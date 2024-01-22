Алина Загитова: «С самого утра в университете. Я сдала последний экзамен»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своей учебе.

«Я уже с самого утра в университете. Всем, кто сдает экзамены, – успехов. Я сдала последний.

Сейчас нужно будет писать дипломные работы и госэкзамены», – сказала фигуристка в видео для телеграм-канала.

Загитова учится в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

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188 комментариев
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Какая нелепая показуха
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+91
"писать дипломные работы и госэкзамены". Она собралась писать несколько дипломных работ? И госэкзамены сдают, а не пишут.
+117
-29
+88
Судя по неуверенному взгляду, это здание она посетила первый раз
+108
-33
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Просто нам остаётся только гордиться таким феноменально умнейшим человеком. Вчера стояла на месте ведущей весь день, сегодня уже сдала экзамен.
Неуч Щербакова возила с собой даже на ЧМ учебники, и ничего не добилась пока. Учится всего лишь в одном универе, да и то в спортивном.
А Алиночка за 4 года обучения в двух вузах и практики на Первом канале затмила всех ведущих страны, став трижды лучшей ведущей года.
А у Щербаковой даже ни одной премии такой нет. Вот и отдувается сейчас за всех на КПК. Старается. Готовится к эфирам, неумёха.
Пфф... Профи не готовятся вообще никогда.
Удел Щербаковой сейчас - красиво и грамотно говорить, пытаясь догнать Алиночку, которой равной в мире нет по профессионализму и такой сверхобучаемости. Ей достаточно с зачёткой прийти в универ, и вот уже все экзамены сданы.
Талант просто. Уникум! Браво, Алина! Вся зачётка на лице и во рту. Одни "отлично".
Заранее поздравим с красным дипломом! Потому что Алиночка не умеет по-другому. Всё по максимуму. "И красный цвет ей идёт". Тем более мерч продаётся в магазине Красной машины. Всё логично.
Поэтому корочка диплома должна идеально подходить под платье, в котором она пойдёт его получать.
Иначе зачем она училась 4 года, если будет не так? Ну не синюю же корочку ей выбирать... Ну что вы в самом деле...
На фоточках и в кружочках ТГ всё должно быть красивенько.
+109
-40
+69
Дипломные работы )))
+75
-13
+62
Слава Богу, что не в медицинском.
+70
-13
+57
Вопрос на пятёрку: как зовут преподавателя?
Вопрос на четвёрку: какой предмет вы сдаёте?
Вопрос на тройку: в каком университете вы учитесь?
+81
-27
+54
и правда верит, что она учится..
+70
-17
+53
А если серьёзно, то просто рука-лицо. Ладно бы она хоть не постила эту чушь про экзамены, но нет. Мозгов не хватает даже понять, насколько это глупо и нелепо.
+83
-30
+53
Как она сдает экзамены, если она еле говорит и не может даже предложения закончить? Если она не знает простейшие слова и придумывает какие-то заганалоги?
И зачем постить кружки, когда понятно, что она там просто числится, а не учится?
+67
-19
+48
Ответ Татьяна У.
Комментарий скрыт
Числится, вы хотели сказать ?
+63
-19
+44
Надеюсь на "доктора всех наук" ей хватит денег.
+69
-26
+43
Ответ АдминБЦ
Вопрос на пятёрку: как зовут преподавателя? Вопрос на четвёрку: какой предмет вы сдаёте? Вопрос на тройку: в каком университете вы учитесь?
какого цвета учебник?
+54
-11
+43
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вообще жестоко так над Алиной иронизировать.
+44
-8
+36
Всё успевает, как ей 24 часа в сутки хватает? Главное в телеге отметиться!
+46
-14
+32
Ответ IrinaKin
"писать дипломные работы и госэкзамены". Она собралась писать несколько дипломных работ? И госэкзамены сдают, а не пишут.
Тоже на это обратил внимание

Но, зная новостников местных, решил послушать кружочек

"и нас ждут госэкзамены, потом" - так она сказала. Все претензии к Мельнику и спортсу адресуй
+33
-10
+23
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь на "доктора всех наук" ей хватит денег.
Если не будет хватать - Ромка Ротенберг подкинет
+45
-22
+23
Ответ IrinaKin
"писать дипломные работы и госэкзамены". Она собралась писать несколько дипломных работ? И госэкзамены сдают, а не пишут.
Вообще-то, если кружочек послушать, то она в конце говорит :
".. и госэкзамены меня ждут потом" .

Здесь, как всегда, все выставляют не так как есть.
+44
-23
+21
Ответ Natalia Gladkia
Так она для своих друзей и пишет на своем канале, а упорно Спортс сюда сам тащит всегда,что только у Алины появляется! Так что не к ней вопросы!
Доя своих друзей пишут в общих с ними чатах, а не в тг канале😂
+28
-8
+20
Ответ IrinaKin
"писать дипломные работы и госэкзамены". Она собралась писать несколько дипломных работ? И госэкзамены сдают, а не пишут.
Так она же вроде сразу в двух вузах учится. Поэтому и несколько, видимо.
+29
-10
+19
"Я сдала последний экзамен"

Правда, забыла какой)
+41
-23
+18
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь на "доктора всех наук" ей хватит денег.
Алла S и Маргарита Сафронова добавят если что ....
+24
-6
+18
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Стёб защитан)))
+22
-5
+17
Ответ dadinka
Алина все у тебя получится как всегда!!!
Максимум БазылУк)
+29
-14
+15
Ну и кто в здравом уме в это поверит? Ну, ее фаны, конечно, поверят, там голос разума уже давно уступил свои позиции фанатскому обожанию..
+31
-17
+14
Ответ Wiley Fox
Сейчас нужно будет писать дипломные работы и госэкзамены», – сказала фигуристка в видео для телеграм-канала. ---- Обладательница Гелендвагена может себе позволить всё купить Как она с 50 баллами по русскому языку поступила, так и живёт с этим
Да нет, немного не так "Сейчас нужно будет писать дипломные работы и госэкзамены нас ждут"
+22
-8
+14
Ответ Ягун Ягунини
А разве гОсы не на последнем курсе сдают?
Так у неё в РАНХиГС 4 курс)
+14
-1
+13
Зачетку надо предъявить в развернутом виде! Говорил мне один препод...
+22
-9
+13
А разве гОсы не на последнем курсе сдают?
+17
-4
+13
Ответ Утренняя Аврора
Она в двух вузах учиться? Бог, ты мой!!!!
она учиТСЯ, пишите правильно (начальная школа)
+15
-2
+13
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