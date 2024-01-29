Анна Фролова: «Прыжковый турнир мне очень понравился. Надо прыгнуть четверной, чтобы в следующем году попасть в участники»

Анна Фролова заявила, что прыжковый ЧР вдохновил ее на изучение четверного.

«Прыжковый турнир мне очень понравился. Смотрела одним глазком, потому что на выходных я обычно вся в учебе. Из того, что увидела, сделала вывод: надо прыгнуть четверной, чтобы в следующем году попасть в участники.

Сложно кого‑то выделить после огромного количества исполненных сложнейших элементов. Отмечу лучше элемент — 4S+1Eu+4S. Вот он меня поразил.

Все классные, стабильные, очень порадовали. Спасибо вам за пожелание попасть туда в следующем сезоне! Этот турнир для меня один из стимулов расти, — сказала .

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