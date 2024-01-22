Роднина о прыжковом турнире: «Лично мне это не интересно. Я человек старого поколения»

Теги Ирина Роднина Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Ирина Роднина объяснила, почему ей не интересен чемпионат России по прыжкам.

Соревнования проходили в Москве с 19 по 21 января.

«Я не смотрела прыжковый турнир. Я человек старого поколения. Я люблю соревнования, фигурное катание.

Понимаю, что мы пытаемся создать много условий, чтобы ребята соревновались, показывались на людях. Но лично мне это не интересно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

20 комментариев
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Никогда такого не было, и вот опять) опять ей ничего не интересно! Ну да, куда уж отделению ЖЭКа заинтересовать ИК, если даже головная структура ей пофик
+15
-2
+13
периодически пишу здесь это:
во-времена триумфов родниной я занимался легкоатлетическим десятиборьем
и тренер мотивировал наши тяжелые офп-трени фразой:
надо тренить так, чтобы ноги были как у родниной!)
роднина и есть только прыжки да подкрутки
никакого фигурного катания, в сегодняшнем понимании,
а тем более в понимании поколения белоусовой-протопопова
у неё не было, сиречь - она любит то, чего у неё не было...)
+11
-2
+9
Да и ... с ней. Главное, что ТАТ неподдельно интересно
+11
-3
+8
Я старый солдат, я не знаю слов любви, добавила Роднина.
+8
-1
+7
Да что ж такое.
Внутренние соревнования: "Первенство ЖЭКа"
Чемпионат Европы: "Что там смотреть-то? Одни " шестёрки ""
Чемпионат по прыжкам: "Мне это не интересно"
+7
-1
+6
Есть впечатление, что Ирине Константиновне в принципе опротивело фигурное катание и спорт, в целом. Непонятно только почему она регулярно отвечает на все эти обзвоны.
+7
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+6
Вот такой "народный" депутат.
+7
-2
+5
Ответ arisstopane
периодически пишу здесь это: во-времена триумфов родниной я занимался легкоатлетическим десятиборьем и тренер мотивировал наши тяжелые офп-трени фразой: надо тренить так, чтобы ноги были как у родниной!) роднина и есть только прыжки да подкрутки никакого фигурного катания, в сегодняшнем понимании, а тем более в понимании поколения белоусовой-протопопова у неё не было, сиречь - она любит то, чего у неё не было...)
Лет 15 назад посещал фитнес-клуб в центре Москвы, часто наблюдал на соседней беговой дорожке Роднину.
Она очень бодро пробегала 10-ку, периодически ускоряясь и замедляясь, со средней скоростью примерно 15 км/ч.
А ей тогда около 60 лет было. Вот на кого надо равняться нам, физкультурникам - подумалось тогда.
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как хорошо что эта старая ведьма не смотрела на наших прекрасных ребят.
прям воздух чище был)
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Ирина Константиновна намекает, что хватит ей звонить, но звонящие не унимаются.
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Я тоже человек старого поколения и не фигурист, болею за ФК со старых времен, но мне было интересно. Не все понравилось, не надо было мешать юниоров с взрослыми ( думаю, что это делалось в угоду одного штаба) ,но это же -1ТВ и Черносвитова.
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Родниной, судя по её ответам в последнее время, вообще фигурное катание не интересно. Ни внутренние турниры, ни международные.
А насчет прыжкового турнира я с ней отчасти согласна. Я тоже второй год подряд не смотрю. Мне скучновато, когда одни только прыжки: я люблю полноценные программы.
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Как бы она права

Дети обыграли взрослых. Это абсолютный тупик после введения возрастного ценза

И эти же дети бы проиграли взрослым со всеми этими неуклюжими детскими прыжками в программах, потому что их угловатое детское катание все похерит в итоге
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В общем рейтинге спортсменов, ненавидящих свой спорт, Роднина будет первой. Прыжковый турнир в России - уникальное соревнование, выступают лучшие в мире спортсмены, исполняются каскады, которые на других турнирах просто невозможно увидеть, впервые в истории исполняется каскад 4-4 у женщин, четверной выброс у пар. Это как, блин, нужно не любить свой вид спорта, чтобы не смотреть и не восхищаться? Я не болею за Риту, но то, что она творила два дня подряд на прыжковом - это совершенно гениально. Совершенно, черт побери, гениально! А эпичное противостояние Льва с Арсением! А Мура с Аделией, которые в большущем порядке и доказали, что по праву носят титулы чемпионки и вице-чемпионки России! А упрямая Саша Бойкова, которая расшибается о четверной выброс! А открытие турнира Иван Попов! Не восхищаться этим может только человек, которому глубоко ненавистен этот спорт. У нас в России в условиях изоляции появился уникальный турнир, сумасшедше смотрибельный и конкурентный, в разы превосходящий по уровню и накала то, что мы видели в этом сезоне на международке. Нужно ценить и гордиться, а не плеваться и обесценивать, как это делает Роднина
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Ответ Elena Polkina
Вот такой "народный" депутат.
да, фигуристка осталась в СССР, а в России живёт ворчливый, всем недовольный депутат.
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А Тарасовой интересно.
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Зачем что-то снова спрашивать у Родниной? Ей уже давно фигурное катание не интересно в принципе.
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Чемпионаты ЖЭКА не смотрю.
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