«Путь к упрощению – какой-то странный путь, я был бы против». Жулин о предложениях техкома ISU

Александр Жулин не поддержал идеи техкома ISU об упрощении программ.

Ранее ТАСС сообщил, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает идеи по упрощению правил, включая сокращение количества поддержек с уровнями с трех до двух, убрать сольный прыжок, а также предложение убрать сольный прыжок в парном катании.

«Для меня в парном катании прыжок – это всегда было очень круто. Без прыжка в парном катании странно. Путь к упрощению – это какой-то странный путь, я был бы против», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.