Роднина о фильме про себя: «В общих чертах читала сценарий. Высказала замечания, сомнения и предложения»

Теги Ирина Роднина кино Фигурное катание

Ирина Роднина рассказала о своем участии в создании биографического фильма.

Выход картины о трехкратной олимпийской чемпионке под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.

– Насколько приятно осознавать, что по вашей биографии будет снят художественный фильм?

– Насчет приятности не знаю. Больше волнительно. Более-менее знакома со сценарием, который составляли по книге [«Слеза чемпионки»], а в ней все правдоподобно. Какой конечный результат – не знаю, потому что сама не принимала участие в съемках фильма. Не знаю, насколько моя спортивная карьера кинематографична. Но помимо достижений в спорте, кинематография интересуется и переживаниями человека.

– Болельщики фигурного катания интересуются, будут ли показывать период вашей жизни в Америке?

– Не могу сказать. В общих чертах читала сценарий. Высказала свои какие-то замечания, сомнения и предложения. Но это художественный фильм – самостоятельный творческий момент. И сидеть без конца с указкой и подсказывать режиссеру, что делать, наверное, это неправильно. Как понимаю, художественный фильм предполагает некую свою трактовку событий, – сказала Роднина.

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9 комментариев
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Из российских фильмов о спортсменах очень зашло,, Движение вверх,,. Про сборную СССР по баскетболу.
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Вторая серия: "Сон в думе"
+4
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Самое интересное как из США попасть в российскую Думу.
+3
-2
+1
Ответ Dinamik1
Самое интересное как из США попасть в российскую Думу.
Это следующая серия " слезы депутата"
+2
-1
+1
Ответ Dinamik1
Самое интересное как из США попасть в российскую Думу.
Эту тему забронировала за собой наша Мата Хари - Маша Бутина
+1
-1
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