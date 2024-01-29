Делла Моника о российских парах: «Ты заранее понимал, что превзойти их если не невозможно, то очень тяжело. Нам надо было показывать максимум, чтобы занять 4-е место»

Теги сборная России сборная Италии Николь Делла Моника пары Маттео Гуаризе Фигурное катание

Итальянская фигуристка Делла Моника отметила уровень соревнований с россиянами.

Николь Деллма Моника выступала в парном катании с Маттео Гуаризе. Сейчас российские фигуристы не допускаются до турниров Международного союза конькобежцев (ISU).

«Каждый раз нам надо было показывать свой максимум, чтобы занять четвертое место. Впереди всегда были русские. Ты заранее понимал, что превзойти одну из этих пар если не невозможно, то очень тяжело.

Теперь соревнования стали в чем-то интереснее, но, конечно, мне очень жаль, что российские спортсмены оказались в такой ситуации, потому что многие из них были моими друзьями», – сказала Делла Моника.

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11 комментариев
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Можно понять, появился хоть какой-то шанс на медали, при том, что работают примерно так же.

Но спасибо за сочувствие к нашим спортсменам. Не каждый про это говорит.
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Спасибо! Вот пример адекватного человека! Да и в целом, если посмотреть комменты на ютубе - представители Южной Европы и Латинской Америки очень адекватны.
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В спортивном плане соревнования стали намного менее интересными. Всӗ выглядит очень устаревшим. Они стали более интересными для слабых пар, которые без наших могут подняться повыше.
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Ответ Маргарита В Сафронова
В спортивном плане соревнования стали намного менее интересными. Всӗ выглядит очень устаревшим. Они стали более интересными для слабых пар, которые без наших могут подняться повыше.
Ну вот в том и суть. Например, мне как зрителю никогда бы не захотелось, чтобы из мужского турнира убрали японцев и американцев. У нас бы тоже появился шанс на высокие места ЧМ, Олимпиад. Но интересно же смотреть и на Шопу, и на Чена, и на Малинина. Поэтому самим спортсменам, которые послабее, может стало получше, но вот зрителям - вряд ли.
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А мы и всех вас тоже любили.
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однако ж Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали чемпионами Европы в присутствии наших.
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Ответ Zhuuuzhik
Можно понять, появился хоть какой-то шанс на медали, при том, что работают примерно так же. Но спасибо за сочувствие к нашим спортсменам. Не каждый про это говорит.
Не так же. Пахать - это еще не все. Важен результат. Чем она хуже как спортсменка? Те же две руки, две ноги, голова, туловище. Почему наши могут, а она - нет?
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