Тарасова о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный турнир и прогрессивный. Всем нам есть, за кем следить на этих соревнованиях»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала прыжковый чемпионат интересным и прогрессивным турниром.

Чемпионат России по прыжкам прошел в Москве с 19 по 21 января.

«Очень интересный турнир и прогрессивный. Всем нам есть, за кем следить на этих соревнованиях. Наличие большого числа молодых девочек говорит о том, что сейчас многие стали учиться прыгать четверные прыжки в очень раннем возрасте.

Раньше мы в этом возрасте просто не пробовали делать такие прыжки. Возможно, в будущем станет еще больше молодых фигуристок с подобными прыжками», – сказала заслуженный тренер СССР.

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

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6 комментариев
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Вот повысят возраст и квады начнут учить в 18, говорили они. Все ради здоровья детей.
+6
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Как же она завидует тренерам этих детишек.
+6
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+3
Ответ alexnew
Как же она завидует тренерам этих детишек.
Это вы завидуете успехам Тарасовой,она огромная величина в мире фигурного катания,а вы любитель обгадить выдающегося тренера
+4
-3
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