Тарасова о дисквалификации Валиевой: «У людей, которые вынесли такое решение, будут большие неприятности в жизни»

Татьяна Тарасова заявила о несправедливом отношении к Камиле Валиевой.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Это просто несправедливое и безобразное решение по отношению к Камиле! У этих людей, которые вынесли такое решение, будут большие неприятности в жизни. Поверьте мне. Пусть ждут. Это невероятная несправедливость по отношению к ребенку», – сказала заслуженный тренер СССР.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн