Гуменник, Игнатов, Ветлугин, Фролова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Теги сборная России мужское катание женское катание Петр Гуменник Макар Игнатов Матвей Ветлугин Академия Плющенко Глеб Лутфуллин Анна Фролова чемпионат Санкт-Петербурга Ксения Гущина Фигурное катание

Гуменник, Игнатов и Ветлугин подтвердили участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурге.

«На данный момент участие в турнире подтвердили Петр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семен Соловьев и еще ряд спортсменов», – сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут 27-28 января в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

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8 комментариев
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Удачи Петру 1!
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Будем смотреть, конечно. Всем удачи.
+3
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Составы на прыжковый ЧР от 1-го разряда до ЗМС
https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/chempionat-rossii-po-pryzhkam-2023-2024-spisok-uchastnikov-po-sostoyaniyu-na-11-01-2024
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Дикиджи тоже было бы интересно увидеть
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Опубликовали списки на прыжковый!
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Ответ Лакс
Составы на прыжковый ЧР от 1-го разряда до ЗМС https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/chempionat-rossii-po-pryzhkam-2023-2024-spisok-uchastnikov-po-sostoyaniyu-na-11-01-2024
Где Садкова?
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Ответ Оскар Муравьёв
Чемпионата Питера интересен кому то
С таким составом почему нет. Я и вживую схожу посмотреть.
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