Роднина – на вопрос о Губановой: «Да сколько можно говорить про 3-й эшелон?! Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране?»
Роднина на вопрос о Губановой призвала не говорить о фигуристах «3-го эшелона».
Ранее экс-российская фигуристка Анастасия Губанова, сейчас выступающая за Грузию, взяла серебро на чемпионате Европы в Каунасе. Победила бельгийка Луна Хендрикс.
«Засудили Губанову? Да сколько можно говорить про фигуристов третьего эшелона?! Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране?
Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает, несмотря на все сложности. Сколько можно обсуждать тех, кто был на третьем плане в российском фигурном катании?
У нас есть наши звезды, которые сейчас тут развивают карьеру ради страны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Фигурный Евро без России называют второсортным турниром. Так ли это?
Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром
Столько сколько у нас про патриотизм через призму спорта, наверное даже в Северной Корее не талдычат)
Я побывала в Челябинске и всерьез думаю о поездке в Магнитогорск.
На ГС в Японию или Канаду не наездишься, а по родной стране - запросто.
Губанова отличная фигуристка, чемпион Европы, неоднократно выигрывала престижные турниры..