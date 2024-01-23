Наталья Бестемьянова: «У Базылюк не будет проблем с костями из‑за прыжков, она хорошо координирована, хорошо осваивает материал»

Наталья Бестемьянова отреагировала на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя исполнила каскад из двух четверных сальховов.

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

В числе прочего Лиз отметил, что россияне получали медали на международных турнирах только из‑за прыжков, несмотря на плохое скольжение.

– Его слова – это неправда. Наши фигуристы прекрасно скользят. Это еще раз подчеркивает мировой интерес к российскому фигурному катанию. Думаю, что все смотрели прыжковый турнир и были потрясены.

– Еще один его тезис – возможные проблемы со здоровьем у Базылюк после исполнения сложных элементов.

– У Базылюк не будет проблем с костями из‑за прыжков, она хорошо координирована, хорошо осваивает материал. Девочка талантливая, фантастика, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»