Чемпионат США. Левито, Гленн, Торнгрен, Шин и Эндрюс выйдут на лед с короткими программами
26 января на чемпионате США фигуристки выступят с короткими программами.
Колумбус
Женщины
Короткая программа
Начало – 3:15 по московскому времени (26 января).
Старт-лист
1. Линдси Ван
2. Мишель Ли
3. Брук Гевальт
4. Рен Варн-Якобсен
5. Алекс Эванс
6. Кэти Шен
7. Сара Эверхардт
8. Сохо Ли
9. Джозефин Лин
10. Миа Калин
11. Соня Хилмер
12. Элис Лин-Грейси
13. Клэр Сио
14. Старр Эндрюс
15. Одри Шин
16. Линдси Торнгрен
17. Эмбер Гленн
18. Изабо Левито