Навка о деле Валиевой: «Всей страной желаем и мечтаем, чтобы все решилось лучшим образом»
Татьяна Навка надеется на положительный итог дела Камилы Валиевой в CAS.
Ожидается, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинг-делу фигуристки. В декабре 2021 года Валиева сдала положительный тест на триметазидин, о чем стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где она выиграла командный турнир.
«Всей страной желаем и мечтаем, чтобы все решилось самым лучшим образом, а Камиле ничего не мешало продолжать спортивную карьеру», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
Решение суда по Валиевой – сегодня около 17:00 по мск. Онлайн
Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?
Ну если объективно
Ну хотя кому как не жене Пескова любить обобщать и говорить за всю страну, ага.
Это она так раз в 100000 преувеличила поклонников ФК в России ?
Говори за себя, а не за всю страну. Твоя страна это говорящие усы и приближенные к вовчику😝😝😝
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То есть, решение суда как-то отменит набор веса в результате взросления?
Карьера валиевой закончилась , теперь в шоу навки будет кататься, не попадая в музыку