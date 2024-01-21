Виктория Синицина: «Рецепт здоровых и крепких отношений – уметь любить, давать свободу партнеру, быть на одной волне, иметь похожие цели в жизни»
Виктория Синицина ответила на вопрос, как сохранять отношения.
Синицина замужем за Никитой Кацалаповым. Они вместе выступают в танцах на льду с 2014 года.
«Видела в комментариях вопрос про то, как нам с Никитой удается сохранять отношения так долго.
Ну, во-первых, понятие «долго» у всех разное... А во-вторых, наверное, в течение жизни рецепт здоровых и крепких отношений будет очень разный.
На данный момент я считаю, что каждый из партнеров должен в первую очередь уметь любить. Не бояться принимать это чувство и выражать его в каких-то здоровых рамках.
А это: давать свободу своему партнеру, быть друзьями, уметь вовремя поддержать друг друга нужными словами, быть на одной волне и иметь похожие цели в жизни.
Наверное, как-то так. А что для вас является принципиально важным в здоровых отношениях?» – написала чемпионка мира в танцах на льду.
Мы с мужем оба работаем и оба строим карьеру, имея двух мелких пацанов, тяжело бывает капец. Но ни мне, ни мужу не нужно отпрашиваться друг у друга чтоб поехать в командировку, встретиться с друзьями, заниматься хобби отдельно друг от друга. Еще очень важно говорить друг другу все "словами через рот", а не додумывать и манипулировать.
И находить время побыть вдвоем, пары с детьми меня поймут;))