу не спросила с функционеров, федерации и прочих организаций, которые так облажались.
+51
-13
+38
Ответ V__k
"Главный журналист среди спортивных юристов и главный спортивный юрист среди журналистов С.Лисин приводит ещё одну версию, (https://t.me/fyiwdwytm/8194) как запрещённый препарат мог попасть в организм Валиевой - через употребление легального препарата "Гипоксен", вполне себе официально выдаваемого ФМБА спортсменам сборных России. И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь. Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники. Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли". ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+ Интересно, почему журналисты эти версии не освещают в своих статьях, а только продолжают шеймить Тутберидзе
очень интересная версия, более рабочая чем дедовский стакан. Но видимо невыгодная чинушам фмба и федре
+32
-4
+28
Для начала Федерации фигурного катания надо бы перестать молчать как нашкодивший школьник, и озвучить наконец имена "героев", которые защищали Камилу - это раз, а также имена тех, кто этих "защитников" выбрал для защиты. Адвокаты же не сами себя назначили, их кто то нашел, выбрал, деньги заплатил в конце концов. Вот кто настоящие "герои", а не Тутберидзе.
+25
-5
+20
ТАТ набросила на Тут, потом плюнула и в Руд. Капли выпила с утра: « Может все ж я это зря?»
+17
-2
+15
Ответ kiro_lo
В смысле? Так она же только сегодня днем обвинила Тутберидзе
Она забыла уже:))
+15
-2
+13
как часто меняются показания ТАТ. То как это хата с краю, то ошеломлены новостью
+15
-4
+11
Обычно ТАТ высказывала два разных мнения с интервалом хотя бы в сутки, теперь сроки сократились
+12
-2
+10
Ответ Svetlana1
Ну а теперь надо узнать, что делают для того, чтобы нам оставили бронзу Соколовская, Жулин и Москвина. Возглавили команду юристов? Или только на Этери можно наехать?
Валиева - ученица Этери! При чем здесь остальные тренеры? Допинг то у кого нашли? И бронзу из-за кого им дали?
+11
-3
+8
Ответ PolinaIvi
«Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью». Зато Тарасова молчать не стала, сразу обвинила во всем тренеров, но ни разу не спросила с функционеров, федерации и прочих организаций, которые так облажались.
Почему же, у Тарасовой вопросы ко всем:
«Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь.

Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться»
+8
-1
+7
Ответ V__k
"Главный журналист среди спортивных юристов и главный спортивный юрист среди журналистов С.Лисин приводит ещё одну версию, (https://t.me/fyiwdwytm/8194) как запрещённый препарат мог попасть в организм Валиевой - через употребление легального препарата "Гипоксен", вполне себе официально выдаваемого ФМБА спортсменам сборных России. И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь. Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники. Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли". ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+ Интересно, почему журналисты эти версии не освещают в своих статьях, а только продолжают шеймить Тутберидзе
Что заказано, то и делают.
+9
-2
+7
Ответ Марьяж
Напрашивается вывод, что кому то из наших чиновников от спорта очень хотелось утопить Тутберидзе и Валиеву. Даже в ущерб медалям и престижу России.
Тутберидзе никто не топил. Дворец построили. Девчонке жизнь сломали
+12
-5
+7
Ответ Svetlana1
Ну а теперь надо узнать, что делают для того, чтобы нам оставили бронзу Соколовская, Жулин и Москвина. Возглавили команду юристов? Или только на Этери можно наехать?
Вообще-то попалась спортсменка Этери,а не их.Лихо переводите,но нет.
+10
-3
+7
Ответ rs110
Для начала Федерации фигурного катания надо бы перестать молчать как нашкодивший школьник, и озвучить наконец имена "героев", которые защищали Камилу - это раз, а также имена тех, кто этих "защитников" выбрал для защиты. Адвокаты же не сами себя назначили, их кто то нашел, выбрал, деньги заплатил в конце концов. Вот кто настоящие "герои", а не Тутберидзе.
Молчат потому что сами. В нормальном мире была бы пресс конференция с объяснениями, с позицией, с заявлениями будут или нет оспаривать. Молчание в данном случае говорит о многом
+6
0
+6
В смысле? Так она же только сегодня днем обвинила Тутберидзе
+9
-3
+6
Ответ Viks
Российская строна на этот процесс повлиять не может. Канадке положен дополнительный балл за продвижение вверх согласно правила 353 ИСУ и тогда Канада займёт 3-е место.
Хватит за Канаду переживать,пусть кататься нормально учатся.Были когда-то победителями ,а теперь несчастный балл выпрашивают.
+8
-4
+4
Ответ rs110
Для начала Федерации фигурного катания надо бы перестать молчать как нашкодивший школьник, и озвучить наконец имена "героев", которые защищали Камилу - это раз, а также имена тех, кто этих "защитников" выбрал для защиты. Адвокаты же не сами себя назначили, их кто то нашел, выбрал, деньги заплатил в конце концов. Вот кто настоящие "герои", а не Тутберидзе.
Федерация ждет, когда хейтеры устанут полоскать имя Тутберидзе, глядишь им меньше достанется. А по сути они и другие функционеры первыми должны объяснять народу, что же происходит, раз даже тренеры в недоумении и шоке. Нашли крайних- Камила и тренер. А взрослые дяди ни при чем.
+8
-4
+4
Нам надо было принимать хотя бы бронзу и не лезть со своими исками с вредителями юристами и ничего не контролирующими ОРК и ФФКР, не сомневаюсь,что Канада при таком раскладе отыграет бронзу к сожалению и по командниками будет опять нанесен удар в результате этих всех безумных лозунгов и полной проф непригодности чиновничества,занятого исключительно распилом бабок....
+4
0
+4
Ответ Katerina Sunny
Почему же, у Тарасовой вопросы ко всем: «Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь. Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться»
О, на третий день сплошного хейта тренера ТАТ поняла, что к Олимпиаде Камила не готовилась только с Этери. Оказывается в спорте есть и Федерация, и другие организации, которые провалили всю работу.
+5
-2
+3
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я тут согласна с ТАТ, наверняка все в шоке были.
а два года рассчитывали,что Вада ордена выдаст?
+3
0
+3
Не надо вешать всех собак на адвокатов. Их поставили перед готовой версией с дедушкой, они из неё выжали, что могли. Прецеденты были, тот же Шубенков. А с доказательствами семья должна была помочь.
+4
-1
+3
Далеко не всегда согласен с высказываниями Т.А.Т., но тут всецело поддерживаю. Пр**б стороны защиты - просто феерический. За 2 года так и не смогли выработать нормальную стратегию и представить стройную версию событий, что наверняка могло бы сильно облегчить наказание.
Кроме того - нас уже с 2016 г. с особым извращением "сношают" по антидопингу - неужели за это время в стране так и не появилось квалифицированных специалистов по международному спортивному праву, специализирующихся на данной тематике? То, что мы допускаем ошибки - это полбелды, хуже то, что мы на них не учимся от слова совсем.
+3
0
+3
Ответ PolinaIvi
Федерация ждет, когда хейтеры устанут полоскать имя Тутберидзе, глядишь им меньше достанется. А по сути они и другие функционеры первыми должны объяснять народу, что же происходит, раз даже тренеры в недоумении и шоке. Нашли крайних- Камила и тренер. А взрослые дяди ни при чем.
По хорошему, должны собрать пресс-конференцию по мотивам, так сказать, из функционеров, отвечавших за процесс и адвокатов. Пусть расскажут народу что и как и как так вышло все наперекосяк.
+3
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+3
Вот хотелось бы узнать фамилии тех, кто нанял этих горе - адвокатов, кто за это должен ответить.
+3
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+3
ей сегодня каждые 5 минут звонят?
+3
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+3
Ответ V__k
"Главный журналист среди спортивных юристов и главный спортивный юрист среди журналистов С.Лисин приводит ещё одну версию, (https://t.me/fyiwdwytm/8194) как запрещённый препарат мог попасть в организм Валиевой - через употребление легального препарата "Гипоксен", вполне себе официально выдаваемого ФМБА спортсменам сборных России. И рассказывает свой случай, как он оправдал спортсмена, проведя анализ запечатанных банок, выданных ФМБА, и нашел там запрещённую примесь. Правда, очередные мои источники рассказывают, что в первые полчаса после поступления самой первой, ещё непубличной, информации о пробе Валиевой, сотрудники ФМБА утилизировали ВСЕ ранее выданные спортсменам препараты в Олимпийской деревне в Пекине. Зачем? Кто-то скажет, что прикрывали свои тылы, а кто-то - чтобы исключить случаи с другими атлетами. А может просто от паники. Впрочем, при желании можно было проанализировать другие партии "Гипоксена" уже в Москве и поискать препарат Валиевой уже там - ну, хотя бы для чистоты эксперимента. Почему юристы Валиевой этого не сделали - или сделали, но не стали использовать в деле? Тут мы снова вступаем на почву догадок. И догадки все эти, скажем честно, наводят на не самые хорошие мысли". ТГ канал Голый спорт, ТГ Слюс+ Интересно, почему журналисты эти версии не освещают в своих статьях, а только продолжают шеймить Тутберидзе
Вот прям то о чем я писала ранее в комментариях, что судя по всему версию загрязнений от других препаратов даже не рассматривали и не заморачивались, хотя это вообще первое что приходит в голову если считать что спортсменка не виновна.
+2
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+2
Ответ Марьяж
Напрашивается вывод, что кому то из наших чиновников от спорта очень хотелось утопить Тутберидзе и Валиеву. Даже в ущерб медалям и престижу России.
Давно уже хотят утопить. И искать нужно не так далеко, где-то рядом окопались.
+3
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+2
ни на последнее место поставить, а дисквалифицировать. да, такое возможно. юридически возможно и вернуть золото команде, потому что Камила не была под отстранением и ее пробы на олимпиаде были чистые
+5
-3
+2
Ответ papadok
Не надо вешать всех собак на адвокатов. Их поставили перед готовой версией с дедушкой, они из неё выжали, что могли. Прецеденты были, тот же Шубенков. А с доказательствами семья должна была помочь.
Адвокаты языка не имеют и не рассказали все расклады при разных версиях? Значит либо плохо объяснили последствия несогласия с результатом пробы, либо посчитали это смешные версии годными. Ну и хотелось бы все-таки почитать их аргументы, третий день уж молчат, роман можно написать уже, не то что объяснить, почему такая странная защита и такой дикий результат их работы.
+2
0
+2
Ответ Марьяж
Напрашивается вывод, что кому то из наших чиновников от спорта очень хотелось утопить Тутберидзе и Валиеву. Даже в ущерб медалям и престижу России.
Просто если проводить такое расследование, выйдут на ФМБА и самих чиновников. Ради Валиевой там никто своими карьерами жертвовать не будет.
+2
0
+2
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