Тарасова о словах Лиза про Базылюк: «У них нет таких детей, как у нас. Они с четырех лет занимаются, в том числе силовыми тренировками»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя исполнила каскад из двух четверных сальховов.

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

«Откуда он это знает, почему такое пишет? Мы-то как раз знаем все прекрасно, давно работаем с детьми. У них нет таких детей, как у нас. Они с четырех лет уже занимаются, в том числе силовыми тренировками. А уж американец это пишет, или еще кто, неважно», – сказала заслуженный тренер СССР.

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»