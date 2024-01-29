Делла Моника о российских парах: «Ты заранее понимал, что превзойти их если не невозможно, то очень тяжело. Нам надо было показывать максимум, чтобы занять 4-е место»

Итальянская фигуристка Делла Моника отметила уровень соревнований с россиянами.

Николь Деллма Моника выступала в парном катании с Маттео Гуаризе. Сейчас российские фигуристы не допускаются до турниров Международного союза конькобежцев (ISU).

«Каждый раз нам надо было показывать свой максимум, чтобы занять четвертое место. Впереди всегда были русские. Ты заранее понимал, что превзойти одну из этих пар если не невозможно, то очень тяжело.

Теперь соревнования стали в чем-то интереснее, но, конечно, мне очень жаль, что российские спортсмены оказались в такой ситуации, потому что многие из них были моими друзьями», – сказала Делла Моника.