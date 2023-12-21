Навка о деле Валиевой: «Камила никогда это не отпустит. Я ей только желаю, чтобы она не уходила в депрессивные истории»

Теги Татьяна Навка сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

В ноябре завершились слушания по делу фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я думаю, что такое невозможно отпустить. И она никогда это не отпустит. Только когда она станет на первую ступеньку своего пьедестала, который в ее жизни будет.

С высоты прожитых лет – после 40, 50, когда приходит мудрость, тогда, может, придет нужное отношение. Я ей только желаю, чтобы она не уходила во все эти депрессивные истории. Жизнь продолжается, в ней, помимо спорта, есть масса всего интересного.

А в депрессию уйти ей и не дают – каждый день тренировки. Есть цели, соревнования, наши шоу. Она внутренне очень сильная девочка. Свою энергию она должна пронести через все тернии к звездам», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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8 комментариев
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Своеобразная поддержка накануне КП. Видно, что мудрость где-то заплутала по дороге к Навке.
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Это уже что-то слишком..
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с такой поддержкой какие уж тут депрессии
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Ответ Lapo Elkann
Вчера Журанков , сегодня Навка. странные вещи говорит. У девочки все в порядке. Она перевернула эту страницу. Очень сильная личность.
видели мы "сильную личность", как она от проката Ани в осадок выпала "как же так, это неправильно - Я ведь должна была победить".
Лицо было - у ребёнка конфету отобрали.
2020-й год.
+4
-4
0
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