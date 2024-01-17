Елизавета Туктамышева: «Пока не поняла, насколько мне нравится вести телешоу, много ли такого будет в моей жизни. Но я использую проект как шаг вперед»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Матч ТВ Фигурное катание

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от дебюта в качестве ведущей.

— Недавно вы попробовали себя на телевидении. Каково вам в роли ведущей? Все же это совсем другая работа — надо говорить практически нон-стопом.

— Вначале было тяжело и непривычно. Первый эфир я считаю не самым удачным, и здорово, что он все-таки вышел. Знаю, что иногда первые выпуски подкастов вообще не публикуют, потому что они не соответствуют качеству. На второй записи было легче.

Я пока не поняла, насколько мне в целом нравится вести телешоу, много ли такого будет в моей жизни. Но я использую данный проект как шаг вперед — для осознания, как дальше реализоваться.

— Вы берете уроки у профильных специалистов?

— Да, меня учат, как вести себя перед камерой, как лучше сидеть. Мы развиваем речь, жестикуляцию, произношение. Работа ведущей намного сложнее, чем кажется по ту сторону экрана. К каждому эфиру надо готовиться, как к выступлению на турнире.

— Вспомните самые интересные упражнения, которые вам давали.

— Когда меня учили интервьюировать, очень полезно было такое упражнение: выбрать любимого актера, поставить перед собой его фотографию и вообразить, что ты ведешь с ним диалог. Делать это надо без подготовки. Ведь смысл в том, чтобы научиться в стрессовой ситуации действовать экспромтом — находить потенциально интересные слова, вопросы.

Понравилось и классическое упражнение: говорить с пробкой во рту, разминать лицо. Мы работаем с дыханием и учимся правильно делать паузы. Это очень важно, чтобы ведущий избегал фраз, которые никогда не заканчиваются. Четко сказал, и пошли дальше, – сказала Туктамышева

Первый канал запустил новое шоу с Туктамышевой в роли ведущей. Первым гостем стал Траньков

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10 комментариев
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очень пресное шоу
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Конечно, то, чтобы Лизе нравилось вести шоу, это необходимое условие для ее работы на ТВ, но не достаточное. Ещё надо, чтобы нам нравилось, как она ведёт.
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Ответ Wiley Fox
Да почему у них(или им) сразу телевидение появляется(пихают)? Деньги лёгкие, конечно А кто детям опыт будет передавать? Пусть учатся на тренеров
так вроде физкультурный все топовые фигуристки закончили или учатся.
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Лиза, выбирай спорт до последнего возможного мгновенья, делай историю фк. А шоу у тебя потом будет сколько захочешь.
+3
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0
Да почему у них(или им) сразу телевидение появляется(пихают)?

Деньги лёгкие, конечно

А кто детям опыт будет передавать? Пусть учатся на тренеров
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0
Ответ Маргарита В Сафронова
Лиза, выбирай спорт до последнего возможного мгновенья, делай историю фк. А шоу у тебя потом будет сколько захочешь.
Кончилась ее история уже давным давно.
Она бы лучше ловила делилась, чем халявные деньги за бла-бла-бла на телевидении получать
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Ответ 22somebody22
Лиза,неплохо попробовать поступить в универ,получить ещё какое-то образование,кроме физкультурного.Помню,как ты говорила,что хочешь ещё одну профессию. Шутом в ледовых шоу надоест быть.
зачем?
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0
Ответ Wiley Fox
Да почему у них(или им) сразу телевидение появляется(пихают)? Деньги лёгкие, конечно А кто детям опыт будет передавать? Пусть учатся на тренеров
Тренерская работа относительно низкооплачиваемая, при этом риск выгорания огромный. Кроме того, не всякий даже великий спортсмен потенциально хороший тренер. Это совершенно разная работа, не у всех есть способность передавать знания и хорошо объяснять.
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