Роднина – на вопрос о Губановой: «Да сколько можно говорить про 3-й эшелон?! Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране?»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Роднина на вопрос о Губановой призвала не говорить о фигуристах «3-го эшелона».

Ранее экс-российская фигуристка Анастасия Губанова, сейчас выступающая за Грузию, взяла серебро на чемпионате Европы в Каунасе. Победила бельгийка Луна Хендрикс.

«Засудили Губанову? Да сколько можно говорить про фигуристов третьего эшелона?! Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране?

Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает, несмотря на все сложности. Сколько можно обсуждать тех, кто был на третьем плане в российском фигурном катании?

У нас есть наши звезды, которые сейчас тут развивают карьеру ради страны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина

Фигурный Евро без России называют второсортным турниром. Так ли это?

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром

21 комментарий
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Видать за ЖЭК здорово ей прилетело. Так переобуться..
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Когда в России были тяжелые времена Роднина упорхнула в Америку на 12 лет. А когда жизнь в России стала налаживаться и появилась возможность хорошо пристроиться, то заявилась обратно и учит патриотизму сидя в Госдуме. Ушлая тетенька.
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Так ее спрашивали про наших, она сказала ЖЭК не смотрит
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А потом ещё удивляемся что одной из причин бана является сильнейшее сращивание политики и спорта в РФ.

Столько сколько у нас про патриотизм через призму спорта, наверное даже в Северной Корее не талдычат)
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Губанова перешла до того, как воинственно стали требовать преданность стране. Успела съездить на ОИ, как когда-то съездили в Сочи, перешедшие в сборную России.
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Ответ Howard Norfolk
Развивают карьеру ради страны? Это как, участвуют в Спартакиадах и прыжковых турнирах?
А разве плохо это? Мне как болельщику очень нравится что сейчас можно вживую несколько раз посмотреть соревнования топов внутри страны. Раньше они фактически только на ЧР появлялись, а теперь: этапы гран-при России, ЧР, чемпионат по прыжкам, Спартакиада (финал ГП) - и все это можно вживую увидеть.
Я побывала в Челябинске и всерьез думаю о поездке в Магнитогорск.
На ГС в Японию или Канаду не наездишься, а по родной стране - запросто.
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Развивают карьеру ради страны? Это как, участвуют в Спартакиадах и прыжковых турнирах?
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фигуристов, которые сохранили преданность стране?» --- Преданность стране заключается не в выступлениях в форме страны, а в ДЕЛАХ на благо страны!
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Ответ Gemma157
Ну так то права она..
Чем она права-то? После её словам про ЖЭК любые заявления про патриотизм выглядят жалкими и смешными. С с такими "патриотами" Никаких врагов не надо.
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Зачем спрашивают у комментаторов "третьего эшелона"?
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Почему никто, мы только и делаем, что говорим и думаем. В отличии от
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Сколько же у Родниной снобизма и желчи... Чем чаще она выступает тем меньше к ней уважения.
Губанова отличная фигуристка, чемпион Европы, неоднократно выигрывала престижные турниры..
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Да поняли мы уже, Роднина, поняли, что ты у нас патриотка. Можем даже сделать вид, что поверили в это. Успакойса.
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Развивают карьеру ради страны?
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Да преданность зашкаливает,когда на чемпе водокачки призовые как на ОИ.
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развивают карьеру ради страны», – сказала трехкратная. --- Она понимает, что сказала абсурд?
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Очень странно слышать от Родниной сейчас такие "правильные речи", совсем недавно настрой у неё был другой. Видимо объяснили ей доходчиво "политику партии".
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Какой стране только от карьеры фигуристов? Никакой практической пользы.
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Ответ Yamaha555
Так ее спрашивали про наших, она сказала ЖЭК не смотрит
Она вообще фигурное катание не смотрит и не любит. А ей звонЮт и звонЮт. Спрашивают фигню всякую. Лучше бы про Путина спросили. Дали лишний раз выслужиться. Приходится хоть так.
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Ответ fewral
Развивают карьеру ради страны?
Петька из соседнего подъезда сделал прыжок на дворовой площадке - стране хорошо, все довольны. Так и здесь.
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