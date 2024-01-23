Американский блогер о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Дейв Лиз Джонатан Байер Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Американские блогеры Дейв Лиз Джонатан Байер высказались о прыжках Маргариты Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов. 

Байер: Если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге, но не я.

Лиз: Я подумал, что это отвратительно.

Байер: В этом было что-то тревожное и совсем не впечатляющее.

Лиз: Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?

Байер: Кто-то обязательно скажет: «Если бы прыгнул кто-то из США, тебе бы точно понравилось». Нет, не согласен. Я бы также посчитал это тревожным знаком.

Лиз: Ты видел, как сейчас катается Медведева? Ее спина совсем не работает.

Байер: Помню одно из ее первых удивлений после переезда в Торонто. Она говорила: «Я никогда не видела такого количества спортсменов, которые с одного толчка набирают такую скорость и проезжают большое расстояние». Очевидно, это была не главная цель тех тренировок. Мне кажется, это просто базовая техника, которая позволяет кататься без ущерба для здоровья.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

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17 комментариев
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Слава Богу, язык без костей, добавил блогер.
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Дейв Подлиз и Меган Шдюамель что-то кроме российских фигуристов комментируют?)
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Есть какие-то доказательные доводы про кости. Или только рассуждения любителя на весь мир?
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Медведева тоже прыгала квады ?
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Так не нравится, что аж следят и смотрят
Ущербные
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Ахаха, кололись, но ели кактус 😂
Смотрите на Хендрикс, кто запрещает.
А Марго уже вошла в историю. Да как красиииво!❤
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Жаль картинки в комментах нельзя прикреплять. Есть замечательный мем «это отвратительно». Погуглите.
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сенсация будет если только американка прыгнет
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Ответ Syndycate
Дейв Подлиз и Меган Шдюамель что-то кроме российских фигуристов комментируют?)
А кого им комментировать? Луну Хендрикс?
Тогда уж лучше Каролину Костнер вспомнить. Контент одинаковый.
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Т.е если прыгнет такой каскад, они кинуться его хейтить? А если пятерной?
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Новый тренд в новостях - функционирование костей.Не мышц, не связок,суставов, а именно костей!
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Ответ Макс Крыл
Жаль картинки в комментах нельзя прикреплять. Есть замечательный мем «это отвратительно». Погуглите.
Ссылку можно!
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Что у них в голове и причем тут спина Медведевой она кроме тройных ничего не прыгала
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Посмотрев чемпионат Канады, барышень, удивилась...Куда подевалось хваленое канадское скольжение у Скиза, Рюйтер ? Правда, Кайя ойлерный каскад прыгнула, вот так вот.
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Лиз, ну твоему же языку ничего функционировать не мешает. Почему что-то должно будет мешать Базылюк? )))
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Ну ещё бы американцы одобрили наши достижения)
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А другого от них мы и не ожидали !
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