Глава РУСАДА: «Если есть человек, который выступил инициатором приема запрещенной субстанции Валиевой, он должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности»
Глава РУСАДА высказалась о причастности окружения к допингу Камилы Валиевой.
«Мы провели расследование в отношении персонала спортсменки в рамках тех полномочий, которыми, в соответствии с российским законодательством и регламентирующими документами WADA, наделено РУСАДА.
На наш взгляд, полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.
РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации», – сказала Вероника Логинова.
«Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот «преступник» – иначе его нельзя назвать – должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил.
В России, в отличие от большинства даже самых передовых в этой сфере стран, уголовная ответственность за это была введена в 2016 году», – добавила гендиректор РУСАДА.
«WADA заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей.
К расследованию, ранее проведенному РУСАДА, никаких претензий не возникло, все было сделано в соответствии с рекомендациями WADA и лучшими практиками ведущих антидопинговых организаций», – заключила Логинова.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Сарказм если что.
Вот если бы нам разрешили установить в офисе дыбу и испанские сапоги...
Понесёт? Нет.
Здесь наши полномочия всё"
РУСАДА
Меня удивляет одно: почему ни Валиева, ни РУСАДА не обратились в правоохранительные органы? Чтобы провести настоящее расследование, со всеми необходимыми полномочиями? Вплоть до прогонки на детекторе лжи окружения спортсменки, а также конкурентов и их окружения. В этом был единственный шанс спасти золото командника, репутацию Валиевой и всего нашего ФК. Но, видимо, это никому было не надо
- РУСАДА обращается к человеку, что мог служить "инициатором приема запрещенной субстанции Валиевой", покаяться и добровольно.
Никакого противоречия гендиректор РУСАДА не видит в своих действиях?
Мы бы им показали, Если бы они нас догнали...