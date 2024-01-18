Валерий Назаров встал в пару с Александрой Харлапановой
Валерий Назаров сообщил, что встал в пару с Александрой Харлапановой.
Ранее Назаров выступал с Елизаветой Романовой, их пара распалась.
«Я остался в группе у Павла Слюсаренко и встал в пару с Александрой Харлапановой, ранее она тренировалась в Перми», – сказал Назаров.
Александре Харлапановой 13 лет. В сезоне 2022/2023 она выступала в одиночном разряде.
У них с Лизой интересная пара была.
Мне нужна эта новость была, я хотела узнать с кем он дальше катается)