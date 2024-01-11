Гуменник, Игнатов, Ветлугин, Фролова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
Гуменник, Игнатов и Ветлугин подтвердили участие в чемпионате Санкт-Петербурга.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурге.
«На данный момент участие в турнире подтвердили Петр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семен Соловьев и еще ряд спортсменов», – сообщили в пресс-службе.
Соревнования пройдут 27-28 января в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.
https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/chempionat-rossii-po-pryzhkam-2023-2024-spisok-uchastnikov-po-sostoyaniyu-na-11-01-2024