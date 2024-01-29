Анна Фролова: «Прыжковый турнир мне очень понравился. Надо прыгнуть четверной, чтобы в следующем году попасть в участники»

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Анна Фролова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Анна Фролова заявила, что прыжковый ЧР вдохновил ее на изучение четверного.

«Прыжковый турнир мне очень понравился. Смотрела одним глазком, потому что на выходных я обычно вся в учебе. Из того, что увидела, сделала вывод: надо прыгнуть четверной, чтобы в следующем году попасть в участники.

Сложно кого‑то выделить после огромного количества исполненных сложнейших элементов. Отмечу лучше элемент — 4S+1Eu+4S. Вот он меня поразил.

Все классные, стабильные, очень порадовали. Спасибо вам за пожелание попасть туда в следующем сезоне! Этот турнир для меня один из стимулов расти, — сказала Фролова.

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2 комментария
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