Камила Валиева: «Этери Тутберидзе и вся ее команда — люди, которые довели меня до вершины. Так что большое им спасибо!»

Камила Валиева рассказала, чему бы хотела поучиться у Этери Тутберидзе.

– В своих ранних интервью вы говорили, что ваш тренер для вас идеал фигуристки. Это так до сих пор?

– У Этери Георгиевны ( ) можно поучиться стойкости характера, уверенности в себе. Она умеет подойти к ситуации с холодной головой. Вот этими качествами мне хотелось бы обладать, потому что порой я воспринимаю все излишне эмоционально.

Этери Георгиевна и вся ее команда — это люди, которые довели меня до вершины. Не будь их, возможно, не было бы той спортсменки , которой я стала. Так что большое им спасибо!

– Но она не идеал?

– А кто идеален? Хоть один человек? Таких не бывает. Если бы все были идеальными, это было бы скучно.

– А у есть чему поучиться?

– Татьяна очень много мне подсказывает и показывает. Я всегда к ней могу обратиться за помощью, за каким-то советом. И она, как и Этери Георгиевна, человек с железным характером.

– Вы тоже «железная леди»? Мне кажется, вы ранимая, эмоциональная.

– Думаю, это в силу моего возраста. Я бы не сказала, что я очень жесткая. Но это нужно спрашивать даже не у меня, а у людей, с которыми я общаюсь, – сказала Валиева.