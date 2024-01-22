Алина Загитова: «С самого утра в университете. Я сдала последний экзамен»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своей учебе.
«Я уже с самого утра в университете. Всем, кто сдает экзамены, – успехов. Я сдала последний.
Сейчас нужно будет писать дипломные работы и госэкзамены», – сказала фигуристка в видео для телеграм-канала.
Загитова учится в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».
Неуч Щербакова возила с собой даже на ЧМ учебники, и ничего не добилась пока. Учится всего лишь в одном универе, да и то в спортивном.
А Алиночка за 4 года обучения в двух вузах и практики на Первом канале затмила всех ведущих страны, став трижды лучшей ведущей года.
А у Щербаковой даже ни одной премии такой нет. Вот и отдувается сейчас за всех на КПК. Старается. Готовится к эфирам, неумёха.
Пфф... Профи не готовятся вообще никогда.
Удел Щербаковой сейчас - красиво и грамотно говорить, пытаясь догнать Алиночку, которой равной в мире нет по профессионализму и такой сверхобучаемости. Ей достаточно с зачёткой прийти в универ, и вот уже все экзамены сданы.
Талант просто. Уникум! Браво, Алина! Вся зачётка на лице и во рту. Одни "отлично".
Заранее поздравим с красным дипломом! Потому что Алиночка не умеет по-другому. Всё по максимуму. "И красный цвет ей идёт". Тем более мерч продаётся в магазине Красной машины. Всё логично.
Поэтому корочка диплома должна идеально подходить под платье, в котором она пойдёт его получать.
Иначе зачем она училась 4 года, если будет не так? Ну не синюю же корочку ей выбирать... Ну что вы в самом деле...
На фоточках и в кружочках ТГ всё должно быть красивенько.
Вопрос на четвёрку: какой предмет вы сдаёте?
Вопрос на тройку: в каком университете вы учитесь?
И зачем постить кружки, когда понятно, что она там просто числится, а не учится?
Но, зная новостников местных, решил послушать кружочек
"и нас ждут госэкзамены, потом" - так она сказала. Все претензии к Мельнику и спортсу адресуй
".. и госэкзамены меня ждут потом" .
Здесь, как всегда, все выставляют не так как есть.
Правда, забыла какой)