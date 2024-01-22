Роднина о прыжковом турнире: «Лично мне это не интересно. Я человек старого поколения»

Ирина Роднина объяснила, почему ей не интересен чемпионат России по прыжкам.

Соревнования проходили в Москве с 19 по 21 января.

«Я не смотрела прыжковый турнир. Я человек старого поколения. Я люблю соревнования, фигурное катание.

Понимаю, что мы пытаемся создать много условий, чтобы ребята соревновались, показывались на людях. Но лично мне это не интересно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.