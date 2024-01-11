Гуменник, Игнатов, Ветлугин, Фролова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Гуменник, Игнатов и Ветлугин подтвердили участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурге.

«На данный момент участие в турнире подтвердили , , , , , Ксения Гущина, Семен Соловьев и еще ряд спортсменов», – сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут 27-28 января в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.