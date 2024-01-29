Железняков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Плевать я хотел на ваше западное решение. Моральные уроды. Твари, за все ответите»

Железняков назвал «моральными уродами» тех, кто вынес решение по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты с этой даты аннулированы.

«Плевать я хотел на ваше западное решение, как вы были моральными уродами, так и останетесь.

Это лучшая моя ученица, и таким людям не нужен допинг, уж я это знаю!

Ну что сказать!? Ждите ответа, только время все расставит на свои места. ТВАРИ, ЗА ВСЕ ОТВЕТИТЕ!!!» – написал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

«На что же я могу надеяться, когда это касается моей ученицы, хоть и уже бывшей? Конечно, только на лучшее, но тяжело рассчитывать на это, учитывая сложную политическую ситуацию», – приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию