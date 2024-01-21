Козловский о судействе: «Выезды Петросян были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут»

Дмитрий Козловский высказался о судействе на чемпионате России по прыжкам.

Команда Козловского сегодня обыграла команду Александра Галлямова.

«Судейство, мне кажется, было честным.

Я показывал, что нужно посмотреть повтор прыжка Петросян? Конкретно к ситуации с Аделией — ее выезды были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут. И его ведь поставили.

Брал бы я челлендж на соревнованиях, чтобы посмотреть недокрут соперника? Я — да. Почему нет? Только вопрос, сколько бы тогда продолжались соревнования», — сказал .

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