Тарасова о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный турнир и прогрессивный. Всем нам есть, за кем следить на этих соревнованиях»

Татьяна Тарасова назвала прыжковый чемпионат интересным и прогрессивным турниром.

Чемпионат России по прыжкам прошел в Москве с 19 по 21 января.

«Очень интересный турнир и прогрессивный. Всем нам есть, за кем следить на этих соревнованиях. Наличие большого числа молодых девочек говорит о том, что сейчас многие стали учиться прыгать четверные прыжки в очень раннем возрасте.

Раньше мы в этом возрасте просто не пробовали делать такие прыжки. Возможно, в будущем станет еще больше молодых фигуристок с подобными прыжками», – сказала заслуженный тренер СССР.

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых