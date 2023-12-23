Слюсаренко о чемпионате России: «Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Чикмаревой и Янченкова мы довольны»

Теги сборная России чемпионат России пары Павел Слюсаренко Елизавета Осокина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Тренер Павел Слюсаренко оценил уровень парного катания в России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на чемпионате страны, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми. Бронзу завоевали ученики Слюсаренко Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

«Уровень парного катания в России один из самых высоких в мире. Если посмотреть на результаты, то первая девятка набирает за 200 баллов. Нигде в мире такого нет, не говоря уже про нашу тройку, которая набрала более 225 баллов. Это очень достойные результаты», – сказал Слюсаренко.

«Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Екатерины и Матвея, конечно, мы довольны.

Ситуация с Артемом Грицаенко, наверное, какая-то случайность, нелепость, может быть, где-то невнимательность. Думаю, что в дальнейшем такого точно не повторится, Артем будет более внимательно относится к своему инвентарю», – добавил тренер.

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3 комментария
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Потрясающие пары в штабе Слюсаренко. За ними будущее , у них обязательно будут победы. Ситуация с Артёмом, действительно, очень печальная, могли бороться за пьедестал. ЧЯ молодцы, классная и очень красивая пара. Всем парам желаю удачи на финале Гран при.
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Болела за все три пермских пары. Каждая пара-с яркой индивидуальностью, современные интересные постановки. За 4 подкрут-отдельное спасибо АБ, это просто космос был.
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Вся Пермская команда достойна восхищения и поздравлений за рост внутренней конкуренции и безусловный рост всех их пар!)
Отстранение мощнейший парников от международных соревнований вызывает неизбывную боль при каждом упоминании об этом.
При этом пары наши нисколько не умеряют свой пыл быть "быстрее, выше, сильнее". Аплодисменты им!
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