Елизавета Туктамышева: «Пока не поняла, насколько мне нравится вести телешоу, много ли такого будет в моей жизни. Но я использую проект как шаг вперед»

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от дебюта в качестве ведущей.

— Недавно вы попробовали себя на телевидении. Каково вам в роли ведущей? Все же это совсем другая работа — надо говорить практически нон-стопом.

— Вначале было тяжело и непривычно. Первый эфир я считаю не самым удачным, и здорово, что он все-таки вышел. Знаю, что иногда первые выпуски подкастов вообще не публикуют, потому что они не соответствуют качеству. На второй записи было легче.

Я пока не поняла, насколько мне в целом нравится вести телешоу, много ли такого будет в моей жизни. Но я использую данный проект как шаг вперед — для осознания, как дальше реализоваться.

— Вы берете уроки у профильных специалистов?

— Да, меня учат, как вести себя перед камерой, как лучше сидеть. Мы развиваем речь, жестикуляцию, произношение. Работа ведущей намного сложнее, чем кажется по ту сторону экрана. К каждому эфиру надо готовиться, как к выступлению на турнире.

— Вспомните самые интересные упражнения, которые вам давали.

— Когда меня учили интервьюировать, очень полезно было такое упражнение: выбрать любимого актера, поставить перед собой его фотографию и вообразить, что ты ведешь с ним диалог. Делать это надо без подготовки. Ведь смысл в том, чтобы научиться в стрессовой ситуации действовать экспромтом — находить потенциально интересные слова, вопросы.

Понравилось и классическое упражнение: говорить с пробкой во рту, разминать лицо. Мы работаем с дыханием и учимся правильно делать паузы. Это очень важно, чтобы ведущий избегал фраз, которые никогда не заканчиваются. Четко сказал, и пошли дальше, – сказала .

Первый канал запустил новое шоу с Туктамышевой в роли ведущей. Первым гостем стал Траньков