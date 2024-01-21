Козловский о судействе: «Выезды Петросян были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут»
Дмитрий Козловский высказался о судействе на чемпионате России по прыжкам.
Команда Козловского сегодня обыграла команду Александра Галлямова.
«Судейство, мне кажется, было честным.
Я показывал, что нужно посмотреть повтор прыжка Петросян? Конкретно к ситуации с Аделией — ее выезды были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут. И его ведь поставили.
Брал бы я челлендж на соревнованиях, чтобы посмотреть недокрут соперника? Я — да. Почему нет? Только вопрос, сколько бы тогда продолжались соревнования», — сказал Козловский.
Бойкова – Козловскому после оценок Семененко в командном турнире: «Вопрос, а почему Петросян не поставили галку?»
Смешно,как резко полюбили эту пару,которую хейтили только так. Будь они до сих пор у Москвиной-и поведение и повадки были бы такими же ужасными,как и раньше
С Аделией он прав, в итоге ей поставили недокрут.
Сегодня Дима был капитаном синей команды, а не спортсменом ТШТ, поэтому болел за интересы команды. Вроде бы всё очевидно.
А Дима объяснил ситуацию.
Оно ему надо?
И судьи молодцы, и Сашу защитил
Фу таким быть, это шоу, а такое стукачество это мерзко.