«Путь к упрощению – какой-то странный путь, я был бы против». Жулин о предложениях техкома ISU

Теги ISU Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин не поддержал идеи техкома ISU об упрощении программ.

Ранее ТАСС сообщил, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает идеи по упрощению правил, включая сокращение количества поддержек с уровнями с трех до двух, убрать сольный прыжок, а также предложение убрать сольный прыжок в парном катании.

«Для меня в парном катании прыжок – это всегда было очень круто. Без прыжка в парном катании странно. Путь к упрощению – это какой-то странный путь, я был бы против», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.

 

3 комментария
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У наших аппонентов, которые и принимают решения, уже давно Поехала крыша!
Они могут принять всё, что угодно!
Надеюсь мы, сами для себя, тоже что-то изменим, например увеличим время Произвольной программы на полминуты, ещё, что-нибудь введём для увеличения зрелищности.
Может хватит уже плясать под ихнюю дудку.
Как это убрать прыжки! или уменьшить их количество?!🤯
У нас Чемпионат по прыжкам прошёл блестяще, и я не понимаю неужели мы, как стадо баранов, пойдём по этому пути?
Они всё примут! Я даже не сомневаюсь.
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