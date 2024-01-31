Валуев о деле Валиевой: «Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает стандарты в спорте. Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг»

Николай Валуев считает, что Россию пытаются выставить «грязной страной» в спорте.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе нашли триметазидин.

«Триметазидин – препарат для сердца, вообще ни о чем. У Камилы Валиевой было огромное количество доводов для защиты. В суде ее доводы, однако, не устроили. Но защищаться все равно надо.

Из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу. Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает никакие стандарты в спорте. Но в Испании, США и других странах принимают более тяжелый допинг. Но никто не говорит ни о санкциях, ни о государственной допинговой системе.

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) должно быть абсолютно чистой организацией. Но Банька (президент WADA) транслирует политические заявления, которые он намерен отстаивать. О какой чистоте спорта мы говорим?

Мы должны спокойно заниматься Играми дружбы, радоваться, что туда поедут спортсмены глобального Юга. Наша работа над этими соревнованиями раздражает наших противников. А мы готовимся к своим международным играм. Бог с ней, с этой Олимпиадой. Ситуация в стране не такая, чтобы мы ехали на эти соревнования», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.