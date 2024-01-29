Железняков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Плевать я хотел на ваше западное решение. Моральные уроды. Твари, за все ответите»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Этери Тутберидзе Алексей Железняков Камила Валиева брань Фигурное катание

Железняков назвал «моральными уродами» тех, кто вынес решение по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты с этой даты аннулированы.

«Плевать я хотел на ваше западное решение, как вы были моральными уродами, так и останетесь.

Это лучшая моя ученица, и таким людям не нужен допинг, уж я это знаю!

Ну что сказать!? Ждите ответа, только время все расставит на свои места. ТВАРИ, ЗА ВСЕ ОТВЕТИТЕ!!!» – написал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

«На что же я могу надеяться, когда это касается моей ученицы, хоть и уже бывшей? Конечно, только на лучшее, но тяжело рассчитывать на это, учитывая сложную политическую ситуацию», – приводит слова Железнякова «Матч ТВ». 

«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию

Опрос

Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Что ей делать?
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Камила Валиева

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79 комментариев
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"таким людям не нужен допинг, уж я это знаю!"

Вот так линия защиты и строилась.
+140
-7
+133
Железнякова под Бахмут или Авдеевку в штурмовую пехоту, там нужны такие дерзкие парни!!!
+94
-14
+80
Говорят, что однажды один из этих гневных праведных людей не написал в своем обращении про запад и у него отвалилась жёпа.
+49
-5
+44
Читаю комментарии уже пару часов, от типа известных людей...Тарасовых, Жулиных Васильевых и прочих железняковых...Такое впечатление, что попал в какой то паноптикум... Какие эмоции, какие слова, какое махание кулачками! Просто коллективный Димон какой то.
+48
-6
+42
уже ответила, 4 года за допинг, справедливо
+43
-13
+30
шарикову больше не наливать.
этого плясуна уже выгнали из знаменитого трактира на улице профсоюзной.
+26
-4
+22
Ответ U
"таким людям не нужен допинг, уж я это знаю!" Вот так линия защиты и строилась.
Железняков такой смелый и дерзкий, что явно готов выступить штурмовиком в Авдеевке. Да? смелый Железняков или таки языком только трепать готов.
+25
-4
+21
Ответ LSV
Комментарий скрыт
Печально, что такие как Железняков считаются адекватными у "патриотов"
+32
-12
+20
Ответ LSV
Комментарий скрыт
какая правда? доказанный факт допинга, в котором все признались, и не смогли аргументировать непреднамерености.
наказание максимальное это не правильно, можно и 2 года было присудить, но вы на каком основании ждали оправдания, потому что она брилиант, так и что не наказывать за допинг?
+20
-4
+16
Уже стыдно за наших официальных лиц. От президента до спортсмена не стесняются в выражениях
+21
-5
+16
Стадия 1: отрицание
Стадия 2: гнев...
+16
-2
+14
Частенько слышал заявления от людей в возрасте 50+ что-то вроде - вот, в наше время не было никаких психологов и мы нормальные выросли. Сначала думал, а вы уверены, что вы нормальные?
Но наблюдая на протяжении уже 2 лет эту иррациональную антизападную истерию (которая, очевидно, является замещением своих комплексов и своей беспомощности - во всем виноваты "они" (другие), а не мы, которые что-то не так делали) думаю, что тут многим не психолог, а интенсивный курс психиатрии нужен
+11
0
+11
В итоге ответят только невиновные Марк,МиГи и Кацы отсутствием своих заслуженных медалей
+11
-2
+9
Ответ Сергей Иванов
Читаю комментарии уже пару часов, от типа известных людей...Тарасовых, Жулиных Васильевых и прочих железняковых...Такое впечатление, что попал в какой то паноптикум... Какие эмоции, какие слова, какое махание кулачками! Просто коллективный Димон какой то.
каков поп, таков и приход
+11
-2
+9
Истерика продолжается у всех не умных. Давно было понятно какое будет решение
+7
0
+7
А твари, которые дали допинг, когда ответят?
+7
0
+7
Ответ Сергей Иванов
Читаю комментарии уже пару часов, от типа известных людей...Тарасовых, Жулиных Васильевых и прочих железняковых...Такое впечатление, что попал в какой то паноптикум... Какие эмоции, какие слова, какое махание кулачками! Просто коллективный Димон какой то.
Это было очевидно изначально что так и будет. Сразу русофобия и тд … хорошо устроились
+6
0
+6
А зачем допинг жрать было?
+9
-5
+4
У нас круговая порука, никто не ответит за то, что ребенка на допинг посадили.
+5
-1
+4
как же это глупо...перед кем ответят-то? ну подумай хоть немного
+7
-3
+4
Ответ isyourmajesty
перспективнейшая ветка
хотя они сейчас каждый час будут, такие новости
+4
0
+4
перспективнейшая ветка
+6
-2
+4
Странно, что Железняков еще не устроился на Соловьев LIVE. Такой ценный кадр пропадает.
+4
-1
+3
За что отвечать? За доказанный допинг?
+6
-3
+3
Прекратите делать из девочки святую и невинную. Она этот бан заслужила и наверняка получила "откат" за участие в этой схеме

Давно пора было этот цирк прикрывать
+3
0
+3
Дошла очередь до истеричных дубов.
+6
-3
+3
Ответ Alexander2022
Печально, что такие как Железняков считаются адекватными у "патриотов"
... Ничего себе с января 22года.... Рейтинг суперзвезда... Поделитесь секретом.
+3
0
+3
Это ж какими кончеными надо быть чтобы жрать заведомо запрещенный препарат, который ко всему прочему не влияет яко бы на результаты.
+9
-6
+3
Ждите ответа … Это он как отвечать собирается?
+4
-2
+2
А как "ответят?" Что ты можешь, кроме как болтать?
+3
-1
+2
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