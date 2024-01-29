Навка о деле Валиевой: «Всей страной желаем и мечтаем, чтобы все решилось лучшим образом»

Татьяна Навка надеется на положительный итог дела Камилы Валиевой в CAS.

Ожидается, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинг-делу фигуристки. В декабре 2021 года Валиева сдала положительный тест на триметазидин, о чем стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где она выиграла командный турнир.

«Всей страной желаем и мечтаем, чтобы все решилось самым лучшим образом, а Камиле ничего не мешало продолжать спортивную карьеру», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Решение суда по Валиевой – сегодня около 17:00 по мск. Онлайн

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