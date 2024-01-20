Елизавета Туктамышева: «Не подписываю контракты с дизайнерами. Платья оплачивает федерация, но если выхожу за лимит, то за свои хотелки плачу сама»

Елизавета Туктамышева рассказала о работе с дизайнерами над костюмами.

«Не скажу, что в фигурном катании мало дизайнеров. И все хорошо шьют, все справляются с задачами. Но главное – найти такого, который совпадал бы с тобой по стилю и по характеру, а еще хорошо считывал твою фигуру и умел найти к ней подход. Твой дизайнер должен все это понимать и подстраивать под тебя образы. Когда есть взаимопонимание, тогда и работа будет отличной.

Мне кажется, все дизайнеры работают качественно. Фигурное катание – довольно придирчивый вид спорта, все хотят идеальности. Так что дизайнеры умеют делать все.

Главное, чтобы было время и желание это сделать. Это творческая работа. Мне кажется, туда не идут, чтобы просто заработать. Если ты дизайнер, у тебя много заказов и тебе реально нравится твоя работа, то ты делаешь это с душой.

Я не подписывала контракты с дизайнерами, это просто устная договоренность. Но детали сотрудничества отличаются. Например, когда работала с одним дизайнером, то сама закупала ткани, а работу оплачивала постфактум.

Сейчас часть платьев оплачивает федерация, но если я выхожу за установленный лимит, то за свои хотелки плачу уже сама. Когда сшили платье, не важно – подошло оно мне или нет, за него в любом случае идет оплата, потому что дизайнеры потратили деньги и время», – написала Туктамышева в своем блоге на Sports.ru.

«За годы в фигурном катании я поняла: главное, не делать глубокие вырезы». Секреты нарядов Лизы Туктамышевой