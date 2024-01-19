Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик снялись с чемпионата России по прыжкам

Теги пары Анастасия Чернышова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Владислав Вильчик Фигурное катание

Пара Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик не выступит на прыжковом ЧР.

Об этом сообщила фан-группа спортсменов.

Сообщается, что фигуристы снялись с чемпионата России по прыжкам из-за проблем с экипировкой.

«Деталей не знаем, но проблема с коньками», – добавил администратор фан-группы в комментариях.

«Не сможем выступить из-за проблем с лезвием», – рассказал Вильчик ТАСС.

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22 комментария
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Ответ Владимир Киркоров
Прям у этих людей фан-группа?
Конечно, у всех юниоров есть. Как правило начинают вести родители или кто-то из близких.
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Всё понятно, система интересная. Заявить всех спортсменов, подождать пока все раскупят билеты, а потом уже можно снять спортсменов. Комбинаторы.
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Ответ Max Madov
Всё понятно, система интересная. Заявить всех спортсменов, подождать пока все раскупят билеты, а потом уже можно снять спортсменов. Комбинаторы.
Ну камон, схема, кончено проверенная, но уж точно не на Чернышову-Вильчика народ собирали, ну при всем уважении))
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Сколько ещё человек до 15 часов снимется?
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Ответ Железная Леди
Выше в статье.
Неправда, там такого не написано, зачем вы врёте?
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Ответ Железная Леди
Администратор фан-группы. Умора. коньков нет, а администратор есть.
Где написано, что у них нет коньков?
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Ответ Железная Леди
Леди, вы сначала разговаривать интелигентно научитесь, а потом уж называйте себя леди. проблема с коньками, это что ??
Самая очевидная проблема, которая у всех бывает периодически - нераскатанные коньки. Так что врать не надо.
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Блиииин, хотела их вживую увидеть. Но лучше пропустить, в новых коньках можно травмироваться, а у них еще серьезные соревнования впереди.
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Ответ Железная Леди
Подчеркиваю. вы не леди. Есть проблема с коньками, значит ехать не на чем., т.е. коньки отсутствуют. в магазине тоже много коньков, только нам-то какое дело. и слово"врать" грубое, леди его не употребляют, тем более, что я права. Помню историю Жени с разорванным ботинком, когда она отказалась от выступлений.
Да мне плевать на то, что вы обо мне думаете, так что можете третий раз не писать кто не я )) Кстати, вы-то себя ледью видимо считаете, раз для вас "умора", что у молодых спортсменов проблема. Брысь в ЧС.
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Ответ Max Madov
Всё понятно, система интересная. Заявить всех спортсменов, подождать пока все раскупят билеты, а потом уже можно снять спортсменов. Комбинаторы.
Старая схема. В приличных местах возвращают деньги за купленные билеты.
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Ответ akschweyan
Ну камон, схема, кончено проверенная, но уж точно не на Чернышову-Вильчика народ собирали, ну при всем уважении))
Да естественно они ноунеймы и им выгодно было выступать. Но если сломались коньки, то смысла нет.
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Все бегут прочь. Глупцы не в курсе, что это самое лучшее, статусное и настоящее соревнование на звание самого чемпионистого чемпиона, а не какая-нибудь водокачка Каунаса.
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Косторная с Куницей тоже не выступят.
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И что теперь? Как сетку будут заполнять? Запасных-то хоть на турнир приглашали? Или и этот момент остался не проработан?
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На шоу перекатались
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Прям у этих людей фан-группа?
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Ответ Железная Леди
Какие проблемы бывают с коньками, мы знаем, недавно видели на соревнованиях. Если вы не тот администратор, то в чем проблема вы не знаете. может коньки потеряны. такое тоже бывает.
Поняла, вы администратор.
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