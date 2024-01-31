Захарова о деле Валиевой: «Проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания»

Мария Захарова назвала дело Камилы Валиевой примером политизации спорта.

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания.

Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение», – сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.

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