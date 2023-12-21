Навка о деле Валиевой: «Камила никогда это не отпустит. Я ей только желаю, чтобы она не уходила в депрессивные истории»

Татьяна Навка высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

В ноябре завершились слушания по делу фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я думаю, что такое невозможно отпустить. И она никогда это не отпустит. Только когда она станет на первую ступеньку своего пьедестала, который в ее жизни будет.

С высоты прожитых лет – после 40, 50, когда приходит мудрость, тогда, может, придет нужное отношение. Я ей только желаю, чтобы она не уходила во все эти депрессивные истории. Жизнь продолжается, в ней, помимо спорта, есть масса всего интересного.

А в депрессию уйти ей и не дают – каждый день тренировки. Есть цели, соревнования, наши шоу. Она внутренне очень сильная девочка. Свою энергию она должна пронести через все тернии к звездам», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.