Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик снялись с чемпионата России по прыжкам
Пара Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик не выступит на прыжковом ЧР.
Об этом сообщила фан-группа спортсменов.
Сообщается, что фигуристы снялись с чемпионата России по прыжкам из-за проблем с экипировкой.
«Деталей не знаем, но проблема с коньками», – добавил администратор фан-группы в комментариях.
«Не сможем выступить из-за проблем с лезвием», – рассказал Вильчик ТАСС.
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