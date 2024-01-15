Роднина – на вопрос о Губановой: «Да сколько можно говорить про 3-й эшелон?! Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране?»

Роднина на вопрос о Губановой призвала не говорить о фигуристах «3-го эшелона».

Ранее экс-российская фигуристка Анастасия Губанова, сейчас выступающая за Грузию, взяла серебро на чемпионате Европы в Каунасе. Победила бельгийка Луна Хендрикс.

«Засудили Губанову? Да сколько можно говорить про фигуристов третьего эшелона?! Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране?

Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает, несмотря на все сложности. Сколько можно обсуждать тех, кто был на третьем плане в российском фигурном катании?

У нас есть наши звезды, которые сейчас тут развивают карьеру ради страны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Фигурный Евро без России называют второсортным турниром. Так ли это?

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром