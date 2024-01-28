Александра Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга
Александра Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Турнир завершился сегодня в Академии фигурного катания.
Победу в мужских соревнованиях одержал Петр Гуменник, в женских – Ксения Гущина.
Трусова живет и тренируется в Москве, в прошлом сезоне она выступала за ЦСКА.
В паре нормально, когда люди ходят на мероприятия друг друга. Вы наверное очень одинокий человек, всюду один ходите))).
С этим блоггером Стоуном на катке прокатилась- тоже ее парнем сочли некоторые.
Предлагаете Саше с парнями вообще не общаться?