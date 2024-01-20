Туктамышева о платьях для выступлений: «От глубокого декольте лучше отказаться. Есть захваты и вращения, где может случиться казус»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева назвала главные черты удачного платья для фигурного катания.

«Форс-мажоры случаются редко. Я даже не вспомню, когда что-то происходило с платьем. Они же довольно крепкие.

За годы в фигурном катании я поняла, что главное – не делать в моих платьях очень глубокие вырезы. Потому что есть захваты бильманы и вращения, где ты прогибаешься, – и там может случиться казус. Так что от глубокого декольте лучше отказаться.

Что касается застежки, то в моих нарядах это или крючок сзади, или же вообще никакой застежки. Я сторонница удобных платьев.

Мне нужно, чтобы тело было максимально свободно в движениях, я не люблю наряды, которые сковывают и утягивают. А вот обычная маечка и платья без замков из сетки – это супер. И тогда ничего непредвиденного не может произойти.

Самое важное, чтобы спортсменка чувствовала себя в платье уверенно. Есть еще важный момент – удобные трусы купальника: чтобы они не перетягивали, не утягивали. И не нужно, чтобы они были слишком большими, как шорты. Кажется, что это самая простая часть костюма, но удобные панталоны (ха-ха) должны не мешать и хорошо смотреться.

Удобство и красота костюма складываются в то, что фигуристке в нем удобно. И если все как надо, то он не будет мешать ни при прыжках, ни при вращениях», – отметила Туктамышева в своем блоге на Sports.ru.

«За годы в фигурном катании я поняла: главное, не делать глубокие вырезы». Секреты нарядов Лизы Туктамышевой

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16 комментариев
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Мы только казус и ждем
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Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
зачем налоговой приходить за трусами??)
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А жаль...)
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Да, Лиза, кто в курсе, тот знает, что за казус с одним из твоих платьев во время проката случился) Потом Пападакис то же самое повторила. Неприятный опыт конечно.
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очень ценная информация
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Лиза с юмором. )
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Да уж , Елизавета . Вам есть что показать .
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Ответ БезызбежноНаКрасный
зачем налоговой приходить за трусами??)
За носком же пришла
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Ответ seppblatter@mail.ru
За носком же пришла
Ну за носком там вообще спецслужбы пришли)
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