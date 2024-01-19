Вероника Жилина о фильме «Лед 3»: «Очень приятно, что меня пригласили сниматься. На площадке чувствовала себя комфортно, все понравилось»
Вероника Жилина рассказала, что ей понравилось сниматься в кино.
Фигуристка, которая пропускает нынешний сезон из-за травмы, снялась в фильме «Лед 3». Премьера фильма состоится 14 февраля.
«Мне очень приятно, что меня пригласили сниматься в «Лед 3». Это большой опыт. Всегда хотела сняться в каком-то фильме.
На площадке чувствовала себя комфортно, все понравилось. Четверной тулуп – снимали хорошую попытку», – сказала Жилина.
Она также отметила, что пока не тренируется полноценно.
«Сейчас я пока особо не тренируюсь, потому что залечиваю травмы, восстанавливаюсь», – приводит слова Жилиной ТАСС.
Трейлер фильма «Лед 3» про фигурное катание с Петровым, премьера – 14 февраля
Восстанавливайся, ждем на соревнованиях.
А роль то с текстом или в качестве реквизита? Кто то в курсе?
на льду, в смысле на соревнованиях, Вероничка зажата и очень скупа на проявление эмоций.