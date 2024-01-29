Железняков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Плевать я хотел на ваше западное решение. Моральные уроды. Твари, за все ответите»
Железняков назвал «моральными уродами» тех, кто вынес решение по делу Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты с этой даты аннулированы.
«Плевать я хотел на ваше западное решение, как вы были моральными уродами, так и останетесь.
Это лучшая моя ученица, и таким людям не нужен допинг, уж я это знаю!
Ну что сказать!? Ждите ответа, только время все расставит на свои места. ТВАРИ, ЗА ВСЕ ОТВЕТИТЕ!!!» – написал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
«На что же я могу надеяться, когда это касается моей ученицы, хоть и уже бывшей? Конечно, только на лучшее, но тяжело рассчитывать на это, учитывая сложную политическую ситуацию», – приводит слова Железнякова «Матч ТВ».
«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию
Вот так линия защиты и строилась.
этого плясуна уже выгнали из знаменитого трактира на улице профсоюзной.
наказание максимальное это не правильно, можно и 2 года было присудить, но вы на каком основании ждали оправдания, потому что она брилиант, так и что не наказывать за допинг?
Стадия 2: гнев...
Но наблюдая на протяжении уже 2 лет эту иррациональную антизападную истерию (которая, очевидно, является замещением своих комплексов и своей беспомощности - во всем виноваты "они" (другие), а не мы, которые что-то не так делали) думаю, что тут многим не психолог, а интенсивный курс психиатрии нужен
Давно пора было этот цирк прикрывать