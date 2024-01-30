WADA о деле Валиевой: «Изучим решение и посмотрим, открывает ли оно какие-либо дальнейшие направления расследования»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

WADA заявило о возможном расследовании в отношении окружения Камилы Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021-го.

«В этом деле есть два этапа. На первом этапе независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен был наблюдать и контролировать расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу, какую роль, если таковая имелась, в этом деле сыграл вспомогательный персонал спортсмена.

Эта задача усложнялась тем, что отдел разведки и расследований WADA не смог приехать в Россию и поэтому осуществлял надзор дистанционно.

Второй этап зависит от того, какими будут подробности решения CAS. Теперь WADA тщательно изучит решение и посмотрит, открывает ли оно какие-либо дальнейшие возможные направления расследования.

Этим вопросом займутся следователи департамента расследований и разведки WADA, которые продолжат следить за доказательствами по этому делу. Служба внутреннего аудита WADA работает независимо от руководства WADA», – цитирует «Р-Спорт» ответ пресс-службы WADA.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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10 комментариев
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"Отдел разведки не смог приехать в Россию" Чего-то ржу 8)
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неужели... будет второй этап...
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Всё только начинается, БК желательно вернуться назад, пока не поздно
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Логично, после внимательного изучения решения и начнут принимать решение по персоналу-штабу и врачу.
интересно почитать полный текст решения.
Хотелось бы,что кормящие допингом несовершеннолетних были одернуты-раз наши государственные органы этот факт игнорят и почему то умалчивают,прикрывают,дарят дворцы...
Это важно и для наших чистых спортсменов.
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