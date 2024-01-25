Чемпионат США. Левито, Гленн, Торнгрен, Шин и Эндрюс выйдут на лед с короткими программами

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26 января на чемпионате США фигуристки выступят с короткими программами.

Чемпионат США

Колумбус

Женщины

Короткая программа

Начало –  3:15 по московскому времени (26 января).

Старт-лист

1. Линдси Ван

2. Мишель Ли

3. Брук Гевальт

4. Рен Варн-Якобсен

5. Алекс Эванс

6. Кэти Шен

7. Сара Эверхардт

8. Сохо Ли

9. Джозефин Лин

10. Миа Калин

11. Соня Хилмер

12. Элис Лин-Грейси

13. Клэр Сио

14. Старр Эндрюс

15. Одри Шин

16. Линдси Торнгрен

17. Эмбер Гленн

18. Изабо Левито

2 комментария
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