Елизавета Туктамышева: «Не подписываю контракты с дизайнерами. Платья оплачивает федерация, но если выхожу за лимит, то за свои хотелки плачу сама»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о работе с дизайнерами над костюмами.

«Не скажу, что в фигурном катании мало дизайнеров. И все хорошо шьют, все справляются с задачами. Но главное – найти такого, который совпадал бы с тобой по стилю и по характеру, а еще хорошо считывал твою фигуру и умел найти к ней подход. Твой дизайнер должен все это понимать и подстраивать под тебя образы. Когда есть взаимопонимание, тогда и работа будет отличной.

Мне кажется, все дизайнеры работают качественно. Фигурное катание – довольно придирчивый вид спорта, все хотят идеальности. Так что дизайнеры умеют делать все.

Главное, чтобы было время и желание это сделать. Это творческая работа. Мне кажется, туда не идут, чтобы просто заработать. Если ты дизайнер, у тебя много заказов и тебе реально нравится твоя работа, то ты делаешь это с душой.

Я не подписывала контракты с дизайнерами, это просто устная договоренность. Но детали сотрудничества отличаются. Например, когда работала с одним дизайнером, то сама закупала ткани, а работу оплачивала постфактум.

Сейчас часть платьев оплачивает федерация, но если я выхожу за установленный лимит, то за свои хотелки плачу уже сама. Когда сшили платье, не важно – подошло оно мне или нет, за него в любом случае идет оплата, потому что дизайнеры потратили деньги и время», – написала Туктамышева в своем блоге на Sports.ru.

«За годы в фигурном катании я поняла: главное, не делать глубокие вырезы». Секреты нарядов Лизы Туктамышевой

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23 комментария
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Это правильно, свои желания оплачивать самой.
+19
0
+19
Не помню,чтобы у Лизы были конфликты с дизайнерами.
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+13
Ответ Дружба11
Лиза, не имеет привычки юзать людей-обратите внимание как она уважительно говорит о чужом труде, и указывать им на бомжевание Лие в голову не придет,унижая людей.....,Лиза-из очень простой семьи-поэтому ценит возможности,чужой труд,вклад души и работу, ей даже в голову бы не пришло сказать человеку,который с ней работает про бомжевание.....,как Кунице "отблагодарить" такой грязью-как это сотворило семейка косторок......В Лизе -здоровой остов,нет гнилости....
Тема со швеёй закрыта, адекватные люди( не хейтеры Косторной естественно) свои выводы сделали, а вляпаться по жизни в такого-вот человека, как эта швея, может любой из нас, и сама Лиза, и вы, и я
+24
-14
+10
Ответ Татьяна Попова
Лучше бы были контракты во избежании таких скандалов как с Алёной
Лиза, не имеет привычки юзать людей-обратите внимание как она уважительно говорит о чужом труде, и указывать им на бомжевание Лие в голову не придет,унижая людей.....,Лиза-из очень простой семьи-поэтому ценит возможности,чужой труд,вклад души и работу, ей даже в голову бы не пришло сказать человеку,который с ней работает про бомжевание.....,как Кунице "отблагодарить" такой грязью-как это сотворило семейка косторок......В Лизе -здоровой остов,нет гнилости....
+17
-11
+6
Ответ Sgi
Повезло ей работать с адекватными, да.
Может еще потому что Лиза сама адекватная и четко объясняет что ей нужно
+7
-1
+6
Ответ Н.Ф.
"Сейчас часть платьев оплачивает федерация" То есть если ты на паузе, федерация всё равно оплачивает? А если пауза затягивается на годы?
Только в этом сезоне - основа сборной всегда обеспечивается федерацией. В следующем сезоне в основе первая шестёрка ЧР сезона 23-24.
+6
0
+6
Ответ Татьяна Попова
Лучше бы были контракты во избежании таких скандалов как с Алёной
ога, контракт по поводу поста в ИГ.
Очень смешно.
Стоит сначала думать, перед тем, как советовать)
+4
0
+4
Лучше бы были контракты во избежании таких скандалов как с Алёной
+7
-4
+3
"Сейчас часть платьев оплачивает федерация"

То есть если ты на паузе, федерация всё равно оплачивает?
А если пауза затягивается на годы?
+7
-4
+3
Ответ Татьяна Попова
Лучше бы были контракты во избежании таких скандалов как с Алёной
На Аленин костюм был контракт с федерацией. Просто дизайнер на голову больной был.
+10
-8
+2
Ответ Алеся Ткаченко
Не помню,чтобы у Лизы были конфликты с дизайнерами.
Повезло ей работать с адекватными, да.
+3
-1
+2
Рюшечки , блестяшки…..
+1
0
+1
Ответ Людмила Павловская
Тема со швеёй закрыта, адекватные люди( не хейтеры Косторной естественно) свои выводы сделали, а вляпаться по жизни в такого-вот человека, как эта швея, может любой из нас, и сама Лиза, и вы, и я
Вляпалась как раз швея в косторок, ни Вы,ни я -пакетики такие вслед никому не слал, не унижал людей,которые работают с нами -фразами о "бомжевании"- или сторонники косторных считают это нормой))-я нет, они полностью отвернули от себя адекватных людей.У Косторной последние два года-одни из ЛУЧШИХ костюмов не только в карьере но и среди девочек-и так бессовестно поступить с людьми творящими такие произведения красоты....это надо быть полностью....
+11
-10
+1
Ответ vanessa2021
Татьяна Попова: Тысячи фигуристов работали, работают с дизайнерами на доверии в основном. Скандал с неуплатой был только у Алёны Косторной. И с публичными претензиями по костюмам со стороны фигуриста. Больше подобных историй не припоминаю. Поэтому Алене наверное нужны договора, остальные обходятся без них.
Ахахах ) хейтеры Косторной прибегают в статьи по любым фигуристкам 😀 это так забавно 😀
+5
-4
+1
Ответ Sgi
Ахахах ) хейтеры Косторной прибегают в статьи по любым фигуристкам 😀 это так забавно 😀
Какие хейтеры, кто куда прибегает? Комментарий по конкретной ситуации. Уникальной. Потому что за всю историю фк не было никаких скандалов с неуплатой и публичными претензиями по костюмам. Только с Аленой Косторной такое приключилось


Если знаете еще подобные истории- приведите их.

ПС: Трусова три года назад заказывала одно платье у этой Куклычевой. После одного платья перестала работать. Никаких претензий по оплате к Саше не было, Саша тоже сохраняла молчание. Просто перестала заказывать у Куклычевой и все..
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