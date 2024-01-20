Туктамышева о платьях для выступлений: «От глубокого декольте лучше отказаться. Есть захваты и вращения, где может случиться казус»

Елизавета Туктамышева назвала главные черты удачного платья для фигурного катания.

«Форс-мажоры случаются редко. Я даже не вспомню, когда что-то происходило с платьем. Они же довольно крепкие.

За годы в фигурном катании я поняла, что главное – не делать в моих платьях очень глубокие вырезы. Потому что есть захваты бильманы и вращения, где ты прогибаешься, – и там может случиться казус. Так что от глубокого декольте лучше отказаться.

Что касается застежки, то в моих нарядах это или крючок сзади, или же вообще никакой застежки. Я сторонница удобных платьев.

Мне нужно, чтобы тело было максимально свободно в движениях, я не люблю наряды, которые сковывают и утягивают. А вот обычная маечка и платья без замков из сетки – это супер. И тогда ничего непредвиденного не может произойти.

Самое важное, чтобы спортсменка чувствовала себя в платье уверенно. Есть еще важный момент – удобные трусы купальника: чтобы они не перетягивали, не утягивали. И не нужно, чтобы они были слишком большими, как шорты. Кажется, что это самая простая часть костюма, но удобные панталоны (ха-ха) должны не мешать и хорошо смотреться.

Удобство и красота костюма складываются в то, что фигуристке в нем удобно. И если все как надо, то он не будет мешать ни при прыжках, ни при вращениях», – отметила Туктамышева в своем блоге на Sports.ru.

«За годы в фигурном катании я поняла: главное, не делать глубокие вырезы». Секреты нарядов Лизы Туктамышевой