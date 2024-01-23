Тарасова о словах Лиза про Базылюк: «У них нет таких детей, как у нас. Они с четырех лет занимаются, в том числе силовыми тренировками»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Дейв Лиз Маргарита Базылюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов. 

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

«Откуда он это знает, почему такое пишет? Мы-то как раз знаем все прекрасно, давно работаем с детьми. У них нет таких детей, как у нас. Они с четырех лет уже занимаются, в том числе силовыми тренировками. А уж американец это пишет, или еще кто, неважно», – сказала заслуженный тренер СССР.

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»

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16 комментариев
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Ответ Мила Григорьева
Большой спорт не про здоровье, но разве не очевидно, что в российском фигурном катании пик нагрузки приходится на детский возраст? Особенно в ЖО. Конечно в Европе прыгают каскады прошлого десятилетия, они там вообще то школу ходят и совмещают тренировки с обычной жизнью. Многие всего 2 часа в день занимаются. Тут любят писать, что чемпионки зато могут реализоваться в жизни потом. А сколько тех, кто до чемпионства не дошел? Наверное 90%. Знаю что в США многие спортсмены занимаются спортом в первую очередь в школе (например пловцы, гребцы, бегуны, футболисты и тд) и ходят на тренировки до или после учебы без особого влияния на учебный процесс. Моя знакомая из Техаса сейчас в олимпийской сборной по гребле, при этом мы с ней занимались в одном гребном клубе и нагрузки у нас были там одинаковые, 5 раз в неделю по 2-3 часа после школы. Начала она заниматься в 14 лет. Конечно с улучшением результатов она начала тренироваться дополнительно, но не по 10 часов в день. При этом ходила в школу, университет, получила образование. Тусовалась по выходным, имела другие хобби, путешествовала, проводила время с семьей. Конечно это такой вид спорта, что он не требует нагрузок в 3 года. Но нужны ли нам такие виды, что заниматься надо с 3х лет и выходить на пик в 15? Это ради чего, зрелища? Мне такое нафиг не надо.
99,999% занимающихся ФК никогда не отберутся на Чемпионат России. Тысячи детей в России занимаются ФК, на вершине будут единицы.
+16
-1
+15
Большой спорт не про здоровье, но разве не очевидно, что в российском фигурном катании пик нагрузки приходится на детский возраст? Особенно в ЖО. Конечно в Европе прыгают каскады прошлого десятилетия, они там вообще то школу ходят и совмещают тренировки с обычной жизнью. Многие всего 2 часа в день занимаются. Тут любят писать, что чемпионки зато могут реализоваться в жизни потом. А сколько тех, кто до чемпионства не дошел? Наверное 90%. Знаю что в США многие спортсмены занимаются спортом в первую очередь в школе (например пловцы, гребцы, бегуны, футболисты и тд) и ходят на тренировки до или после учебы без особого влияния на учебный процесс. Моя знакомая из Техаса сейчас в олимпийской сборной по гребле, при этом мы с ней занимались в одном гребном клубе и нагрузки у нас были там одинаковые, 5 раз в неделю по 2-3 часа после школы. Начала она заниматься в 14 лет. Конечно с улучшением результатов она начала тренироваться дополнительно, но не по 10 часов в день. При этом ходила в школу, университет, получила образование. Тусовалась по выходным, имела другие хобби, путешествовала, проводила время с семьей. Конечно это такой вид спорта, что он не требует нагрузок в 3 года. Но нужны ли нам такие виды, что заниматься надо с 3х лет и выходить на пик в 15? Это ради чего, зрелища? Мне такое нафиг не надо.
+24
-10
+14
Зависть - плохое чувство. А так-то и балет очень вреден, говорят. Но танцуют же. И лучше всех в мире.
+11
-4
+7
Отрицать, что ультра-си влияет на здоровье, бессмысленно. Но здесь родители должны решать: отдавать ребёнка в профессиональный спорт или нет.
Есть же тренеры, которые бы не учили с фигуристами в детстве ультра-си, но прямо говорят, что тогда они будут не конкурентноспособны.
+6
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+6
Офигеть, не верю своим глазам, Спортс назвал Лиза блогером, а не журналистом.
+3
0
+3
А ведь он прав. Вытаскивать малолеток на рекордные элементы - дурная практика. Ясно, что всем плевать на детей, в россии люди - расходник.
+5
-2
+3
Когда Лена Костылева больно упала, плачет, ручку поджимает, я на это как на спорт смотреть не хочу. Это просто ненормально, эти детские четверные. Нарушение прав ребенка, на самом деле. И все трындят, что это ответственная спортсменка с чемпионским характером. Лицемеры. Нельзя устраивать такой турнир с 12-тилетними.
+5
-2
+3
Амеры тоже было погнались за 4 и акселем с Лю. Но потом поняли , что никому убиваться в нишевом спорте не надо
+3
0
+3
Ответ Bella Lee
99,999% занимающихся ФК никогда не отберутся на Чемпионат России. Тысячи детей в России занимаются ФК, на вершине будут единицы.
Они просто заканчивают, как только надо выбирать, вся семья работает на спорт или продолжает нормальную жизнь. Кто-то выбирает всей семьей вкладываться в спорт ребенка.
+3
0
+3
Ответ MariNika
Зависть - плохое чувство. А так-то и балет очень вреден, говорят. Но танцуют же. И лучше всех в мире.
Балерин не вытаскивают на рекордные элементы с детсада.
+4
-1
+3
Ответ uusti
Когда Лена Костылева больно упала, плачет, ручку поджимает, я на это как на спорт смотреть не хочу. Это просто ненормально, эти детские четверные. Нарушение прав ребенка, на самом деле. И все трындят, что это ответственная спортсменка с чемпионским характером. Лицемеры. Нельзя устраивать такой турнир с 12-тилетними.
Как-то тут была инфа, что какая 11, летняя прыгает квады. Наверное, это не придел. На след год 9 летних можно притащить, которые могут 3 оборота скручивать в воздухе.
+2
0
+2
Ответ Bella Lee
99,999% занимающихся ФК никогда не отберутся на Чемпионат России. Тысячи детей в России занимаются ФК, на вершине будут единицы.
99,9% начинают заниматься фигурным катанием в группах здоровья (это чтобы всякими простудами пореже болеть). Или потому что каток рядом с домом. Никаких планов на Чемпионат России большинство детей и родителей не имеют. Родителей-энтузиастов и талантливых детей в этом виде спорта совсем не много.
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Ответ Viks
Может, у них запрещено так издеваться над детьми?
Про причины иного подхода "там" - очень хорошо Анна Кондрашова рассказала, в интервью, пару лет назад.
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Ответ Anna Morgan
Как-то тут была инфа, что какая 11, летняя прыгает квады. Наверное, это не придел. На след год 9 летних можно притащить, которые могут 3 оборота скручивать в воздухе.
Так и Костылева с Базылюк не в 12 начали их прыгать
+1
0
+1
Может, у них запрещено так издеваться над детьми?
+8
-8
0
Ответ Anna Morgan
Как-то тут была инфа, что какая 11, летняя прыгает квады. Наверное, это не придел. На след год 9 летних можно притащить, которые могут 3 оборота скручивать в воздухе.
Вы отстали от жизни: девятилетняя Жилина уже тройной лутц делала
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