Валерий Назаров встал в пару с Александрой Харлапановой

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко ТАСС Валерий Назаров Александра Харлапанова Фигурное катание

Валерий Назаров сообщил, что встал в пару с Александрой Харлапановой.

Ранее Назаров выступал с Елизаветой Романовой, их пара распалась. 

«Я остался в группе у Павла Слюсаренко и встал в пару с Александрой Харлапановой, ранее она тренировалась в Перми», – сказал Назаров.

Александре Харлапановой 13 лет. В сезоне 2022/2023 она выступала в одиночном разряде. 

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6 комментариев
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Ответ Oleandra
Кто это такие?..
Ну я, допустим, знала Валеру)
У них с Лизой интересная пара была.
Мне нужна эта новость была, я хотела узнать с кем он дальше катается)
+21
-1
+20
Сначала прочитал как Валерий Ангелопол встал в пару... потом перечитал))
+11
-1
+10
Кто это такие?..
+13
-11
+2
Пары распадаются, новые создаются, новости разнесутся ...
+3
-1
+2
Кто-то теряет, кто-то находит.
+2
-1
+1
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