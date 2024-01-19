Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик снялись с чемпионата России по прыжкам

Пара Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик не выступит на прыжковом ЧР.

Об этом сообщила фан-группа спортсменов.

Сообщается, что фигуристы снялись с чемпионата России по прыжкам из-за проблем с экипировкой.

«Деталей не знаем, но проблема с коньками», – добавил администратор фан-группы в комментариях.

«Не сможем выступить из-за проблем с лезвием», – рассказал Вильчик ТАСС.

Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится