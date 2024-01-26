Чемпионат США. Левито, Гленн, Сио, Торнгрен, Лин, Эверхардт выступят с произвольными программами

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27 января женщины разыграют медали на чемпионате США по фигурному катанию.

Чемпионат США

Колумбус

Женщины

Произвольная программа

Начало – 03:45 по московскому времени (27 января). 

Первая разминка

1. Алекс Эванс 

2. Линдси Ван 

3. Рен Варн-Якобсен

4. Брук Гевальт 

5. Мишель Ли

6. Кэти Шен

Вторая разминка

7. Соня Хилмер 

8. Элис Лин-Грейси 

9. Миа Калин

10. Старр Эндрюс 

11. Сохо Ли

12. Одри Шин

Третья разминка

13. Сара Эверхардт

14. Джозефин Лин

15. Линдси Торнгрен 

16. Клэр Сио 

17. Эмбер Гленн 

18. Изабо Левито

После короткой программы

1. Изабо Левито – 75,38

2. Эмбер Гленн – 74,98

3. Клэр Сио – 67,41

4. Линдси Торнгрен – 65,33

5. Джозефин Лин – 65,28

6. Сара Эверхардт – 63,21

7. Одри Шин – 62,79

8. Сохо Ли – 61,92

9. Старр Эндрюс – 60,35

10. Миа Калин – 59,71

11. Элис Лин-Грейси – 58,25

12. Соня Хилмер – 57,16

13. Кэти Шен- 56,87

14. Мишель Ли – 55,23

15. Брук Гевальт – 54,56

16. Рен Варн-Якобсен – 50,07

17. Линдси Ван – 49,42

18. Алекс Эванс – 47,90

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5 комментариев
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Изабо гладкого льда и победы !
+5
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+5
Удачи Изабо в произвольной!
+3
0
+3
Пусть завтра все удачно сложится у Изабо!
+3
0
+3
Всем гладкого льда, хороших прокатов пп!
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Удачи Эмбер
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