Щербакова о чемпионате России по прыжкам: «Очень рада, что имею возможность работать и раскрываться в роли ведущей на таких зрелищных турнирах»
Анна Щербакова высказалась о работе ведущей на чемпионате России по прыжкам.
Соревнования среди фигуристов проходили с 19 по 21 января в Москве.
«Победы, рекорды, сложнейшие многооборотные прыжки и интригующее противостояние команд🔥
Выходные выдались очень насыщенными⛸ Поздравляю нашу дружную команду с победой💙
Очень рада, что имею возможность работать и раскрываться в роли ведущей на таких зрелищных турнирах😊🎤 До новых встреч😉
P. S. Делитесь в комментариях, что вам заполнилось больше всего», – написала олимпийская чемпионка Щербакова в телеграм-канале.
Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте
А в первый день волновалась, была зажатой... Хорошо, что потом настроилась и все получилось как нельзя лучше.
Но вчера Аня просто феерила. Такой контраст между двумя ведущими, Аней и Алиной, что до неприличия просто.
Помнится, Мусагалиев почему-то пародию сделал после их тандема на ЛП, на обеих. Но уж точно и там Аня не стояла молчаливым деревом. Пострадала из-за АЗ.
У нас многие несведущие из других видов спорта так и будут думать, что все фигуристки не очень умные, судя по трижды лучшей ведущей.
Аня одна из многих, кто опровергает это мнение. Умница просто.
(Транькову следовало бы поучиться)
прекрасная грамотная речь.
думаю ее будут часто приглашать вести такие турниры.
Команду синих с победой!
Она ещё и фартовая) Все команды к которым она имела отношение, побеждали.
Желаю Анне дальнейших свершений, а нам - возможностей за ними наблюдать.