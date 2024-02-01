Тарасова о команднике ОИ-2022: «Смогут ли канадцы отсудить бронзу? Если у нас будут такие защитники, как у Валиевой, нас могут вообще на последнее место поставить»

Тарасова высказалась о том, что ISU присудил России бронзу за командный турнир.

Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Федерация фигурного катания Канады, чья команда стала четвертой на том турнире, заявила о возможной апелляции на решение Международного союза конькобежцев ( ) присудить России бронзу.

«Спортсмены заняты соревнованиями, тренировками, зачем им ехать за медалями.

Смогут ли канадцы отсудить бронзу? Если у нас будут такие защитники, которые были у , нас могут вообще на последнее место поставить.

Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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