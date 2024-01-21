Алексей Ягудин: «Развиваться в творческом направлении – моя цель сейчас. Тренером я могу стать, хотя пока нет желания, когда совсем ходить перестану»

Теги Алексей Ягудин телевидение кино Фигурное катание

Алексей Ягудин заявил, что пока не хочет становиться тренером.

«Я на радио еще не работал, туда хочу. Сейчас предложили новый спектакль. Также предложили главную роль в кино, сценарий еще не читал. Развиваться именно в творческом направлении – это моя цель сейчас. Каждый человек должен к чему-то идти.

Тренером я могу стать, хотя пока нет желания, когда совсем ходить перестану. Это адский труд. А пока хожу – говорю. Вот недавно я провел свадьбу. Было нереально страшно», – сказал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все его выступления на шоу авербуха - танец утёнка. Это творчество?
+4
-1
+3
Алёша, пора уже развиться и определиться. Мальчик то большой.
+1
0
+1
А как вот так происходит, что человеку якобы предлагают главную роль в кино, а он не читает сценарий? То есть режиссёр будет ждать Ягудина, пока у того найдётся время, что бы прочитать сценарий? А что это за кино тогда?
+2
-2
0
На спортсе, естественно, захейтят. Но мне нравятся многие его проекты. Реклама с дочками вообще супер, не натужная и пафосная, как у некоторых
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий