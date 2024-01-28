Александра Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга

Теги сборная России женское катание Александра Трусова чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Александра Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Турнир завершился сегодня в Академии фигурного катания. 

Победу в мужских соревнованиях одержал Петр Гуменник, в женских – Ксения Гущина. 

Трусова живет и тренируется в Москве, в прошлом сезоне она выступала за ЦСКА. 

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125 комментариев
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Ответ lepestok
Саша с Макаром прям отлично смотрятся, лучше, чем с Марком.
С Макаром кто-угодно лучше смотрится чем с Марком
+24
-2
+22
Ответ Соль.
Трусова опять за старое? Пиар такой пиар. За Кондратюком также бегала на соревнования.
Кондратюк тоже бегал за Сашей на соревнования, ждал Сашу на выходе и чехлы ей подавал)))

В паре нормально, когда люди ходят на мероприятия друг друга. Вы наверное очень одинокий человек, всюду один ходите))).
+22
-2
+20
Блинчик опять во френдзоне...
+19
-1
+18
Ответ Jessi
Там это, Макар поцеловал Сашу
😮 помню перед этапами ГПР были влоги и он принимал журналиста в квартире со своей девушкой ...
+16
-1
+15
Ответ Olya Ru
Чему?? Я бы просто Саше посоветовала держать личную жизнь про себе! Зачем опять эта показуха. Да и Макар друг Марка, тоже есть вопросы… кароче это какой то хайп, зачем он ей не понятно
Паранджу может надеть специально для вас? Не заходите на ее ветки и не давайте непрошенных советов куда легче жизнь будет.
+17
-3
+14
Макар классный парень
+16
-2
+14
Если это правда смотрятся они отлично, еще ничего не известно, а я уже хочу совместные фотки ))))
+16
-2
+14
Ответ Jessi
Там это, Макар поцеловал Сашу
Он же с девушкой тирамису готовил осенью 🙄🤦🏻‍♀️🤔
+14
-2
+12
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
можете объяснить пожалуйста,почему она туда приехала?и автор этого поста написал что есть какие-то догадки,подскажите кто знает какие имино?и почему все начали писать "макар❤" она вроде с ветлугеным стоит 🤔 😅спасибо за ранее
Она стояла с Макаром, он ее поцеловал и она держала его куртку на награждении, а Гуменник смотрел и смеялся тихонько)
+12
0
+12
Ответ Соль.
Трусова опять за старое? Пиар такой пиар. За Кондратюком также бегала на соревнования.
Трусова в пиаре уж точно не нуждается
+25
-13
+12
Там это, Макар поцеловал Сашу
+14
-3
+11
Ответ Соль.
Трусова опять за старое? Пиар такой пиар. За Кондратюком также бегала на соревнования.
Ей надо была паранджу надеть? Или что? Захотелось - поехала, не на нас же оглядываться.
+16
-5
+11
На этот раз высокий, красивый.
+12
-1
+11
Ответ Николь Тян
😮 помню перед этапами ГПР были влоги и он принимал журналиста в квартире со своей девушкой ...
На второй ГП он уже приехал грустный и говорил, что произошла какая-то ситуация, связанная с личной жизнью
+12
-1
+11
Спортс, не спи! Кузнецов подтвердил в статье
+11
-1
+10
Вот это новость, конечно, так за Сашку радостно) Макар точно достойный
+13
-3
+10
Ах вот как главные роли в спектаклях Плющенко получают….
+18
-8
+10
Макар ❤
+10
0
+10
Только без переходов, пожалуйста 🙏 А так, удачи ребятам
+10
-1
+9
Ответ Леди Брэкнелл
Макар ❤
Это хорошо, Макар классный.
+10
-1
+9
Саша с Макаром прям отлично смотрятся, лучше, чем с Марком.
+15
-7
+8
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
можете объяснить пожалуйста,почему она туда приехала?и автор этого поста написал что есть какие-то догадки,подскажите кто знает какие имино?и почему все начали писать "макар❤" она вроде с ветлугеным стоит 🤔 😅спасибо за ранее
Она держала олимпийку Макара, а потом он её в лоб поцеловал.
+8
0
+8
Ответ Olya Ru
Чему?? Я бы просто Саше посоветовала держать личную жизнь про себе! Зачем опять эта показуха. Да и Макар друг Марка, тоже есть вопросы… кароче это какой то хайп, зачем он ей не понятно
Шо, опять? С кем Саша рядом постояла- сразу считается ее новым парнем)))

С этим блоггером Стоуном на катке прокатилась- тоже ее парнем сочли некоторые.

Предлагаете Саше с парнями вообще не общаться?
+8
0
+8
Ответ tanya_1111
А может в спорт вернется.
Очень бы хотелось возвращения, вопрос в тренере.
+9
-1
+8
М-м-м, одобрям-с))
+9
-1
+8
Ответ galik55
Это хорошо, Макар классный.
И собачек оба любят :))
+8
0
+8
Ответ tanya_1111
А может в спорт вернется.
надеемся, что Саша вернется в большой спорт. Шоу всегда успеется.
+9
-1
+8
Ответ Olya Ru
Ах вот как главные роли в спектаклях Плющенко получают….
Семененко смог получить и без этого. Но про роль Иванушки так сказать можно😅
+7
0
+7
Ответ Соль.
Это не запрещено. Это просто пиар. Там уже прикормленные журналисты откликнулись.
В чем пиар?
+7
0
+7
Ответ Маргарита Михайловна
Там ещё несколько фигуристов Трусову поцеловали. Так что не факт...
Никто ее не целовал больше)
+7
0
+7
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