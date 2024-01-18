Валерий Назаров встал в пару с Александрой Харлапановой

Валерий Назаров сообщил, что встал в пару с Александрой Харлапановой.

Ранее Назаров выступал с Елизаветой Романовой, их пара распалась.

«Я остался в группе у Павла Слюсаренко и встал в пару с Александрой Харлапановой, ранее она тренировалась в Перми», – сказал Назаров.

Александре Харлапановой 13 лет. В сезоне 2022/2023 она выступала в одиночном разряде.