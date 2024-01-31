Валуев о деле Валиевой: «Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает стандарты в спорте. Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг»

Теги Николай Валуев сборная России МОК WADA Олимпиада-2022 женское катание Политика Витольд Банька Камила Валиева Игры дружбы Фигурное катание

Николай Валуев считает, что Россию пытаются выставить «грязной страной» в спорте.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе нашли триметазидин.

«Триметазидин – препарат для сердца, вообще ни о чем. У Камилы Валиевой было огромное количество доводов для защиты. В суде ее доводы, однако, не устроили. Но защищаться все равно надо.

Из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу. Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает никакие стандарты в спорте. Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг. Но никто не говорит ни о санкциях, ни о государственной допинговой системе.

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) должно быть абсолютно чистой организацией. Но Банька (президент WADA) транслирует политические заявления, которые он намерен отстаивать. О какой чистоте спорта мы говорим?

Мы должны спокойно заниматься Играми дружбы, радоваться, что туда поедут спортсмены глобального Юга. Наша работа над этими соревнованиями раздражает наших противников. А мы готовимся к своим международным играм. Бог с ней, с этой Олимпиадой. Ситуация в стране не такая, чтобы мы ехали на эти соревнования», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.

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26 комментариев
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А за себя слабо отвечать? Не кивая на других?
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+14
А страны третьего мира, что толерантенько теперь называют "Глобальным Югом", знают, что они едут на Игры Дружбы?
Или студентов в ЮЗАО Москвы соберут ради отчета о 800 медалях в конкурентной борьбе?
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Судя по всем этим высказываниям, более тяжёлый допинг пинимают в думе)
+6
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+6
То есть, более лёгкий допинг принимать можно?😏
+7
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Я вот не помню, чтобы в США или Испании была государственная система допинга, курируемая спецслужбами. А в России была (и скорее всего есть до сих пор), оттуда и репутация соотвествующая.
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Ждем мнение Слуцкой про гнилой запад...
+3
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Ответ Zhuuuzhik
Более того, в тех же Штатах у каждого спортсмена, который принимает запрещёнку, есть специальная бумажечка о ТИ. И всё, вопросов автоматически у ВАДА нет.
Именно, причем никто не мешает российским спортсменам подать аналогичную заявку и получить такую же бумажку. Играть, так сказать, по общим правилам.

А вот если в ТИ без обоснования откажут, тогда уже можно вопить про предвзятость и русофобию.
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Ответ encaro_one
А страны третьего мира, что толерантенько теперь называют "Глобальным Югом", знают, что они едут на Игры Дружбы? Или студентов в ЮЗАО Москвы соберут ради отчета о 800 медалях в конкурентной борьбе?
А для чего из Кении везут 10 тыр новых россиян?🤷‍♂️
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Ответ Zhuuuzhik
Да бог с ними с авторитетными юристами. Почему человеку, у которого есть мозг, не пришло в голову, что претендентка на Олимпийскую медаль и пирожные - это не сильно совместимые понятия в самый разгар соревновательного сезона? Мне кажется, это детсадовцу ясно...
Я вам расскажу еще одну занятную историю: что на ФГП в Турине Загитова завалила ПП, потому что к ней приехала мама и она наелись пиццы! Это была версия сестры тренера Алины, которую она транслировала в ИГ.

Спортсменка. В день соревнований. Наелась пиццы.
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Ответ KarinaNik
Версия про пирожные не выдерживает никакой критики. Очевидно, все мало-мальски авторитетные юристы предпочли не связываться с этим делом.
Да бог с ними с авторитетными юристами. Почему человеку, у которого есть мозг, не пришло в голову, что претендентка на Олимпийскую медаль и пирожные - это не сильно совместимые понятия в самый разгар соревновательного сезона?

Мне кажется, это детсадовцу ясно...
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Ответ Zhuuuzhik
Триметазидин - запрещённый препарат. Его не должно быть в пробе ни в каких количествах. Прежде чем говорить о том, какие доводы не устроили КАС, было бы неплохо ознакомиться с версией про пирожные (да, я всё ещё в шоке от того, как это можно было вообще предложить суду). Россия за последние 10 лет дискредитировала себя в вопросах допинга настолько, что нам никак флаг не вернут. И, вот парадокс, продолжает дискредитировать. Но "грязной страной" нас выставляет, конечно, Запад. Ясно-понятно.
Версия про пирожные не выдерживает никакой критики. Очевидно, все мало-мальски авторитетные юристы предпочли не связываться с этим делом.
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Ответ Silky Mitts
Я вот не помню, чтобы в США или Испании была государственная система допинга, курируемая спецслужбами. А в России была (и скорее всего есть до сих пор), оттуда и репутация соотвествующая.
Более того, в тех же Штатах у каждого спортсмена, который принимает запрещёнку, есть специальная бумажечка о ТИ. И всё, вопросов автоматически у ВАДА нет.
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Ответ Aryna Lapko
Откуда этот глобальный Юг взялся?Васильич придумал? )
Это политкорректность на марше - не негры, а афроамериканцы, не страны третьего мира - а Глобальный Юг!☝️
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Ответ Yan D
А для чего из Кении везут 10 тыр новых россиян?🤷‍♂️
Марафонцы связи с грядущими перебоями с бензином лишними не будут ☝️
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Ответ Барсук Савелий
То есть, более лёгкий допинг принимать можно?😏
Если очень хочется, по мнению Валуева, видимо, да.
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То есть наше оправдание, что там нарушают еще больше? Закрывайте этот спорт.
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Какую ерунду они все несут
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Ну так докажите, что принимают. А то всё языком молотите, а предъявить нечего.
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Стандартная депутатская линия защиты - а у них там негров линчуют! И вообще, вы их внешний долг видели?
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"А сами то а сами то тоже грязные" сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.
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Триметазидин - запрещённый препарат. Его не должно быть в пробе ни в каких количествах.

Прежде чем говорить о том, какие доводы не устроили КАС, было бы неплохо ознакомиться с версией про пирожные (да, я всё ещё в шоке от того, как это можно было вообще предложить суду).

Россия за последние 10 лет дискредитировала себя в вопросах допинга настолько, что нам никак флаг не вернут. И, вот парадокс, продолжает дискредитировать.

Но "грязной страной" нас выставляет, конечно, Запад.

Ясно-понятно.
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Откуда этот глобальный Юг взялся?Васильич придумал? )
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Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг

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Это он и на Китай тоже намекает?

Меня интересует, что за глобальный юг такой? ЮАР, что ли?
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Какие ваши доказательства?
Они ни в чём, не виноваты!
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