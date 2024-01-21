Алексей Ягудин: «Развиваться в творческом направлении – моя цель сейчас. Тренером я могу стать, хотя пока нет желания, когда совсем ходить перестану»
Алексей Ягудин заявил, что пока не хочет становиться тренером.
«Я на радио еще не работал, туда хочу. Сейчас предложили новый спектакль. Также предложили главную роль в кино, сценарий еще не читал. Развиваться именно в творческом направлении – это моя цель сейчас. Каждый человек должен к чему-то идти.
Тренером я могу стать, хотя пока нет желания, когда совсем ходить перестану. Это адский труд. А пока хожу – говорю. Вот недавно я провел свадьбу. Было нереально страшно», – сказал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию.