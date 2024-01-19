Вероника Жилина о фильме «Лед 3»: «Очень приятно, что меня пригласили сниматься. На площадке чувствовала себя комфортно, все понравилось»

Вероника Жилина рассказала, что ей понравилось сниматься в кино.

Фигуристка, которая пропускает нынешний сезон из-за травмы, снялась в фильме «Лед 3». Премьера фильма состоится 14 февраля.

«Мне очень приятно, что меня пригласили сниматься в «Лед 3». Это большой опыт. Всегда хотела сняться в каком-то фильме.

На площадке чувствовала себя комфортно, все понравилось. Четверной тулуп – снимали хорошую попытку», – сказала Жилина.

Она также отметила, что пока не тренируется полноценно.

«Сейчас я пока особо не тренируюсь, потому что залечиваю травмы, восстанавливаюсь», – приводит слова Жилиной ТАСС.

Трейлер фильма «Лед 3» про фигурное катание с Петровым, премьера – 14 февраля