Щербакова о чемпионате России по прыжкам: «Очень рада, что имею возможность работать и раскрываться в роли ведущей на таких зрелищных турнирах»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Анна Щербакова высказалась о работе ведущей на чемпионате России по прыжкам.

Соревнования среди фигуристов проходили с 19 по 21 января в Москве.

«Победы, рекорды, сложнейшие многооборотные прыжки и интригующее противостояние команд🔥

Выходные выдались очень насыщенными⛸ Поздравляю нашу дружную команду с победой💙

Очень рада, что имею возможность работать и раскрываться в роли ведущей на таких зрелищных турнирах😊🎤 До новых встреч😉

P. S. Делитесь в комментариях, что вам заполнилось больше всего», – написала олимпийская чемпионка Щербакова в телеграм-канале.

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аня вчера была прекрасна. Ей нужно больше свободы, не нужны заготовленные тексты, она сама чувствует атмосферу, держит ситуацию под контролем.
А в первый день волновалась, была зажатой... Хорошо, что потом настроилась и все получилось как нельзя лучше.
+71
-21
+50
Понравилось, что Аня на следующий день после лички, представляя Риту залу, ещё раз напомнила публике о каскаде 4-4, исполненном впервые в истории у женщин. И Саша отдельно поздравила в соцсетях. Девочки, прорубившие окно в мир квадов, чествуют новую королеву квадов, ещё больше раздвинувшую границы возможного
+57
-18
+39
Вот когда ей никто в ухо не говорит, Аня справляется на отлично. А то кто-то там после просьбы сообщить результаты после раунда, сказал ей в "ухо" про 40 десятых, она естественно машинально повторила, и заг..боты пытались её заклевать за это.
Но вчера Аня просто феерила. Такой контраст между двумя ведущими, Аней и Алиной, что до неприличия просто.
Помнится, Мусагалиев почему-то пародию сделал после их тандема на ЛП, на обеих. Но уж точно и там Аня не стояла молчаливым деревом. Пострадала из-за АЗ.
У нас многие несведущие из других видов спорта так и будут думать, что все фигуристки не очень умные, судя по трижды лучшей ведущей.
Аня одна из многих, кто опровергает это мнение. Умница просто.
+65
-27
+38
очень понравилась Аня в качестве ведущей-тактичная. доброжелательная. искренняя.
(Транькову следовало бы поучиться)
прекрасная грамотная речь.
думаю ее будут часто приглашать вести такие турниры.
+57
-20
+37
Прекрасна Аня эти два дня была в роли ведущей!
Команду синих с победой!
+50
-16
+34
Эмоциональная, доброжелательная, искренняя, бдительная, уверенная и тактичная ведущая. Наставление Глейхенгауза сработало, как и на стартах)
+44
-14
+30
Будем надеяться, что новые встречи будут. Тем более, что у Ани хорошо получается, работать у микрофона.
Она ещё и фартовая) Все команды к которым она имела отношение, побеждали.
+45
-17
+28
Вчера всё было на высшем уровне - и образ, и роль ведущей, и поддержка команды. Да, волнение присутствовало, но оно было понятным.
Желаю Анне дальнейших свершений, а нам - возможностей за ними наблюдать.
+34
-11
+23
Ответ Ягун Ягунини
Будем надеяться, что новые встречи будут. Тем более, что у Ани хорошо получается, работать у микрофона. Она ещё и фартовая) Все команды к которым она имела отношение, побеждали.
Аня действительно стала ЧМ в команде, дважды обладателем Кубка 1 канала, как участник и как капитан, была наставником в юниорском Кубке, и корреспондент. на нынешнем ПТ,. Аня просто притягивает удачу!
+32
-10
+22
Ответ Olga.t
Аня вчера была прекрасна. Ей нужно больше свободы, не нужны заготовленные тексты, она сама чувствует атмосферу, держит ситуацию под контролем. А в первый день волновалась, была зажатой... Хорошо, что потом настроилась и все получилось как нельзя лучше.
Для всего нужен опыт. Ещё пару таких мероприятий и вольётся полностью.
+28
-7
+21
Почему нет ни одной статьи или новости о том, как прекрасна вчера была Анна в роли ведущей? И выглядела она потрясающе! Очень красивый образ, прическа, макияж. Прекрасно ориентировалась в обстановке, задавала адекватные вопросы, хорошая дикция и приятный голос… Короче, оставила самое приятное впечатление, как ведущая!
+37
-17
+20
Очень понравилось, как Аня вчера вела. Немного волновалась, но это нормально.
+31
-13
+18
Аня в роли поддержки команд, что на ЮКПК, что на прыжковом турнире - это настоящая находка этого сезона. В компании ребят сразу ловит свою волну и прямо впрягается за свою команду, диалоги с фигуристами получаются классно, атмосфера веселая и непринужденная. Траньков вчера в схожей роли полностью потерялся на фоне Ани. Не сомневаюсь, что в дальнейшем ее регулярно будут приглашать на подобные турниры. Да и любая команда, думаю, будет рада ее заполучить - помимо всего прочего, в какой бы роли она ни выступала, ее коллектив всегда побеждает)
+31
-13
+18
Поддерживаю Аню. Надо всегда поддерживать молодёжь, а не сливать ненависть, тобишь хейт.
+26
-9
+17
Анна молодец! Нужно больше практики, тогда вообще проблем не будет
+22
-9
+13
Аня просто супер в роли ведущей! Особенно когда нужно было решать какие-то непонятные ситуации с регламентом, отлично справилась. Костюмы всех девушек-ведущих мне тоже показались слишком формальными, но возможно, их выбрали, чтобы не замерзнуть. Иначе пришлось бы свитера надевать, что не так презентабельно.
+25
-12
+13
Ответ Vasily Ivanov
Интересно , эта куча " ведущих" тоже присядет на долю от призовых ,добытых на льду в основном малышами ?
Нет. Их работу оплачивает первый канал.
+14
-1
+13
Ответ ретроградный меркурий
Понравилось, что Аня на следующий день после лички, представляя Риту залу, ещё раз напомнила публике о каскаде 4-4, исполненном впервые в истории у женщин. И Саша отдельно поздравила в соцсетях. Девочки, прорубившие окно в мир квадов, чествуют новую королеву квадов, ещё больше раздвинувшую границы возможного
Саша и Аня фанатки Риты😅
+15
-3
+12
Аня, кстати, очень прилично справилась!
+23
-12
+11
Как фигуристка Аня мне никогда не нравилась, но как ведущая она большая молодец.
+19
-8
+11
Молодец, хорошо провести время в Китае! Ждем красивых фоток!
+18
-7
+11
Аня на все 100 умничка, и красавица, и язычок подвешен и с чувством юмора всё хорошо.
+24
-14
+10
Ответ Arraches
Я бы сказала , что провела Аня нормально . По мне слишком яркий у нее был макияж и одета не совсем в тему , все таки это спорт. Мероприятие , а не бизнес встреча ( но это дело вкуса ) . В первый день она была напряжена и выглядели ее комментарии по школьному заученными . На второй день была уже более раскованной и в целом лучше .
В первый день они просто работали строго по сценарию, в основном зачитывая заранее подготовленные реплики. В команднике уже пошла импровизация, отсюда и более естественный результат, и возможность раскрыться.
+17
-7
+10
Ответ Ирина Иванова
Эмоциональная, доброжелательная, искренняя, бдительная, уверенная и тактичная ведущая. Наставление Глейхенгауза сработало, как и на стартах)
это была разыгранная сценка - видно же было, что она специально запиналась к нему обращаясь
+18
-9
+9
Ответ Ритт
Анютке можно поставить твердую 4. Были оговорки. Но в целом она справилась, для не профессионала прямо очень хорошо. Смекалистая и сообразительная, не терялась. Здорово, что именно ей доверили задавать вопросы как спортсменам, так и тренерам. И поддерживала команду искренне, не перетягивая одеяло на себя. Надеюсь, 1 канал сделал выводы, и мы увидим Аню в новых проектах. Хотя, может, присутствуя на соревнованиях и в живую видя борьбу, она проникнется этим духом и всё таки вернется как спортсменка?
Есть, конечно, над чем работать. Но такт, доброжелательность и чувство меры - это уже основа её стиля ведения мероприятий. Понравилось, что когда Козловский назвал Леву "Сергеем Лазаревым" и пошли смешки, Аня очень аккуратно и тактично его поправила, вообще не делая акцента на ошибке и сгладила неловкость момента. На фоне Транькова, который бестактными вопросами просто как клещами тянул из Арсения подробности его личной жизни и отношений с Алисой, это смотрелось как урок этикета, который Аня преподала беспардонному Транькову
+12
-4
+8
Провела свою роль вполне достойно. Защитанно.
+20
-12
+8
Анютке можно поставить твердую 4. Были оговорки. Но в целом она справилась, для не профессионала прямо очень хорошо. Смекалистая и сообразительная, не терялась. Здорово, что именно ей доверили задавать вопросы как спортсменам, так и тренерам. И поддерживала команду искренне, не перетягивая одеяло на себя. Надеюсь, 1 канал сделал выводы, и мы увидим Аню в новых проектах. Хотя, может, присутствуя на соревнованиях и в живую видя борьбу, она проникнется этим духом и всё таки вернется как спортсменка?
+21
-14
+7
Аня вчера была прекрасна.
+15
-8
+7
Анна Щербакова была прекрасна в роли ведущей!!! Доброжелательная, искренняя, тактичная, как человек и как ведущая! Со своей задаче справилась отлично. Не дала злопыхателем повод критиковать себя, хотя хейтеры всегда найдут к чему придраться, и выглядела прекрасно!!! Оставила самое приятное впечатления. Понятно, что есть ещё чему учится, но впечатление не испортила.
+13
-7
+6
Анна очень приятная, спокойная, доброжелательная, обаятельная с прекрасной речью. Молодец!
+11
-5
+6
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий