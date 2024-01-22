Роднина о фильме про себя: «В общих чертах читала сценарий. Высказала замечания, сомнения и предложения»

Ирина Роднина рассказала о своем участии в создании биографического фильма.

Выход картины о трехкратной олимпийской чемпионке под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.

– Насколько приятно осознавать, что по вашей биографии будет снят художественный фильм?

– Насчет приятности не знаю. Больше волнительно. Более-менее знакома со сценарием, который составляли по книге [«Слеза чемпионки»], а в ней все правдоподобно. Какой конечный результат – не знаю, потому что сама не принимала участие в съемках фильма. Не знаю, насколько моя спортивная карьера кинематографична. Но помимо достижений в спорте, кинематография интересуется и переживаниями человека.

– Болельщики фигурного катания интересуются, будут ли показывать период вашей жизни в Америке?

– Не могу сказать. В общих чертах читала сценарий. Высказала свои какие-то замечания, сомнения и предложения. Но это художественный фильм – самостоятельный творческий момент. И сидеть без конца с указкой и подсказывать режиссеру, что делать, наверное, это неправильно. Как понимаю, художественный фильм предполагает некую свою трактовку событий, – сказала .