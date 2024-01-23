Наталья Бестемьянова: «У Базылюк не будет проблем с костями из‑за прыжков, она хорошо координирована, хорошо осваивает материал»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Дейв Лиз Маргарита Базылюк Фигурное катание

Наталья Бестемьянова отреагировала на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов. 

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

В числе прочего Лиз отметил, что россияне получали медали на международных турнирах только из‑за прыжков, несмотря на плохое скольжение.

– Его слова – это неправда. Наши фигуристы прекрасно скользят. Это еще раз подчеркивает мировой интерес к российскому фигурному катанию. Думаю, что все смотрели прыжковый турнир и были потрясены.

– Еще один его тезис – возможные проблемы со здоровьем у Базылюк после исполнения сложных элементов.

– У Базылюк не будет проблем с костями из‑за прыжков, она хорошо координирована, хорошо осваивает материал. Девочка талантливая, фантастика, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»

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13 комментариев
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Как кости связаны с "хорошим освоением материала"?
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Марго не Мозалев, она выдержит такие нагрузки отметила главный внештатный и заочный знаток фигуристок ТШТ.
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У Бестии глаз - рентген.😁
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Кости не из титана. А связки тем более. Даже с идеальной техникой и маленьким весом - это огромные нагрузки и преждевременный износ организма. Все спортсмены это понимают и все-равно тренируются. Это их выбор.
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И лёд становится мягким как пух, когда Базылюк приземляется, пальто порешала этот вопрос

Как можно нести такую ахинею?

С возрастом неизбежно наберёт вес и приземления будут куда как чувствительнее
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Ответ Viks
Как кости связаны с "хорошим освоением материала"?
Хорошее освоение витаминно-минерального материала 😂
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сегодня Базылюк уже не одна, сегодня Костылева тоже прыгнула два четверных.
лиха беда начать, пока рост, вес позволяет. А дальше будем посмотреть.
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Ответ Лакс
Марго не Мозалев, она выдержит такие нагрузки отметила главный внештатный и заочный знаток фигуристок ТШТ.
Мозалёв плохо осваивает материал🤣🤣🤣
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баба Наташа как всегда в курсе всего 🤣
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Как бы хорошо не был освоен материал, с увеличением веса и роста, большой риск травм. И это не только Базылюк касается.
У девченок сейчас как рулетка, сможет или не сможет прыгать после пубертата) Рассыпется или не рассыпется в пубертат)
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Филимоновна, конечно - мэтр медицины, чоужтам)
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Все как-то резко переквалифицировались в "специалистов по костям Базылюк"😄😄
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