Авербух о словах Лиза про Базылюк: «Эти журналисты через мышиные уколы напоминают о себе. Писать о своих неинтересно»

Илья Авербух отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя исполнила каскад из двух четверных сальховов.

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

– Видимо, настолько оскудели темы, что существовать без российских фигуристов невозможно и эти журналисты через мышиные уколы напоминают о самих себе. Писать о своих неинтересно, а хотя бы заочно покусать тех, кого несправедливо не допускают до соревнований, и за счет них напомнить о себе – это удел такого уровня журналистики.

– Кажется, это дает понять, что заграницей активно следят за российским фигурным катанием.

– Россия всегда была, остается и будет хедлайнером фигурного катания. Естественно, мы лидеры и к нам большой интерес в мире. Каждая программа наших чемпионов – это история, сюжетная линия. Российское фигурное катание – это эмоция, шквал по страстям, высочайшая техническая база прыжков, – сказал хореограф.

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»