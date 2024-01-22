Роднина о прыжковом турнире: «Лично мне это не интересно. Я человек старого поколения»
Ирина Роднина объяснила, почему ей не интересен чемпионат России по прыжкам.
Соревнования проходили в Москве с 19 по 21 января.
«Я не смотрела прыжковый турнир. Я человек старого поколения. Я люблю соревнования, фигурное катание.
Понимаю, что мы пытаемся создать много условий, чтобы ребята соревновались, показывались на людях. Но лично мне это не интересно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.
во-времена триумфов родниной я занимался легкоатлетическим десятиборьем
и тренер мотивировал наши тяжелые офп-трени фразой:
надо тренить так, чтобы ноги были как у родниной!)
роднина и есть только прыжки да подкрутки
никакого фигурного катания, в сегодняшнем понимании,
а тем более в понимании поколения белоусовой-протопопова
у неё не было, сиречь - она любит то, чего у неё не было...)
Внутренние соревнования: "Первенство ЖЭКа"
Чемпионат Европы: "Что там смотреть-то? Одни " шестёрки ""
Чемпионат по прыжкам: "Мне это не интересно"
Она очень бодро пробегала 10-ку, периодически ускоряясь и замедляясь, со средней скоростью примерно 15 км/ч.
А ей тогда около 60 лет было. Вот на кого надо равняться нам, физкультурникам - подумалось тогда.
прям воздух чище был)
А насчет прыжкового турнира я с ней отчасти согласна. Я тоже второй год подряд не смотрю. Мне скучновато, когда одни только прыжки: я люблю полноценные программы.
Дети обыграли взрослых. Это абсолютный тупик после введения возрастного ценза
И эти же дети бы проиграли взрослым со всеми этими неуклюжими детскими прыжками в программах, потому что их угловатое детское катание все похерит в итоге