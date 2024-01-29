Тарасова о дисквалификации Валиевой: «У людей, которые вынесли такое решение, будут большие неприятности в жизни»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила о несправедливом отношении к Камиле Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Это просто несправедливое и безобразное решение по отношению к Камиле! У этих людей, которые вынесли такое решение, будут большие неприятности в жизни. Поверьте мне. Пусть ждут. Это невероятная несправедливость по отношению к ребенку», – сказала заслуженный тренер СССР.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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76 комментариев
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Бабка вычислит по айпи
+109
-5
+104
Правильно, виноваты не те кто кормил, а те кто осудил.
+73
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+68
Новичок или полоний?
+44
-4
+40
распяли нашу девочку. в трусиках...
+44
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+39
Прокляла что ли?
+36
0
+36
Ответ ДобрНик
Прокляла что ли?
Порчу нашлет))) Сделано!))
+35
0
+35
Ооо, обвинения в политике, в несправедливости были и раньше, но вот угрозы... Это что-то новенькое
+28
0
+28
А у тех кто ребенку допинг дал, будет все замечательно.
+19
0
+19
Лучше бы Тарасова выяснила, как у ребёнка в организме оказался допинг.
+17
-1
+16
Ответ Александр Трифон0в
Новичок или полоний?
И то, и другое, и путинизм впридачу.
+17
-4
+13
Я не допонял, допинг она принимала? Если да, а не дед таблетки обронил ей в суп, то какие вопросы?
+13
-1
+12
опять виноваты те кто указал на проблему а не те кто допустил это, люди с бывшего СССР не будут видеть своих даже если они это заслуживают, не тренерский штаб и мед персонал которые это допустили виноваты а те кто это обнаружил, все как обычно
+11
-1
+10
О боже, вся лента в проклятых, как будто Дзюба в Спартак вернулся
+10
0
+10
Ответ aslvowk@mail.ru
Ооо, обвинения в политике, в несправедливости были и раньше, но вот угрозы... Это что-то новенькое
Бабушка всегда угрожает, говоря что их детям плохо станет.
Кстати и сегодня тоже в интервью их детей вспоминала , тут пропустили это
+10
0
+10
Выследит, прилетит и снова сделает совместное сэлфи?
+9
0
+9
Ответ Александр Трифон0в
Новичок или полоний?
Петров и Баширов
+9
-1
+8
То есть отправить "ребёнка" кататься на соревнованиях за страну - нормально, а когда оказывается, что что-то не так - она ребёнок? Похоже, с их понятиями они реально думали, что она "по малолетке проскочить"
+8
-1
+7
Пока неприятности в жизни только у Валиевой.... И нашей сборной.
+7
0
+7
Конец тебе Байден © ))
+7
0
+7
Тарасова что,порчу на них наведет?К чему сейчас это пустословие?
+6
0
+6
Татьяна Анатольевна, а может быть, не судам проклятия слать, а тем, кто допустил, чтобы юная спортсменка запрещённые препараты кушала? Просчитались походу со сроками вывода следов вещества, а в итоге пострадала вся команда.
Но виноваты суды, да
+7
-1
+6
Неприятности должны быть у тех, кто не досмотрел, не проверил во время пробу. Кто не выполнил свою работу, а только занимался выпуском олимпийский спортивной формы. Это было интереснее намного для спортивных чиновников
+5
0
+5
Ответ авв
распяли нашу девочку. в трусиках...
Ахахахах
+5
-1
+4
Шапокляк сегодня точно не уснет, для обогрева даже отопление не нужно будет)
+5
-1
+4
Ну ничего страшного, просто в список вещей, который приползут к нам на коленях*, после нашей победы в специальной военной операции, добавился еще один пункт.
Эппл пэй, кока-кола, сервисные центры мерседеса и золотая медаль Камилы Валиевой. Что так переживать, все равно приползут. А мы подождём. И еще медаль им в лицо швырнем. Вместе с эппл пэйем.
+11
-7
+4
Ответ Dmitriy Racheev
Бабка вычислит по айпи
👍🤣
+5
-1
+4
Нет, будут неприятности только у людей, которые не поставили Александру Трусову в командник.
+4
-1
+3
Ответ Arima Baki
опять виноваты те кто указал на проблему а не те кто допустил это, люди с бывшего СССР не будут видеть своих даже если они это заслуживают, не тренерский штаб и мед персонал которые это допустили виноваты а те кто это обнаружил, все как обычно
В бывшем СССР такое бы не допустили, в бывшем СССР уже бы многие спортивные функционеры покинули бы свои посты после такого скандала
+4
-1
+3
Ответ Ковид 07.10.52
А что ждать тем, которые допингом пичкали дитя?
мидальку
+3
0
+3
Ну у НИХ может будут, а может нет... А у нас уже есть(
+4
-1
+3
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