Камила Валиева: «Этери Тутберидзе и вся ее команда — люди, которые довели меня до вершины. Так что большое им спасибо!»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, чему бы хотела поучиться у Этери Тутберидзе.

– В своих ранних интервью вы говорили, что ваш тренер для вас идеал фигуристки. Это так до сих пор?

– У Этери Георгиевны (Тутберидзе) можно поучиться стойкости характера, уверенности в себе. Она умеет подойти к ситуации с холодной головой. Вот этими качествами мне хотелось бы обладать, потому что порой я воспринимаю все излишне эмоционально.

Этери Георгиевна и вся ее команда — это люди, которые довели меня до вершины. Не будь их, возможно, не было бы той спортсменки Камилы Валиевой, которой я стала. Так что большое им спасибо!

– Но она не идеал?

– А кто идеален? Хоть один человек? Таких не бывает. Если бы все были идеальными, это было бы скучно.

– А у Татьяны Навки есть чему поучиться?

– Татьяна очень много мне подсказывает и показывает. Я всегда к ней могу обратиться за помощью, за каким-то советом. И она, как и Этери Георгиевна, человек с железным характером.

– Вы тоже «железная леди»? Мне кажется, вы ранимая, эмоциональная.

– Думаю, это в силу моего возраста. Я бы не сказала, что я очень жесткая. Но это нужно спрашивать даже не у меня, а у людей, с которыми я общаюсь, – сказала Валиева. 

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18 комментариев
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ща тут "рванёт"....
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Отлично ответила на вопросы, приятно почитать
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Странно, что Камила не знает отчество Навки.
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Рад за Ками , создает связи и отношение ! Хорошая и умная девушка ! 👑
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Гениальный тренерский коллектив создавший такое количество прекрасных фигуристок.
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До допинговой вершины
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Камила,ты -самая талантливая фигуристка за всю историю.А твой образ,который помог создать ТШТ-самое красивое,что было в фигурном катании.
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Ответ Юра Плисецкий
Странно, что Камила не знает отчество Навки.
Это просто Таня молодится, наверное. Скорее всего валиева ее и в жизни так называет
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Ответ Viks
Ты чо, все, кто цитирует - это у них раздвоение личностей? Все чиновники любят Путина цитировать - это они себя Путиным воображают?
Обычно люди пишут после цитаты - например : - сказал человек x ! Потому что я думал, что ты говоришь о себе.
Удачи !
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