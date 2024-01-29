Тарасова о дисквалификации Валиевой: «У людей, которые вынесли такое решение, будут большие неприятности в жизни»
Татьяна Тарасова заявила о несправедливом отношении к Камиле Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
«Это просто несправедливое и безобразное решение по отношению к Камиле! У этих людей, которые вынесли такое решение, будут большие неприятности в жизни. Поверьте мне. Пусть ждут. Это невероятная несправедливость по отношению к ребенку», – сказала заслуженный тренер СССР.
Кстати и сегодня тоже в интервью их детей вспоминала , тут пропустили это
Но виноваты суды, да
Эппл пэй, кока-кола, сервисные центры мерседеса и золотая медаль Камилы Валиевой. Что так переживать, все равно приползут. А мы подождём. И еще медаль им в лицо швырнем. Вместе с эппл пэйем.