Валуев о деле Валиевой: «Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает стандарты в спорте. Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг»
Николай Валуев считает, что Россию пытаются выставить «грязной страной» в спорте.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе нашли триметазидин.
«Триметазидин – препарат для сердца, вообще ни о чем. У Камилы Валиевой было огромное количество доводов для защиты. В суде ее доводы, однако, не устроили. Но защищаться все равно надо.
Из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу. Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает никакие стандарты в спорте. Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг. Но никто не говорит ни о санкциях, ни о государственной допинговой системе.
Всемирное антидопинговое агентство (WADА) должно быть абсолютно чистой организацией. Но Банька (президент WADA) транслирует политические заявления, которые он намерен отстаивать. О какой чистоте спорта мы говорим?
Мы должны спокойно заниматься Играми дружбы, радоваться, что туда поедут спортсмены глобального Юга. Наша работа над этими соревнованиями раздражает наших противников. А мы готовимся к своим международным играм. Бог с ней, с этой Олимпиадой. Ситуация в стране не такая, чтобы мы ехали на эти соревнования», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.
Или студентов в ЮЗАО Москвы соберут ради отчета о 800 медалях в конкурентной борьбе?
А вот если в ТИ без обоснования откажут, тогда уже можно вопить про предвзятость и русофобию.
Спортсменка. В день соревнований. Наелась пиццы.
Мне кажется, это детсадовцу ясно...
Прежде чем говорить о том, какие доводы не устроили КАС, было бы неплохо ознакомиться с версией про пирожные (да, я всё ещё в шоке от того, как это можно было вообще предложить суду).
Россия за последние 10 лет дискредитировала себя в вопросах допинга настолько, что нам никак флаг не вернут. И, вот парадокс, продолжает дискредитировать.
Но "грязной страной" нас выставляет, конечно, Запад.
Ясно-понятно.
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Это он и на Китай тоже намекает?
Меня интересует, что за глобальный юг такой? ЮАР, что ли?
Они ни в чём, не виноваты!