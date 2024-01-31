Захарова о деле Валиевой: «Проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания»
Мария Захарова назвала дело Камилы Валиевой примером политизации спорта.
«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания.
Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение», – сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
В голосину. Ваше «отстаивание» - это кудахтанье в СМИ, рассчитанное на внутреннего потребителя, причем с определенных каналов.
А в «Международные структуры» вы принесли версию о дедушке и пироженках. Клоуны, #####.
• Прилипалы;
• Прихлебатели;
• Трусливые предатели;
• Алчные перебежчики;
• Изнасилованные повелителями тьмы,
• Глумливые прислужники;
• Бессловесные манкурты
( Дмитрий Медведев)
Ох уж этот байден🤪
1. Наличие допинга в пробе А установлено железобетонно.
2. От вскрытия пробы Б отказались и тем признали точность анализа пробы А.
3. Доказательств того, что чистую Русскую Мочу на отравленную подменил Обама, не предоставлено.
4. Не было предоставлено доказательств существования дедушкиного стакана.
5. И даже рецепт дедушкиного пирожного не опубликовали.
Тем не менее, это очередной вопиющий пример политизации спорта. Ага.