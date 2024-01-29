Навка о деле Валиевой: «Всей страной желаем и мечтаем, чтобы все решилось лучшим образом»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Навка надеется на положительный итог дела Камилы Валиевой в CAS.

Ожидается, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинг-делу фигуристки. В декабре 2021 года Валиева сдала положительный тест на триметазидин, о чем стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где она выиграла командный турнир.

«Всей страной желаем и мечтаем, чтобы все решилось самым лучшим образом, а Камиле ничего не мешало продолжать спортивную карьеру», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Решение суда по Валиевой – сегодня около 17:00 по мск. Онлайн

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

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31 комментарий
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99.9 процентов в стране по хрен, чем это закончится. Своих проблем хватает
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Вся страна мечтает о справедливости и равенстве для всех, а не только для элит.
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как же они любят за всю страну то говорить
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Большей части страны и на футбол то с хоккеем плевать, что уж говорить про девочку из фигурного катания)
Ну если объективно

Ну хотя кому как не жене Пескова любить обобщать и говорить за всю страну, ага.
+29
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Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Досрочный ответ: у Ивлеевой украшение взято в сренду, у Пескова незаконно приобретено на деньги налогоплательщиков
+31
-8
+23
Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Выйди на улицу и спроси у 20 рандомных людей, что они думают насчёт дела Валиевой и ждут ли окончательного решения по её допингову делу и ты будешь удивлён как на тебя посмотрит большинство из них. Ну примерно так же тупо, как ты свой коммент написал)
+25
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+22
Вообще - то страна больше всего желает совсем не этого 😏
+16
-3
+13
нет, не всей страной. все вменяемые понимают, что допинг был
+14
-3
+11
Ответ Ебздрогыч
Досрочный ответ: у Ивлеевой украшение взято в сренду, у Пескова незаконно приобретено на деньги налогоплательщиков
1-0 в пользу знатоков!
+12
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Как хорошо, когда есть Навка, которая знает о чем ты мечтаешь 🤦🏻‍♀️
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Всей страной желаем и мечтаем, чтобы допингистка получила заслуженное наказание
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Навка о деле Валиевой: «Всей страной желаем и мечтаем, --- Страна уполномочила Навку?
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Всей страной желаем и мечтаем, чтобы приём запрещённых препаратов был оправдан.
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Навка, тебе кто полномочия дал вещать о чём , например, конкретно я мечтаю ?
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Любители говорить за всю страну)
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Всей страной ?
Это она так раз в 100000 преувеличила поклонников ФК в России ?
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Нехилый разогрев аудитории пошел, уже всех из ФК опросили. Ну что ж, полчаса осталось!
+8
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Ответ buba 99
как же они любят за всю страну то говорить
да уж, путин отдыхает, у него мы, а тут вся страна. даже людовик XIV завидует
+4
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Ответ Montenegro Serbian
Выйди на улицу и спроси у 20 рандомных людей, что они думают насчёт дела Валиевой и ждут ли окончательного решения по её допингову делу и ты будешь удивлён как на тебя посмотрит большинство из них. Ну примерно так же тупо, как ты свой коммент написал)
Ха ха ха ! Так и есть, истинная правда ))
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Решилось🤣🤣🤣🤣наивная
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"Всей страной"... Когда слышу такие заявления, то возникают вопросы по поводу адекватности.
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Навка права. Давно пора вручить награды честным спортсменам и наказать допинговую мошенницу Валиеву.
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Лучшим образом - то есть наказать грязную допингистку
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Большинству людей в стране настолько до фонаря, чем все закончится, что они даже не помнят про то, что эту медальку никому еще не вручили.
Говори за себя, а не за всю страну. Твоя страна это говорящие усы и приближенные к вовчику😝😝😝
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А я не желаю и не мечтаю.Более того,не считаю,что и остальные члены команды достойны звания ОЧ.В личке никто из них к золоту не приблизился.
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а Камиле ничего не мешало продолжать спортивную карьеру», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

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То есть, решение суда как-то отменит набор веса в результате взросления?

Карьера валиевой закончилась , теперь в шоу навки будет кататься, не попадая в музыку
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ощущение что валиева чья то внебрачная дочь очень любимая
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"Самым лучшим образом" это, конечно, длительная дисквалификация.
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Т.е. справедливым решением, правильно?)
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Люди, перестаньте оскорблять Камилу. Камила уже столько лет в спорте, всегда занимала призовые места, пробы всегда были чистыми, кроме этого случая. Или считаете, что Камиле с ее природными способностями нужен был допинг??? Вы серьёзно???!!! Если бы она знала откуда у неё допинг взялся..Подставить можно кого угодно и когда угодно. Либо имело место банально случайное попадание препарата в организм. Не дай Бог никому оказаться в подобной ситуации и в столь юном возрасте. Я согласна с Татьяной Навка, очень хочется, чтобы Камила продолжила спортивную карьеру. Я от души желаю Камиле удачи, долгой удачной спортивной карьеры, чтобы продолжала радовать своих болельщиков и поклонников своего таланта своими шедевральные, восхитительными выступлениями,
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