Авербух о словах Лиза про Базылюк: «Эти журналисты через мышиные уколы напоминают о себе. Писать о своих неинтересно»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Дейв Лиз Маргарита Базылюк Фигурное катание

Илья Авербух отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов. 

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

– Видимо, настолько оскудели темы, что существовать без российских фигуристов невозможно и эти журналисты через мышиные уколы напоминают о самих себе. Писать о своих неинтересно, а хотя бы заочно покусать тех, кого несправедливо не допускают до соревнований, и за счет них напомнить о себе – это удел такого уровня журналистики.

– Кажется, это дает понять, что заграницей активно следят за российским фигурным катанием.

– Россия всегда была, остается и будет хедлайнером фигурного катания. Естественно, мы лидеры и к нам большой интерес в мире. Каждая программа наших чемпионов – это история, сюжетная линия. Российское фигурное катание – это эмоция, шквал по страстям, высочайшая техническая база прыжков, – сказал хореограф.

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»

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31 комментарий
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Слова Журанкова о том что Малинин не дойдет до олимпиады,слова Бобровой о том что провал Аймо на евро неуважение к публике,слова всех наших заслуженных о Хендрикс уколы каких животных,Авербух не подскажет ?
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Боброва вообще опускалась до того что обсуждала внешний вид фигуристок американок.По полтора часа чуть ли не каждую неделю Катюша с Андрюшой моют кости иностранным фигуристам,им можно гыгы ..а если высказались иностранные блогеры то они конечно это делают потому что свое ФК им неинтересно.А как вариант не рассматривается что блогеры просто обсуждают события происходящие в мире ФК?
+7
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Мышиные уколы читай комариные укусы?))
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- Если мы говорим про комариные укусы, то почему бы мышам не колоться? Мыши - это же ёжики после химиотерапии? - подумал Авербух и пошёл в наступление
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Ответ Viks
Что есть "мышиные уколы"?
Гибрид "мышиной возни" с "комариным укусом"?
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Ответ Роман Волков
Всё верно! О ком им ещё писать. Наши Юниоры дали такого жару, что тот кто смотрел их имена запомнит навсегда. Я то зная как катаются наши юниоры, от Парням вообще не ожидал полной смены Фаворитов. Сеня с Лёвой, по сути, уже в этом сезоне могут пойти на Пять Четверных в программе, в 14 лет!🤯 Ну, а Марго с Леночкой это вообще Ярчайшее событие этого сезона.
Осталось только понять, почему же "мышиной возне" ненавистных американских блогеров уделяется столько времени и места на российской"спортивном" сайте.
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Определились бы уже: когда Лиз за чем-то следит и высказывается - это хорошо или плохо? И он всё же не все. Боброва с Журанковым тоже обсуждают международные соревнования, что не мешает Авербуху повторять, что соревнования без российских фигуристов ему не интересны.
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А какая разница, что сказал Лиз? Он что провидец? Или тот сурок, который предсказывает весну? Поживём - увидим.
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Ответ Храбрая виолончелистка
Мышиные уколы читай комариные укусы?))
Два в одном с мышиной возней.
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Чем Авербух со своими мышинами уколами отличается от "безызбежно"? - Слепил из двух слов явную несуразицу.
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Зачем вообще уважаемые российские специалисты комментируют болтовню американских блогеров (не спортсменов, не тренеров и даже не журналистов)?
Не надо делать им бесплатную рекламу.
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Какие журналисты? Мужик ведет подкаст на ютубе, откуда это, скорее всего, взято....
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Мышиные уколы в вакуум добра.
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Ответ Wiley Fox
- Если мы говорим про комариные укусы, то почему бы мышам не колоться? Мыши - это же ёжики после химиотерапии? - подумал Авербух и пошёл в наступление
Нет, это мыши из "Щелкунчика" со шпагами!)
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Ответ Olga.t
Зачем вообще уважаемые российские специалисты комментируют болтовню американских блогеров (не спортсменов, не тренеров и даже не журналистов)? Не надо делать им бесплатную рекламу.
Сумевший ответить на этот вопрос получит "весь мир и пару новых коньков в придачу" (с)
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Ответ Wiley Fox
Авербух недалёкий Он вполне мог неправильно понять интернет-мем «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!»
Думаю, он просто малограмотен, как и все спортсмены. Где-то слышал про "мышиную возню", где-то про "комариные укусы". В общем, "безызбежно"
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Ответ Роман Волков
Ну мы тоже ждём, что они скажут. Это тоже интерес, но тут всё неизменно, они не могут о нас говорить в хвалебном тоне. Умудряются и не стесняются унизить и попытаться как-то обесценить даже Невероятный Рекорд Маргариты. Так здорово исполнить 4+4 как она, не исполнял никто. Минимум на +2,5–3,0 GOE. Их нужно иногда слушать, знать и помнить, что они другие.
Ну да, ну да.... "Врага надо знать в лицо".
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Ответ Ir_rish
A oрать зачем? И тем более- читать писанину Лиза, причем всю- иначе как вы отфильтруете "ваших" от "их"?
Ну мы тоже ждём, что они скажут.
Это тоже интерес, но тут всё неизменно, они не могут о нас говорить в хвалебном тоне.
Умудряются и не стесняются унизить и попытаться как-то обесценить даже Невероятный Рекорд Маргариты.
Так здорово исполнить 4+4 как она, не исполнял никто. Минимум на +2,5–3,0 GOE.
Их нужно иногда слушать, знать и помнить, что они другие.
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Ответ Роман Волков
А потому, что они говорят о наших! Их фигуристы нам не интересны! Как и им.
A oрать зачем?
И тем более- читать писанину Лиза, причем всю- иначе как вы отфильтруете "ваших" от "их"?
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Ответ Девушка Безимени
не поняла.. кто кому уколы делает
Галина Сергеевна - Авербуху . Мышами.
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Ответ Ir_rish
Гибрид "мышиной возни" с "комариным укусом"?
Да, как безусловно с неизбежно = безызбежно"
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У нас своих таких хватает блогеров и журналистов от фигурного катания с их видением и пониманием.
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Там Лена прыгнула 4с-1-4с
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Учитывая все вышесказанное, предлагаю запретить высказываться о Росс. ф.к., добавил И.Авербух.
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не поняла.. кто кому уколы делает
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0
0
Всё верно! О ком им ещё писать.
Наши Юниоры дали такого жару, что тот кто смотрел их имена запомнит навсегда.
Я то зная как катаются наши юниоры, от Парням вообще не ожидал полной смены Фаворитов.
Сеня с Лёвой, по сути, уже в этом сезоне могут пойти на Пять Четверных в программе, в 14 лет!🤯
Ну, а Марго с Леночкой это вообще Ярчайшее событие этого сезона.
+5
-5
0
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