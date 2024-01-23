Грицаенко о ЧР по прыжкам: «Мы приезжали покататься и даже не рассчитывали, что сможем опередить лидеров»

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о победе на чемпионате России по прыжкам.

— Осознали, что стали чемпионами России по прыжкам?

Осокина: Мы очень рады, что смогли выиграть в этой борьбе и стали первыми.

— Не было мандража, что соревновались с двумя лучшими парами страны?

Грицаенко: Мы приезжали покататься и даже не рассчитывали, что сможем опередить лидеров. Просто выходили, катались и думали, что, скорее всего, проиграем. Очень хотели показать хорошие элементы. Даже не переживали, нам ведь просто нужно было сделать свое. Если бы мы как-то готовились к тому, что надо обойти лучших, то был бы мандраж.

После победы над Мишиной и Галлямовым мы были в шоке. Думали: «Ну все, в финале уже точно проиграем. Второй раз так не повезет!» Но получилось, что и второй раз повезло.

— Дело в везении? Разве вы недовольны собой?

Грицаенко: Считаю, что в большей степени везение. Да, мы тоже молодцы, хорошо сделали элементы.

Осокина: Я сорвала в финале прыжок. Это единственное, что не получилось. В остальном все было сделано на хорошем уровне. Мы показали то, что готовили. Все это было больше похоже на игру — мы это так воспринимали.

— Есть ли у вас кумиры в парном катании?

Грицаенко: Сложно сказать. У разных спортсменов свои достоинства. Нравятся в основном лидеры прошлых лет, и нынешние в том числе. Из лидеров очень нравятся Бойкова и Козловский. Их великолепные поддержки! У Мишиной и Галлямова энциклопедическое катание. Мне нравится, как и в прошлом, и в текущем сезоне катаются Евгеньев и Мухортова. Какой-то определенной пары нет, у разных нравятся отдельные элементы.

— Ставите себе цель в парном катании?

Грицаенко: До Олимпиады хочется доехать, однозначно. Может быть, и выиграть — если удача к нам повернется.