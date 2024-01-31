Глава РУСАДА: «Если есть человек, который выступил инициатором приема запрещенной субстанции Валиевой, он должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Глава РУСАДА высказалась о причастности окружения к допингу Камилы Валиевой.

«Мы провели расследование в отношении персонала спортсменки в рамках тех полномочий, которыми, в соответствии с российским законодательством и регламентирующими документами WADA, наделено РУСАДА.

На наш взгляд, полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации», – сказала Вероника Логинова.

«Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот «преступник» – иначе его нельзя назвать – должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил.

В России, в отличие от большинства даже самых передовых в этой сфере стран, уголовная ответственность за это была введена в 2016 году», – добавила гендиректор РУСАДА.

«WADA заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей.

К расследованию, ранее проведенному РУСАДА, никаких претензий не возникло, все было сделано в соответствии с рекомендациями WADA и лучшими практиками ведущих антидопинговых организаций», – заключила Логинова.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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143 комментария
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К Русаде один вопрос: Почему не подали Заявление в прокуратуру для подключения следователей?
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Расследование РУСАДА: Вы назначали триметазидин Валиевой? - Нет! - А, ну тогда мы пошли.
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Пустые слова. Лучше задайте вопрос федре как она с зависшей пробой в принципе на ОИ попала
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Спасибо конечно за комментарии, но и так уже все поняли, что накажут только Камилу, при чем из-за того что защитить ее нормально не смогли, накажут очень строго. Теперь есть вопросы к федерации: как Камила вообще попала на ОИ? Почему именно ее поставили в командник? И почему в обе программы?
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Тутберидзе наградить должны за вклад в развитие фигурного катания США и получение ими командного золота! Думаю отблагодарят, дочку в призеры вытянув на ЧМ!
+28
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+19
Ответ Viks
К Русаде один вопрос: Почему не подали Заявление в прокуратуру для подключения следователей?
Чтобы не выйти на самих себя
+24
-5
+19
Ответ Viks
К Русаде один вопрос: Почему не подали Заявление в прокуратуру для подключения следователей?
а может следователи найдут того, кого вы совсем не ожидаете увидеть в обвиняемых?
+25
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+16
Ну всё, точно на собаку свалят
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Ответ Dahl
«Он должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности» Меня удивляет одно: почему ни Валиева, ни РУСАДА не обратились в правоохранительные органы? Чтобы провести настоящее расследование, со всеми необходимыми полномочиями? Вплоть до прогонки на детекторе лжи окружения спортсменки, а также конкурентов и их окружения. В этом был единственный шанс спасти золото командника, репутацию Валиевой и всего нашего ФК. Но, видимо, это никому было не надо
Предполагаю, потому что Валиевой люди сверху сказали примерно следующее: "Чтоб никого из начальства не попалить, бери всё на себя, а мы тебе за это премию и звание олимпийской чемпионки на территории РФ. Насчёт общественного возмущения не беспокойся - выставим всё, как проделки ужасного Запада и русофобию. В общем, не пропадёшь - не бойся. Главное - молчи".
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Все потихоничку умывают руки и сваливают, по принципу - главное чтобы к ним самим не было претензий. Давно все поняли с момента олимпиады, что в итоге виноваты будут только Камила и её семья.
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Если он есть, то как его наказать, если РУСАДА его не нашло?
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Да что вы.Какой человек!Ясно же ,что 15 летний ребенок сам замыслил это злодеяние!
Сарказм если что.
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Ответ Lana-shu
Комментарий скрыт
да ОКР и тут, сущая безолаберность.ОКР не обладает правом видеть результаты проб, но спокойно прежде чем формировать сборную поинтересоваться у РУСАДА о пробах сборников можно или наоборот почему РУСАДА не просигнализировала, что есть зависшая проба, обладая этой информацией
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"К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации"
Вот если бы нам разрешили установить в офисе дыбу и испанские сапоги...
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"Должен понести наказание? Да.
Понесёт? Нет.
Здесь наши полномочия всё"
РУСАДА
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«Он должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности»

Меня удивляет одно: почему ни Валиева, ни РУСАДА не обратились в правоохранительные органы? Чтобы провести настоящее расследование, со всеми необходимыми полномочиями? Вплоть до прогонки на детекторе лжи окружения спортсменки, а также конкурентов и их окружения. В этом был единственный шанс спасти золото командника, репутацию Валиевой и всего нашего ФК. Но, видимо, это никому было не надо
+6
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+5
Ответ Real_v_dushe
Что значит нормально не смогли защитить? Это фраза очень странная, везде её суюют: странность её в том, что вот не нашли мы адвокатов, чтобы отмазали девочку, пойманную на допинге. Так а не надо было её отмазывать, надо было обо всём честно в суде рассказать и тогда суд не такое суровое решение вынес. Он бы вообще других людей наказал. Как можно этого не понимать? Девочка эта прекрасно к слову понимала, что в суде было враньё со стороны её защиты.
А может рассказывать нечего, ну просто как вариант, такие мысли вам не закрадывались?
+7
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+5
Что делали 2 года РУСАДА и ДАК? Почему за этот срок никого не нашли? Почему по горячим следам не обнаружили "заинтересованных" в подставе талантливой спортсменки и её тренерского штаба? Вот эти 2 структуры и надо привлечь к ответственности за халатное отношение к своим прямым обязанностям - за ничего неделание такой длительный срок! ВАДА они помогать собрались! Это прямо похоже на начинающуюся "охоту на ведьм"!
+6
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первое, что должны были сделать власти - провести расследование попадания триметазидина на ЧР в Питере. Камила вполне в состоянии вспомнить, что она ела и пила - по каждому факту раскрутите цепочку и вы выйдете как минимум на исполнителя (да, в этом случае Камила была бы виновата в халатности - но это лучше, чем быть виноватой в умышленном приеме препарата). кроме того, расследуйте причастность самих сотрудников РУСАДА, потому что фактическая деперсонализация пробы "15 лет, призы" выглядит как указание шведской лаборатории 1) где именно надо искать 2) какую именно пробу нужно задержать до часа X
+8
-4
+4
Не в первый раз замечаю, что по словам РУСада они делали несколько запросов. То в лабораторию были запросы без ответа, то неоднократно говорили о том, что не могут провести расследования. Кому делали запросы, где говорили - почему оставили все на самотек? Может, просто, распустить такой безалаберный орган как РУСада. Просто, распустить и все - без запросов.
+4
0
+4
- РУСАДА указывает в своем решении, что в случае с Валиевой произошла небрежность с минимальной виной, принимая за достоверную версию со стаканом или пирожком.
- РУСАДА обращается к человеку, что мог служить "инициатором приема запрещенной субстанции Валиевой", покаяться и добровольно.

Никакого противоречия гендиректор РУСАДА не видит в своих действиях?
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Ответ Маргарита В Сафронова
Как это, если есть человек? Вы в своӗм уме? Вы что, всем мировым сообществом два года искали, никого не нашли и вынесли обвинительное заключение? Это же нарушение закона и всех норм морали! Вы сначала найдите, докажите, а потом наказывайте!
К сожалению в вопросах допинга применяется презумпция виновности и при обнаружении запрещенного вещества спортсмен обязан сам доказывать свою невиновность. Не смог доказать -виновен. Другой вопрос, что кому-то удается самые невероятные истории выдавать за доказательства. Например триметазидин из водопроводной воды, обмен жидкостями, помада, крем и прочие интересности. Дедушкин стакан показался неубедительным. Хотя на мой взгляд это ничуть не хуже версия).
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Ответ tanya_1111
Спасибо конечно за комментарии, но и так уже все поняли, что накажут только Камилу, при чем из-за того что защитить ее нормально не смогли, накажут очень строго. Теперь есть вопросы к федерации: как Камила вообще попала на ОИ? Почему именно ее поставили в командник? И почему в обе программы?
потому что всех чемпионов России поставили в обе программы
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Получается, что они согласны, что был преднамеренный прием , а не халатность? Вот это переобувание.
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Ответ Leha82
ещё добавлю. Сама отмаза про" выпила лекарства деда" это такой бред.... слов нет... пусть лучше ответит федерация ФГ, и накажет виновного.
ну да, куда нам до поцелуев )
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0
+4
как бы эта история не нашла свое продолжение, найдется какой нибудь информатор из своих
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Ответ Viks
К Русаде один вопрос: Почему не подали Заявление в прокуратуру для подключения следователей?
Я б такой вопрос родителям задал, их ничего не смущает, все нормально, все пучком?
+4
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+3
Казалось бы, РУСАДА и поручили провести расследование? :)
+3
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Если )
Мы бы им показали, Если бы они нас догнали...
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Неужели только через 2 года только дошло?Что опять будут Валиеву допрашивать,проводить следствие?Где вы раньше были.
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