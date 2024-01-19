Вероника Жилина о фильме «Лед 3»: «Очень приятно, что меня пригласили сниматься. На площадке чувствовала себя комфортно, все понравилось»

Теги сборная России женское катание Вероника Жилина кино Фигурное катание

Вероника Жилина рассказала, что ей понравилось сниматься в кино.

Фигуристка, которая пропускает нынешний сезон из-за травмы, снялась в фильме «Лед 3». Премьера фильма состоится 14 февраля.

«Мне очень приятно, что меня пригласили сниматься в «Лед 3». Это большой опыт. Всегда хотела сняться в каком-то фильме.

На площадке чувствовала себя комфортно, все понравилось. Четверной тулуп – снимали хорошую попытку», – сказала Жилина. 

Она также отметила, что пока не тренируется полноценно. 

«Сейчас я пока особо не тренируюсь, потому что залечиваю травмы, восстанавливаюсь», – приводит слова Жилиной ТАСС. 

Трейлер фильма «Лед 3» про фигурное катание с Петровым, премьера – 14 февраля

13 комментариев
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Лёд видимо будут снимать так же как и Ёлки, бесконечно, до посинения, одну и ту же тягомотину.
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Что ж там за плечо то такое, что она мимо всего сезона пролетела и до сих пор лечится?
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Ответ scorp19
Лёд видимо будут снимать так же как и Ёлки, бесконечно, до посинения, одну и ту же тягомотину.
Кто вообще это смотрит, я первую еле досмотрела, ну реально тягомотина редкостная
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А как лед 2023 и лед 2024??
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Ответ scorp19
Лёд видимо будут снимать так же как и Ёлки, бесконечно, до посинения, одну и ту же тягомотину.
как и любую подобную франшизу - выжимают по максимум...
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Очень жаль, что у Ники травмы. Поздравления с кино, если ты этого хотела. постараюсь посмотреть.
Восстанавливайся, ждем на соревнованиях.
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Всем, кто спорил тут )) Съемка была в июле 2023.
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Гипс не мешал?
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Круто. Молодец, обязательно посмотрим!
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Интересно будет на неё глянуть.
А роль то с текстом или в качестве реквизита? Кто то в курсе?
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необычный выбор.
на льду, в смысле на соревнованиях, Вероничка зажата и очень скупа на проявление эмоций.
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