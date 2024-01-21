Виктория Синицина: «Рецепт здоровых и крепких отношений – уметь любить, давать свободу партнеру, быть на одной волне, иметь похожие цели в жизни»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Виктория Синицина ответила на вопрос, как сохранять отношения.

Синицина замужем за Никитой Кацалаповым. Они вместе выступают в танцах на льду с 2014 года.

«Видела в комментариях вопрос про то, как нам с Никитой удается сохранять отношения так долго.
 
Ну, во-первых, понятие «долго» у всех разное... А во-вторых, наверное, в течение жизни рецепт здоровых и крепких отношений будет очень разный.

На данный момент я считаю, что каждый из партнеров должен в первую очередь уметь любить. Не бояться принимать это чувство и выражать его в каких-то здоровых рамках.

А это: давать свободу своему партнеру, быть друзьями, уметь вовремя поддержать друг друга нужными словами, быть на одной волне и иметь похожие цели в жизни.
 
Наверное, как-то так. А что для вас является принципиально важным в здоровых отношениях?» – написала чемпионка мира в танцах на льду.

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3 комментария
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"Давать свободу своему партнеру" - вот уж согласна))
Мы с мужем оба работаем и оба строим карьеру, имея двух мелких пацанов, тяжело бывает капец. Но ни мне, ни мужу не нужно отпрашиваться друг у друга чтоб поехать в командировку, встретиться с друзьями, заниматься хобби отдельно друг от друга. Еще очень важно говорить друг другу все "словами через рот", а не додумывать и манипулировать.
И находить время побыть вдвоем, пары с детьми меня поймут;))
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Нашли у кого про такое спрашивать. Как-будто они золотую свадьбу отметили и 10 детей вырастили
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Ответ Gemma157
Нашли у кого про такое спрашивать. Как-будто они золотую свадьбу отметили и 10 детей вырастили
В нынешних реалиях они уже вполне себе протянули в отношениях, даже если не в 2014 всё вспыхнуло у них. Достаточно просто посмотреть на статистику разводов, а также средний срок брака за последние лет 20. Могут вполне дать советы для своего поколения невротиков, у которых возможно есть воспитание за счёт родителей, но от слова совсем отсутствует культура отношений, опять же благодаря всё тем же родителям и ближайшим родственникам (бабушки, тёти и т.д.). Всё же из детства идёт, если примера нормальных отношений у ребёнка нет, то он просто копирует то, что видел уже в своей жизни. Тут только помогает работа над самим собой, если помочь некому, когда по сути генерируешь то, какими хотел бы видеть свои отношения, но только не по прочитанной художественной литературе, фильмам и сериалам, как это у многих, иначе люди либо в принципе не сходятся из-за завышенных требований, хотя сами им не очень-то и соответствуют, либо вступают со всеми подряд, а потом разбегаются через пару месяцев, потому что мозгов у обоих не хватило, чтобы ещё на берегу обсудить вещи, через которые каждый из участников не готов переступить ради кого-то. А если бы обсудили ещё при первой встрече, то просто разошлись и не тратили время друг друга на сомнительные отношения, где в конце наверняка ещё были какие-то обиды с взаимными претензиями и оскорблениями. Диалог нужно уметь вести, а не копить всё в себе, отмалчиваясь. Если всё-таки человеку говорят, ещё и несколько раз, а он не понимает, то просто нужно прощаться, потому что потом в любом случае эта ситуация дойдёт до предела, но будет потрачено и время и нервы (=> здоровье), а оба этих пункта для человека являются самыми ценными в жизни, потому что их уже не вернуть назад.
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