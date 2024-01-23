Американский блогер о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»
Американские блогеры Дейв Лиз Джонатан Байер высказались о прыжках Маргариты Базылюк.
На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов.
Байер: Если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге, но не я.
Лиз: Я подумал, что это отвратительно.
Байер: В этом было что-то тревожное и совсем не впечатляющее.
Лиз: Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?
Байер: Кто-то обязательно скажет: «Если бы прыгнул кто-то из США, тебе бы точно понравилось». Нет, не согласен. Я бы также посчитал это тревожным знаком.
Лиз: Ты видел, как сейчас катается Медведева? Ее спина совсем не работает.
Байер: Помню одно из ее первых удивлений после переезда в Торонто. Она говорила: «Я никогда не видела такого количества спортсменов, которые с одного толчка набирают такую скорость и проезжают большое расстояние». Очевидно, это была не главная цель тех тренировок. Мне кажется, это просто базовая техника, которая позволяет кататься без ущерба для здоровья.
12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
Ущербные
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А Марго уже вошла в историю. Да как красиииво!❤
Тогда уж лучше Каролину Костнер вспомнить. Контент одинаковый.