Алина Загитова: «С самого утра в университете. Я сдала последний экзамен»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своей учебе.

«Я уже с самого утра в университете. Всем, кто сдает экзамены, – успехов. Я сдала последний.

Сейчас нужно будет писать дипломные работы и госэкзамены», – сказала фигуристка в видео для телеграм-канала.

Загитова учится в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».