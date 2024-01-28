Александра Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Турнир завершился сегодня в Академии фигурного катания.

Победу в мужских соревнованиях одержал Петр Гуменник, в женских – Ксения Гущина.

живет и тренируется в Москве, в прошлом сезоне она выступала за ЦСКА.