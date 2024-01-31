Глава РУСАДА: «Если есть человек, который выступил инициатором приема запрещенной субстанции Валиевой, он должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности»

Глава РУСАДА высказалась о причастности окружения к допингу Камилы Валиевой.

«Мы провели расследование в отношении персонала спортсменки в рамках тех полномочий, которыми, в соответствии с российским законодательством и регламентирующими документами WADA, наделено .

На наш взгляд, полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации», – сказала Вероника Логинова.

«Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции , которой на тот момент было всего 15 лет, то этот «преступник» – иначе его нельзя назвать – должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил.

В России, в отличие от большинства даже самых передовых в этой сфере стран, уголовная ответственность за это была введена в 2016 году», – добавила гендиректор РУСАДА.

«WADA заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей.

К расследованию, ранее проведенному РУСАДА, никаких претензий не возникло, все было сделано в соответствии с рекомендациями WADA и лучшими практиками ведущих антидопинговых организаций», – заключила Логинова.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?