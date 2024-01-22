Щербакова о чемпионате России по прыжкам: «Очень рада, что имею возможность работать и раскрываться в роли ведущей на таких зрелищных турнирах»

Анна Щербакова высказалась о работе ведущей на чемпионате России по прыжкам.

Соревнования среди фигуристов проходили с 19 по 21 января в Москве.

«Победы, рекорды, сложнейшие многооборотные прыжки и интригующее противостояние команд🔥

Выходные выдались очень насыщенными⛸ Поздравляю нашу дружную команду с победой💙

Очень рада, что имею возможность работать и раскрываться в роли ведущей на таких зрелищных турнирах😊🎤 До новых встреч😉

P. S. Делитесь в комментариях, что вам заполнилось больше всего», – написала олимпийская чемпионка Щербакова в телеграм-канале.

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте