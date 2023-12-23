Слюсаренко о чемпионате России: «Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Чикмаревой и Янченкова мы довольны»
Тренер Павел Слюсаренко оценил уровень парного катания в России.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на чемпионате страны, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми. Бронзу завоевали ученики Слюсаренко Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
«Уровень парного катания в России один из самых высоких в мире. Если посмотреть на результаты, то первая девятка набирает за 200 баллов. Нигде в мире такого нет, не говоря уже про нашу тройку, которая набрала более 225 баллов. Это очень достойные результаты», – сказал Слюсаренко.
«Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Екатерины и Матвея, конечно, мы довольны.
Ситуация с Артемом Грицаенко, наверное, какая-то случайность, нелепость, может быть, где-то невнимательность. Думаю, что в дальнейшем такого точно не повторится, Артем будет более внимательно относится к своему инвентарю», – добавил тренер.
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Отстранение мощнейший парников от международных соревнований вызывает неизбывную боль при каждом упоминании об этом.
При этом пары наши нисколько не умеряют свой пыл быть "быстрее, выше, сильнее". Аплодисменты им!