Писеев о чемпионате России по прыжкам: «Уверен, что следили все тренеры, спортсмены, которые участвуют на мировом уровне»

Теги Валентин Писеев сборная России ФФКР мужское катание женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Валентин Писеев считает, что прыжковый турнир в России вызвал интерес за рубежом.

Чемпионат страны по прыжкам проходил с 19 по 21 января в Москве.  В женском турнире победила Маргарита Базылюк, в мужском – Арсений Федотов, в парах – Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

– Прекрасный турнир, который больше нигде в мире не проводится. Он дает возможность показать спортсмену технический уровень подготовки. Например, Базылюк прыгнула два четверных сальхова через ойлер, девочка впервые в истории прыгнула такой набор. Турнир показал, что уровень мастерства российских фигуристов превышает мировые стандарты.

У нас появились новые мировые звездочки как среди юношей, так и среди девушек. Дай бог, чтобы они сохранились и не растеряли все свои таланты, нужно работать, чтобы вместе с мастерством росли и компоненты программ. Все это во многом зависит от профессионализма специалистов, которые работают со спортсменами.

– Как вы считаете, следили ли за границей за прыжковым турниром?

– Уверен, что все тренеры, спортсмены, которые участвуют на мировом уровне, наверняка следили. Невозможно не следить за тем, что происходит в мире, если вы хотите добиваться высоких результатов. Они, конечно же, следят за нашими спортсменами как никто, – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте

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40 комментариев
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Кто интересуется тот конечно следил. Отличный вышел турнир. С перспективами развития. Уже проглядывается большое будущее для этого турнира. Динамично, интересно, с неожиданными развязками. Спасибо всем участникам за праздник спорта.
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Следили все, кому интересен этот вид спорта.
+20
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+17
Да ничего доброго не жду от зарубежных комментаторов. Скажут что эксплуатируем детей, что только юниоры и могут исполнять такой набор прыжков. Найдут, а чему придраться.
+16
-2
+14
Самое главное, что мы следили - российские болельщики. Без нас не было бы такого классного ФК в нашей стране)))
+12
-1
+11
Не знаю, кто и за кем там следил, а у нас явно запущена компания, по принижению достижения Маргариты. Не охриплли- бы..
+13
-7
+6
Ответ Белые Росы
Как бы Лакерник и Чайковская ни жаждали назвать прыжковое шоу "спортивным турниром", но это не вид спорта.
Это часть фигурного катания.
+5
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+5
Ответ Lyudmila
Да ничего доброго не жду от зарубежных комментаторов. Скажут что эксплуатируем детей, что только юниоры и могут исполнять такой набор прыжков. Найдут, а чему придраться.
Можно подумать у нас таких нет, хотя бы даже на этой ветке. Также и там, наверняка нашлись те, кому турнир понравился и показался интересной задумкой.
+6
-1
+5
Те, кому действительно интересен этот вид спорта наверняка следили. Во-первых, это что-то относительно новое. Во-вторых, никто наверняка не знает когда снимут бан с рос.фигуристов, а знать о потенциальных сильных соперниках в стране, где этот вид популярен, полезно.
+7
-2
+5
Ну допустим посмотрят они и что ? А продолжат готовится к ЧЧК , ЧМ , Олимпиаде ...А наши -к очередным чемпионатам по прыжкам и спартакиадам ..или что там будет через год-два-три....
+9
-5
+4
Ответ Irina037
Тренеры и ИСУ посмотрят и до 18 лет сделают возрастной ценз. Вы там вместе с 1м каналом обалдели. Во -первых,угробляете суставы детям. Во-вторых,одна Соня была в 18 лет,на следующий год старше 13 лет не будет желающих,мир ещё хуже будет относиться к вам, сейчас тенденция ,чтобы и после 20 оставались ребята в спорте,а не в 12 лет на пик карьеры выходить
Дети прыгали и будут прыгать все это хоть с 1 каналом, хоть без. 1 канал лишь показал Вам то, что они делают каждый день на катке у себя.
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Все похвалы только юниорам. А дальше надежда на Бога. Жаль, что про взрослых ничего не сказал.
+4
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+2
Ну а что там в зарубежной прессе пишут? Если они наш ЧР по П смотрели, то наверное обсуждают?
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Это их дело. Кто хотел смотрел, а кому-то как Родниной может было не интересно. Смотрели болельщики фигурного катания и охотно делились впечатлениями от организации и проведения прыжкового турнира.
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+2
Ответ Irina037
Тренеры и ИСУ посмотрят и до 18 лет сделают возрастной ценз. Вы там вместе с 1м каналом обалдели. Во -первых,угробляете суставы детям. Во-вторых,одна Соня была в 18 лет,на следующий год старше 13 лет не будет желающих,мир ещё хуже будет относиться к вам, сейчас тенденция ,чтобы и после 20 оставались ребята в спорте,а не в 12 лет на пик карьеры выходить
Пусть уж с 30-ти лет сделают, чего уж там... Раньше было по другому? Тогда откуда у Плющенко с Ягудиным шурупы и суставы из титана, а у китайской парницы сетчатка отслаивалась от нагрузок - они не начинали детьми сложные прыжки исполнять. Оставить одни танцы в фигурном катании ИСУ да и дело с концом))
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Ответ shep007
Можно подумать у нас таких нет, хотя бы даже на этой ветке. Также и там, наверняка нашлись те, кому турнир понравился и показался интересной задумкой.
В официальных источниках таких нет.
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Ответ Anna Stefan
Одна болельщица из Англии написала большой хороший отзыв о турнире здесь на спорце, но её комент почему-то потёрли.
Спортс уже не тот, что раньше.
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Ответ Irina037
Тренеры и ИСУ посмотрят и до 18 лет сделают возрастной ценз. Вы там вместе с 1м каналом обалдели. Во -первых,угробляете суставы детям. Во-вторых,одна Соня была в 18 лет,на следующий год старше 13 лет не будет желающих,мир ещё хуже будет относиться к вам, сейчас тенденция ,чтобы и после 20 оставались ребята в спорте,а не в 12 лет на пик карьеры выходить
Так у мужчин расцвет технических способностей позже и у пар тоже. А у девушек важно научиться в раннем возрасте, пока страха нет, а потом поддерживать и перетерпеть пубертат. Лиза Туктамышева живой пример с 3А, который она выучила очень рано, потом был спад, но после пубертата получилось вернуть стабильный 3А. Похоже и Мура по ее стопам идет. Да и Саша с Аней смогли бы, если бы не было международного бана и оставался стимул выигрывать ЧМ и Финал международного Гран-при.
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Ответ Белые Росы
Как бы Лакерник и Чайковская ни жаждали назвать прыжковое шоу "спортивным турниром", но это не вид спорта.
Почему же? Это спорт в бОльшей мере, чем фигурное катание. Прыжковый турнир намного объективнее и он вполне вписывается в классическую формулу: быстрее-выше-сильнее. Наоборот классическое фигурное катание - это не совсем спорт. :)
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Следили и радовались, что еще очень долго не будут иметь к нам отношения
Толку-то.
От этого титулов у наших не прибавится
Все это «там точно следят», «у нас и так тут чудесные соревнования» - От создателей голого короля
Там народ с каскадами 3-1 золото чм берет, какое им дело до нас
+8
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+1
Ответ Fellina
Интересно, откуда он это знает?!
"Не читал но осуждаю ..." - утверждение из этой серии...
+1
0
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Интересно, откуда он это знает?!
+4
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У Писеева такая уверенность в том, чем занимаются другие люди.
+6
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Ответ Katerina Sunny
У Писеева такая уверенность в том, чем занимаются другие люди.
Надо же показать, что и ему Зарплату не зря платят.
+2
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Ответ Katerina Sunny
У Писеева такая уверенность в том, чем занимаются другие люди.
Это популярное занятие в фигурном катании : присваивать свои мысли другим людям
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Ответ Vasily Ivanov
Ну допустим посмотрят они и что ? А продолжат готовится к ЧЧК , ЧМ , Олимпиаде ...А наши -к очередным чемпионатам по прыжкам и спартакиадам ..или что там будет через год-два-три....
И что? А допустим, вообще больше не будет никаких международных стартов у россиян и что это что-то глобально меняет? А они точно нужны тем, кто на них никогда не был? Это ведь условности...
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У иностранцев нет доступа к просмотру , только особо заинтересованные могут исхитриться и посмотреть . О наших турнирах в спортивных новостях не упоминается . Для них наш спорт закрытая тема , чему все рады . А мы все с оглядкой …кто что скажет ?
Турнир получился классный ! Спасибо участникам и организаторам .
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Ответ shep007
Можно подумать у нас таких нет, хотя бы даже на этой ветке. Также и там, наверняка нашлись те, кому турнир понравился и показался интересной задумкой.
Одна болельщица из Англии написала большой хороший отзыв о турнире здесь на спорце, но её комент почему-то потёрли.
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Отличный турнир получился в этом году. Отточить правила и можно проводить открытый чемпионат России по прыжкам. Не знаю, возможно ИСУ не разрешит приезжать иностранным спортсменам пока, но интерес наверняка у них, да и у нас есть. Это очень зрелищное соревнование, можно привлечь хороших спонсоров.
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Писеев точно не смотрел, а только что-то слышал о турнире. В общем "следил".
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Ответ Voldemar Bole
В официальных источниках таких нет.
Смелых не нашлось.)
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