Писеев о чемпионате России по прыжкам: «Уверен, что следили все тренеры, спортсмены, которые участвуют на мировом уровне»

Валентин Писеев считает, что прыжковый турнир в России вызвал интерес за рубежом.

Чемпионат страны по прыжкам проходил с 19 по 21 января в Москве. В женском турнире победила Маргарита Базылюк, в мужском – Арсений Федотов, в парах – Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

– Прекрасный турнир, который больше нигде в мире не проводится. Он дает возможность показать спортсмену технический уровень подготовки. Например, Базылюк прыгнула два четверных сальхова через ойлер, девочка впервые в истории прыгнула такой набор. Турнир показал, что уровень мастерства российских фигуристов превышает мировые стандарты.

У нас появились новые мировые звездочки как среди юношей, так и среди девушек. Дай бог, чтобы они сохранились и не растеряли все свои таланты, нужно работать, чтобы вместе с мастерством росли и компоненты программ. Все это во многом зависит от профессионализма специалистов, которые работают со спортсменами.

– Как вы считаете, следили ли за границей за прыжковым турниром?

– Уверен, что все тренеры, спортсмены, которые участвуют на мировом уровне, наверняка следили. Невозможно не следить за тем, что происходит в мире, если вы хотите добиваться высоких результатов. Они, конечно же, следят за нашими спортсменами как никто, – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте