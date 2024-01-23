Наталья Бестемьянова: «У Базылюк не будет проблем с костями из‑за прыжков, она хорошо координирована, хорошо осваивает материал»
Наталья Бестемьянова отреагировала на слова американского блогера о прыжках Базылюк.
На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов.
Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.
В числе прочего Лиз отметил, что россияне получали медали на международных турнирах только из‑за прыжков, несмотря на плохое скольжение.
– Его слова – это неправда. Наши фигуристы прекрасно скользят. Это еще раз подчеркивает мировой интерес к российскому фигурному катанию. Думаю, что все смотрели прыжковый турнир и были потрясены.
– Еще один его тезис – возможные проблемы со здоровьем у Базылюк после исполнения сложных элементов.
– У Базылюк не будет проблем с костями из‑за прыжков, она хорошо координирована, хорошо осваивает материал. Девочка талантливая, фантастика, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»
Как можно нести такую ахинею?
С возрастом неизбежно наберёт вес и приземления будут куда как чувствительнее
лиха беда начать, пока рост, вес позволяет. А дальше будем посмотреть.
У девченок сейчас как рулетка, сможет или не сможет прыгать после пубертата) Рассыпется или не рассыпется в пубертат)