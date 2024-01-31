Захарова о деле Валиевой: «Проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания»

Теги сборная России допинг женское катание Политика Мария Захарова Камила Валиева Фигурное катание

Мария Захарова назвала дело Камилы Валиевой примером политизации спорта.

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания.

Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение», – сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
“Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение“

В голосину. Ваше «отстаивание» - это кудахтанье в СМИ, рассчитанное на внутреннего потребителя, причем с определенных каналов.
А в «Международные структуры» вы принесли версию о дедушке и пироженках. Клоуны, #####.
+112
-2
+110
Машка, наливай стопку, да дальше спать ложись
+70
-9
+61
Маша, хватит! Какая аппелляция? Вы о чем вообще? Вы за 2 года даже единую версию развития событий не придумали, то дед со стаканом, то пироженки, то мороженное от фаната, то чай от массажистки и в итоге нам так и не сказали, кто же виноват? Вы не предъявили доказательства того, что дед пил эти таблетки, вы не нашли фаната с мороженным, вы не нашли доказательств допинга в чае, вы за 2 года ничего не сделали, чтобы защитить спортсменку. Апелляцию она будет подавать, сказочники.
+54
0
+54
У Захаровой любая реплика звучит как тост!
+38
-6
+32
Машка-стакан очнулась. Этой больше не наливать.
+30
-3
+27
Так вы сами её и нейтрализовали) а что там по челу, который ей допинг втюхивал?) пошёл на повышение куда-нибудь?)
+26
-2
+24
Ответ Ебздрогыч
У Захаровой любая реплика звучит как тост!
Видимо это первый тост сегодня , мало гнева и угроз . И про русофобию ещё не вставила
+23
-1
+22
Ответ Рябиновые бусы
Комментарий скрыт
Наверное потому что там нанимают толковых людей для этих дел вместо того чтобы голосновно работать на элетрорат.
+23
-1
+22
Ответ Вечно в бане
“Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение“ В голосину. Ваше «отстаивание» - это кудахтанье в СМИ, рассчитанное на внутреннего потребителя, причем с определенных каналов. А в «Международные структуры» вы принесли версию о дедушке и пироженках. Клоуны, #####.
при чем версия без доказательств. Видимо из доказательств было только " я дед Валиевой, это мой стакан" и что то типа " она жеребенок"
+22
-1
+21
Кстати Димон запойный, скорее всего ещё не в курсе, так бы выдал сейчас армагедонное что-нибудь..Ждём, пока проспится
+22
-1
+21
Какой смысл в нейтрализации Валиевой, если одновременно с ней выступали еще две топ-фигуристки, которые были на голову сильнее остальных. Все равно золото бы было у России. Если это и была диверсия, то внутренняя.
+18
0
+18
Ответ Dasding
Кстати Димон запойный, скорее всего ещё не в курсе, так бы выдал сейчас армагедонное что-нибудь..Ждём, пока проспится
а ну да...
• Прилипалы;
• Прихлебатели;
• Трусливые предатели;
• Алчные перебежчики;
• Изнасилованные повелителями тьмы,
• Глумливые прислужники;
• Бессловесные манкурты

( Дмитрий Медведев)
+14
-1
+13
Ответ Рябиновые бусы
Комментарий скрыт
ну так ясное дело, что к нам после Сочи предвзятое отношение. Поэтому там, где других прощают нас не простят. И нужно было предъявить доказательства случайного попадания допинга. Шубенков нашёл доказательства и его оправдали, а здесь видимо было только " дед так сказал"; да ещё и версии событий менялись одна за другой.
+12
0
+12
Кругом один непрофессионализм.
+11
0
+11
У Захаровой работа такая, говорить, что это клятый запад во всем виноват. Но не может же она сказать, что нам у себя разобраться надо, почему спортивные чиновники плохо работают
+11
-1
+10
Внешний враг опять нагадил.Бедной Камилле запрещённые вещества в организм ввели.Для них любые методы хороши.
Ох уж этот байден🤪
+9
-1
+8
В четырнадцатый раз.

1. Наличие допинга в пробе А установлено железобетонно.
2. От вскрытия пробы Б отказались и тем признали точность анализа пробы А.
3. Доказательств того, что чистую Русскую Мочу на отравленную подменил Обама, не предоставлено.
4. Не было предоставлено доказательств существования дедушкиного стакана.
5. И даже рецепт дедушкиного пирожного не опубликовали.

Тем не менее, это очередной вопиющий пример политизации спорта. Ага.
+8
0
+8
Ответ Вечно в бане
“Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение“ В голосину. Ваше «отстаивание» - это кудахтанье в СМИ, рассчитанное на внутреннего потребителя, причем с определенных каналов. А в «Международные структуры» вы принесли версию о дедушке и пироженках. Клоуны, #####.
Читал недавно где-то, что сначала про собаку хотели закинуть. Что-то она там с псом перепутала. Но решили, что слишком бред. И тогда вытащили деда. Что, конечно, всех убедило, ахах.
+8
0
+8
Как-то само собой вспоминается удивительно меткое описание персонажа от Сатановского
+9
-2
+7
Зачем западу нейтрализовывать Валиеву, если медали все равно забрали Трусова и Щербакова? Как-то на заговор не тянет.
+7
0
+7
Ответ lyubov61
Комментарий скрыт
Байден или Обама?
+8
-1
+7
Ответ Лизавета Анна -Мария
И как это вы, с таким блестящим складом ума ещё не на дипломатическом поприще?!((
Не умею пить в таких количествах(
+7
-1
+6
Как всегда, много громогласных заявлений и ноль объяснений того, как запрещённый препарат попал к Валиевой и почему её нельзя за это наказывать.
+6
0
+6
нет бы разобраться кто дал таблетки, так еще в один голос кричат что допинг это зашибись, а остальное происки врагов и это на самом высоком уровне,,,,позорище
+6
0
+6
Если перевести всех деятелей на язык судопроизводства CAS, то Валиевой, после апелляции, накинут еще 4!
+6
0
+6
Захарову слушать - себя не уважать.
+7
-1
+6
Ага. А ещё они нам Игры в Сочи испортили )))
+5
0
+5
Ответ buba 99
а ну да... • Прилипалы; • Прихлебатели; • Трусливые предатели; • Алчные перебежчики; • Изнасилованные повелителями тьмы, • Глумливые прислужники; • Бессловесные манкурты ( Дмитрий Медведев)
И тут же уснул за столом , так и не поняв вопроса .
+6
-1
+5
Ответ lyubov61
Комментарий скрыт
а ФФКР которое не проверила данные перед отправкой на олимпиаду?
+4
0
+4
Главный болобол стрвны ничего не делает а только пургу несет.
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий