Авербух о словах Лиза про Базылюк: «Эти журналисты через мышиные уколы напоминают о себе. Писать о своих неинтересно»
Илья Авербух отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базылюк.
На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов.
Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.
– Видимо, настолько оскудели темы, что существовать без российских фигуристов невозможно и эти журналисты через мышиные уколы напоминают о самих себе. Писать о своих неинтересно, а хотя бы заочно покусать тех, кого несправедливо не допускают до соревнований, и за счет них напомнить о себе – это удел такого уровня журналистики.
– Кажется, это дает понять, что заграницей активно следят за российским фигурным катанием.
– Россия всегда была, остается и будет хедлайнером фигурного катания. Естественно, мы лидеры и к нам большой интерес в мире. Каждая программа наших чемпионов – это история, сюжетная линия. Российское фигурное катание – это эмоция, шквал по страстям, высочайшая техническая база прыжков, – сказал хореограф.
Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»
Не надо делать им бесплатную рекламу.
Это тоже интерес, но тут всё неизменно, они не могут о нас говорить в хвалебном тоне.
Умудряются и не стесняются унизить и попытаться как-то обесценить даже Невероятный Рекорд Маргариты.
Так здорово исполнить 4+4 как она, не исполнял никто. Минимум на +2,5–3,0 GOE.
Их нужно иногда слушать, знать и помнить, что они другие.
И тем более- читать писанину Лиза, причем всю- иначе как вы отфильтруете "ваших" от "их"?
Наши Юниоры дали такого жару, что тот кто смотрел их имена запомнит навсегда.
Я то зная как катаются наши юниоры, от Парням вообще не ожидал полной смены Фаворитов.
Сеня с Лёвой, по сути, уже в этом сезоне могут пойти на Пять Четверных в программе, в 14 лет!🤯
Ну, а Марго с Леночкой это вообще Ярчайшее событие этого сезона.