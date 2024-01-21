Козловский о судействе: «Выезды Петросян были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут»

Теги сборная России пары женское катание Александра Бойкова Дмитрий Козловский Спорт-Экспресс Аделия Петросян Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Дмитрий Козловский высказался о судействе на чемпионате России по прыжкам.

Команда Козловского сегодня обыграла команду Александра Галлямова. 

«Судейство, мне кажется, было честным.

Я показывал, что нужно посмотреть повтор прыжка Петросян? Конкретно к ситуации с Аделией — ее выезды были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут. И его ведь поставили.

Брал бы я челлендж на соревнованиях, чтобы посмотреть недокрут соперника? Я — да. Почему нет? Только вопрос, сколько бы тогда продолжались соревнования», — сказал Козловский.

Бойкова – Козловскому после оценок Семененко в командном турнире: «Вопрос, а почему Петросян не поставили галку?»

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111 комментариев
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У Петросян и так стоят недокруты везде, где они были. Никого он не уличил. А Флип был отличный, хоть Тарасова и какой-то бред опять несла, что Аделия первая в мире, кто его прыгал, забыв про Щербакову и Трусову, которые с этим Флипом последнюю Олимпиаду выиграли.
+83
-11
+72
Про Петросян все правильно сказал недокруты были действительно
+68
-19
+49
Дима сказал правду. Он как капитан отстаивал интересы своей команды, хороший капитан из него получился, надӗжный.
+50
-14
+36
Ответ Александр Шульгин
Про Петросян все правильно сказал недокруты были действительно
Он всё правильно сказал: недокрут был, и его поставили судьи.
+31
-5
+26
Ответ Anna
Ей и поставили этот недокрут, а выставили так как будто моргнули, и опять повод для травли, сми любой повод находят, чтобы наброситься на фигуристов хрустального, как вчера с Федотовым было. Лучше бы обсудили как плюсуют кракозябры Семененко, куда более актуальная тема
Такое впечатление, что Семененко у местных юзеров в долг набрал и не отдаёт. Че пристали к парню? Гуменнику постоянно недокруты плюсуют, это ничего? И называть прыжки такой высоты и длины без воровства оборота кракозяброй, это надо вообще в ФК ничего не понимать.
+37
-17
+20
Всё больше симпатизирую этому молодому человеку.Неважно,в каком тренерском штабе Петросян,если есть недокрут,его должны ставить.Правильно,что не закрывает на это глаза.Они с Бойковой в этот штаб перешли,ради себя,ради своих личных целей,но это не значит,что им должна нравится политика этого штаба,в принципе.
+43
-23
+20
Ответ Александр Шульгин
Про Петросян все правильно сказал недокруты были действительно
Так ей вроде галки на тулупе поставили .
+23
-4
+19
Хоть кто-то это сказал про недокруты Петросян, которые ей не ставят.
+53
-34
+19
Ей и поставили этот недокрут, а выставили так как будто моргнули, и опять повод для травли, сми любой повод находят, чтобы наброситься на фигуристов хрустального, как вчера с Федотовым было. Лучше бы обсудили как плюсуют кракозябры Семененко, куда более актуальная тема
+39
-20
+19
Ответ 22somebody22
Всё больше симпатизирую этому молодому человеку.Неважно,в каком тренерском штабе Петросян,если есть недокрут,его должны ставить.Правильно,что не закрывает на это глаза.Они с Бойковой в этот штаб перешли,ради себя,ради своих личных целей,но это не значит,что им должна нравится политика этого штаба,в принципе.
Они в этот штаб перешли как раз ради за теми же грибами,что получает Петросян
Смешно,как резко полюбили эту пару,которую хейтили только так. Будь они до сих пор у Москвиной-и поведение и повадки были бы такими же ужасными,как и раньше
+37
-19
+18
Ответ Adeline
Наоборот, тут он за Сашу оправдывался. Там два недокрцта были (один в галку), а он прикрылся, мол, ну поставили же судьи Q! И судьи молодцы, и Сашу защитил
Мне Дима сегодня очень понравился.
+24
-7
+17
Ответ olvl
Это что-то новенькое - на соперников... доносить. Или как это называется.
Почему же новенькое,как раз старенькое.ТШТ добился же чтобы у Муравьевой балл сняли за передержку по времени,в пользу Щербаковой.Неужели запомятывали?
+38
-21
+17
Ответ Дружба11
Дима,остановись, то Макса зачем то обидел -это не шутка, то Адельку уличаешь-все-таки она из твоего штаба на секундочку. Почему по Семененко не возмущался тогда?
С Максом была шутка, какие могут быть обиды?
С Аделией он прав, в итоге ей поставили недокрут.
Сегодня Дима был капитаном синей команды, а не спортсменом ТШТ, поэтому болел за интересы команды. Вроде бы всё очевидно.
+24
-7
+17
Ответ Юра Плисецкий
Комментарий скрыт
Какая разница где он тренеруется, все правильно он сказал
+25
-8
+17
Ответ Юра Плисецкий
Комментарий скрыт
То есть если Хрустальный, значит точно идеально и мы за грибы?)
+25
-10
+15
Ответ RusVector
Петросян, видимо через пару лет заканчивает уже, как и Валиева в этом! А на смену следующие пару лет Базылюк пахать будет на Тутберидзе! Конвеер в чистом виде!
Любой тренер, любая спортивная школа и академия в любом виде спорта к этому стремятся и гордятся тем количеством известных спортсменов (а особенно чемпионов), которых они подготовили за максимально короткий период времени. Или не в этом заключается ремесло тренеров и предназначение спортивных школ и академий?
+21
-6
+15
Ответ Дружба11
Уважаемая Аннета,я вовсе не про галку-а про то,что называют прыжками у Евгена.
Ну раз у Петросян и Щербаковой называли квадами 3,5 оборота, то у Евгена уж явно не хуже.
+22
-7
+15
Ответ olvl
Это что-то новенькое - на соперников... доносить. Или как это называется.
Он не доносил ничего и никуда. Между собой говорили про недокрут, на камеры попало высказывание Саши Б.
А Дима объяснил ситуацию.
+20
-6
+14
Ответ Журэма
Репер Галлям чето молчит, как воды в рот набрал. Наверно только после побед любит кринжевать)
Галлямову нужно обсудить недокруты Петросян?
Оно ему надо?
+15
-1
+14
Ответ Маргарита В Сафронова
Дима сказал правду. Он как капитан отстаивал интересы своей команды, хороший капитан из него получился, надӗжный.
Наоборот, тут он за Сашу оправдывался. Там два недокрцта были (один в галку), а он прикрылся, мол, ну поставили же судьи Q!
И судьи молодцы, и Сашу защитил
+19
-6
+13
Ответ Alealeale
У Петросян и так стоят недокруты везде, где они были. Никого он не уличил. А Флип был отличный, хоть Тарасова и какой-то бред опять несла, что Аделия первая в мире, кто его прыгал, забыв про Щербакову и Трусову, которые с этим Флипом последнюю Олимпиаду выиграли.
ТАТ который раз верещит про "никто в мире", хоть бы кто объяснил ей уже...
+12
0
+12
Ответ Valery24
Они в этот штаб перешли как раз ради за теми же грибами,что получает Петросян Смешно,как резко полюбили эту пару,которую хейтили только так. Будь они до сих пор у Москвиной-и поведение и повадки были бы такими же ужасными,как и раньше
В правильный штаб перешли,поэтому и любят
+18
-8
+10
Ответ Тамара Капырина
понравится ли это Этери, в одной группе катаются. Получается, что за деньги эта парочка может кого угодно предать.
Это же он говорит про зафиксированные судьями недокруты, в чем предательство? Но открытый вопрос, нужно ли "своих" покрывать, это ведь тоже не то, что выкрашено запросто в черно-белые тона.
+8
-1
+7
Ответ floret
Козловский в дипломатические стукачи метит.
Да уж как то мелочно, ну..победили, радуйтесь тем более синие....впервые! Но нет какая- то склочность просматривается, некрасиво это и не по- мужски!Фу ..как некрасиво!
+7
0
+7
Дмитрий хороший капитан-замечательно поддерживал своих сокомандников, хорошо выстроил стратегию, молодец. Но брать на себя функции технической бригады наверное было лишним, тем более конкретно Аделии ошибки на прыжках отметили, и на баллах это отразилось.
+7
0
+7
А к выездам своих он так же присматривался?😀
Фу таким быть, это шоу, а такое стукачество это мерзко.
+17
-10
+7
Не стыдно Козловскому говорить о Петросян, когда у Семененко выезды с прыжков были ещё хуже. Дипломатия из него так прёт.
+18
-11
+7
Это что-то новенькое - на соперников... доносить. Или как это называется.
+21
-14
+7
Аделька не ожидала такой подставы
+16
-9
+7
Тутберидзе ещё смс ему не прислала?
+9
-3
+6
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